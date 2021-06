Red Bull Campus Clutch: 5 astuces pour ceux qui se lancent dans Valorant

Nous nous sommes entretenus avec « Sage Go Heal » avant les quarts de finale et leur avons soutiré quelques astuces pour te faire améliorer tes skills en Valorant.

01 Observe les pros

Avant que ‘Froozyking‘ ne se mette à jouer à Valorant, il jouait à Fortnite et CS:GO – et ce dernier surtout l’a beaucoup aidé à se préparer au nouveau jeu. En attendant, d’après lui, il joue jusqu’à 15 heures par semaine.

Avant Valorant, Froozyking jouait à Fortnite et CS:GO © Lorenz Richard

Son conseil : « Observe les pros – tu apprendras beaucoup d’eux. » Il y a désormais tout plein de streams de Valorant sur Twitch – et tu peux en profiter pour apprendre un bon truc ou deux.

02 Entraîne-toi à bien placer le pointeur

On peut dire que ‘Zoom‘ a de l’expérience en jeux de tir puisqu’il joue depuis des années à « Call of Duty » – sur sa console toutefois. Il y a un an, il est passé au PC avec Valorant.

Si on en croit ‘Zoom‘, le voyage continue toujours plus haut © Lorenz RIchard

Son principal conseil : Entraîne-toi à déplacer correctement ton pointeur et à mettre rapidement ton ennemi dans la ligne de mire. « Avec ton viseur dans la bonne position au bon moment, tu peux plus rapidement régler son compte à ton ennemi. On voit bien que les pros qui assurent des matchs parfaits ce sont surtout ceux qui savent bien placer leur pointeur sur la carte. »

03 C’est plus facile pour ceux qui jouent à CS:GO

Tout comme ‘Froozyking‘, avant de passer à Valorant, ‘TTP Desolate‘ a surtout joué à CS:GO et Fortnite. Et ce sont justement ses 4 000 heures d’expérience sur CS:GO qui l’ont beaucoup aidé au début : « CS:GO est la meilleure préparation à Valorant que tu puisses trouver. Viser est encore plus facile dans Valorant. »

‘TTP Desolate‘ : « 4 000 heures sur CS:GO » © Lorenz Richard

Mais contrairement à CS:GO, ‘Desolate‘ considère d’un œil plus critique le passage depuis un autre jeu : « Si vous jouez à Overwatch, il vaut mieux ne pas changer pour Valorant. »

04 Entraîne-toi au strafe

Outre le placement du pointeur, d’après ‘Sexy Nexie‘ un autre point déterminant pour acquérir un avantage sur l’adversaire c’est le strafe. En bref, il s’agit de se déplacer latéralement, ce qui te donne plus de flexibilité et parfois aussi de vitesse.

Sexy Nexie mise sur le ‘strafe‘ © Lorenz Richard

Un aspect déterminant du jeu pour ‘Sexy Nexie‘ : « Le strafe consiste à te déplacer latéralement avec A et puis d’appuyer sur D au bon moment pour t’arrêter. Tu es maintenant en position parfaite pour tirer. Si tu es bon pour viser mais que tu ne te déplaces pas correctement, ce sera plus dur pour toi d’atteindre ton adversaire. »

05 Joue régulièrement, regarde des streams et amuse-toi

En fin de compte, le plus important, comme pour tous les jeux, c’est de bien s’amuser avec Valorant – et y investir les heures qu’il faut pour devenir pro, ça aide aussi. ‘Kadn1da‘ conseille également de regarder encore et encore les livestreams de pros et de les analyser.

Missing img placeholder © Red Bull

Mais pas seulement. Tes propres parties peuvent être une source importante de connaissances : « Si on veut s’améliorer individuellement, il faut enregistrer ses parties et les analyser ensuite, prendre des notes, identifier ses erreurs, peut-être même installer un deuxième écran. »