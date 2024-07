Ces guides des cartes de Valorant vous aideront à dominer vos games

Arriver à maîtriser parfaitement une seule carte de Valorant est une mission difficile, en maîtriser sept sur le bout des doigts rend la chose encore plus ardue. Chaque carte présente ses propres avantages (et inconvénients) et peut être abordée de centaines de façons différentes en fonction de votre style de jeu, de votre choix d'agent et de votre composition d’équipe.

Les maps de Valorant sont choisies aléatoirement à partir du pool de cartes présentes, cela peut évidemment varier selon la saison. Une fois la carte sélectionnée, vous devez maintenant composer votre équipe. C’est dans ce lobby de sélection d’agents que vous pouvez discuter de stratégies avec vos coéquipiers et donc établir la composition idéale.

Regarder les athlètes professionnels de Valorant est une manière passive de progresser. Cela vous permet de comprendre comment jouer les maps, quels agents choisir et certaines stratégies que vous pouvez mettre en place. Ce guide devrait vous donner un coup de pouce pour vos prochaines parties.

01 Listes des maps Valorant existantes :

Lotus

Sunset

Breeze

Ascent

Bind

Split

Icebox

Haven

Fracture

Pearl

Abyss

02

Le thème de Lotus , sa disposition unique et sa grande taille en font une carte intéressante à jouer. Mais, sa particularité réside dans la présence de portes rotatives qui vous permettent de vous déplacer à de nouveaux endroits pour surprendre l’ennemi. La map possède 3 sites afin de poser le spike. Lotus est une map grande mais assez étroite possédant très peu d’obstacles naturels, camper vos positions et vos angles seront les meilleures solutions pour gagner.

Il est bon de savoir que le site A est plus étendu que les sites B et C, ce qui signifie que les stratégies d’attaque sont souvent portées sur celui-ci. Pour la défense, vous n’avez qu’une ligne à tenir pour voir si vos ennemis viennent sur le site A, car il n’y a qu’un passage possible. Pour en revenir aux attaquants, en dépit d’une coordination et de stratégies avancées pour se rendre sur le site A, la mission s’annonce compliquée. Heureusement la porte rotative entre le A tree et le A main permet de se créer un accès évident pour la plante du spike.

Lotus est une map qui peut surprendre les défenseurs, les portes rotatives sont activables à l’infini et émettent un son qui peut servir à leurrer les ennemis. Ainsi les attaquants peuvent feinter son utilisation par le bruit que ces dernières émettent. Faites aussi attention à la porte cassable au niveau du A link qui créera un passage rapide entre le A main et le site B.

Lorsque vous regardez les joueurs professionnels jouer sur la carte Lotus de Valorant, vous remarquez qu'ils ne lurk (jouer en contretemps de son équipe, afin de surprendre les ennemis) jamais. Lotus est une carte rapide qui permet facilement les rotations, le lurk vous dessert plus qu’il ne vous est utile.

Les agents les plus picks

Killjoy

Raze

Breach

Omen

03

Sunset n'est pas très éloigné d'Ascent en termes d'agencement, donc si vous maîtrisez l'une, vous pouvez maîtriser l'autre. C’est une carte s’inspirant d’un décor urbain californien. On n’y trouve pratiquement aucune caractéristique spéciale, à part une porte destructible et un mid à surveiller absolument. En effet, le contrôle du mid sur cette carte est primordial car il donne accès au CT spawn, au site A ainsi qu’au B.

La map de Sunset offre une disposition de box et de blocs particulière. Les box sont construites différemment sur Sunset que dans la plupart des autres cartes, ce qui vous permet de sauter plus haut que d'habitude. Utilisez ces angles qui vous permettront d’éliminer vos ennemis avant même qu’ils ne vous voient.

Le site B est plus facilement accessible pour les attaquants car il propose deux chemins d’accès, contrairement à A qui n’en comporte qu’un seul, souvent très bien défendu par des Cypher qui se font un malin plaisir de vous attendre avec leurs traps incassables.

Il est toujours conseillé de contrôler le milieu sur ces cartes plus traditionnelles, et Sunset ne fait pas exception à la règle. Vos adversaires compenseront probablement la difficulté du site B en y amenant des agents supplémentaires, ce qui laissera le mid libre. Une fois que vous avez pris le contrôle de ce dernier, vous pouvez push par les portes du courtyard et les verrouiller, puis continuer à travers Boba pour revendiquer le site pour vous-même.

Les agents les plus picks

Brimstone

Killjoy

Jett

Sova

04

Breeze est la carte la plus grande du jeu, avec deux sites pour planter le spike et un mid assez large. Les nombreux espaces ouverts en font une carte volatile, difficile à contrôler même pour les meilleurs joueurs. Une bonne communication et un nombre important de prise d’informations afin de localiser vos ennemis seront nécessaires pour remporter la victoire.

Étant donné l’immensité de la map, les agents à grande mobilité sont forcément avantagés et à privilégier au moment du choix de la composition, tout comme les initiateurs de types éclaireurs afin de récolter un maximum d’informations et ne pas vous jeter directement dans la gueule du loup.

Le mid est lui aussi extrêmement important, car il donne accès au site A et au site B ainsi qu’au CT spawn. En revanche, malgré son importance, il est nécessaire de le contrôler sans forcément jouer les duels potentiels, juste dans un but de prise d’information. Si vous attaquez le site B, assurez-vous de passer par le mid top et le B main, car les défenseurs réagiront souvent aux poussées au niveau du B main, mais seront moins bien préparés pour le mid top.

Les agents les plus picks

Viper

KAY/O

Jett

Sova

05

Ascent est - et a toujours été - axé sur la défense, ce qui signifie que les attaquants doivent accorder plus d'importance à la compréhension de l'agencement cette carte qu'à celle des autres. Elle présente un plan traditionnel à trois voies, chacune menant au site A ou B de chaque côté, avec une cour centrale imposante, un spawn d'attaquant en haut et un spawn de défenseur en bas. Cette configuration classique est parfaite pour pratiquer vos techniques et stratégies générales de Valorant avec les compétences que vous avez pu acquérir dans des jeux similaires.

Les stratégies simples fonctionnent plutôt bien sur Ascent, ce qui en fait la map parfaite pour les débutants afin de se familiariser avec le jeu. Laisser les ennemis prendre le site de plant n’est pas une mauvaise chose, car la “retake” (reprise du site) est assez simple sur cette map.

Demandez à votre contrôleur de smoke le mid cubby, puis passez tous par le bottom mid avant de smoke également le spawn pour vous diriger sur le site B en passant par le market, n’oubliez pas de refermer celui-ci avec la porte coulissante après votre passage, c’est une stratégie assez basique et connue sur Valorant.

Cependant, et dans cette carte, il peut être avantageux pour vous de prendre un chemin inattendu. Si vos adversaires attendent que vous fermiez la porte du market depuis l'interrupteur, vous pouvez essayer de vous précipiter vers le market pendant que votre équipe est au mid pour prendre vos adversaires au dépourvu et les flanquer sur le site B. Les défenseurs gardent souvent un œil sur l’interrupteur, attendant que la porte du market se ferme, alors profitez-en et approchez-les dans leur angle mort.

N'hésitez pas à jouer avec des positionnements alternatifs. Essayez de placer un membre de votre équipe sur le B main, un autre sur le B link, un sur le mid-top et une paire de joueurs sur le A main. C'est un excellent moyen de s'assurer un premier kill et de faire en sorte que vos adversaires se rassemblent au même endroit, pour ensuite les surprendre sous un autre angle. Si vous vous retrouvez dans un endroit étroit, soyez-en conscient. Se cacher sciemment dans un petit espace peut être avantageux, mais être acculé dans un coin peut être fatal.

Les agents les plus picks

Jett

Sova

Omen

Killjoy

06

Ne vous laissez pas tromper par la simplicité du tracé à deux voies de Bind : cette carte est difficile à contrôler pour les attaquants. Cette map ne possède pas de mid mais voit une double voie pour rentrer sur les sites A et B. La particularité de la map est ses téléporteurs permettant de se rendre du site A au B et inversement ce qui peut déstabiliser les adversaires et permettre des stratégies uniques.

Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'astuces pour gagner en tant que défenseur sur Bind, tant que vous gardez le contrôle et que vous avez votre arme en main. Vous aurez le temps de mettre en place des stratégies, car en tant qu’attaquants vous devez vous frayer un chemin dans une map très étroite et pleine d'angles compliqués, alors que les téléporteurs vous alerteront d’un son si un ennemi le prend, tout simplement.

Jouez toujours en split/default sur Bind, ou la situation deviendra vite incontrôlable. Mettez un joueur dans sur A Bath, un en “short A”, un au niveau de B Window et deux dans “le long B”. Restez silencieux et immobile jusqu'à ce que vous puissiez lancer l’offensive.

Si vous utilisez Cypher, vous pouvez faire croire aux défenseurs que vous avez pivoté en lançant une fléchette de repérage à travers le téléporteur. Cela fera le bruit habituel et vous pourrez les voir courir hors de votre trajectoire.

Les agents les plus picks

Brimstone

Viper

Sage

Raze

Fade

07

Inspirée d’une ville futuriste, Split est une carte difficile qui se joue aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. En tant que tel, vous devez être conscient des rotations des ennemis qui viennent vers vous ou qui peuvent se trouver autour de vous. Vous ne pouvez pas relâcher votre attention ne serait-ce qu'une seconde. Split est une carte qui facilite la défense, le contrôle du mid est donc crucial pour les attaquants, qui doivent regarder plusieurs niveaux de hauteur afin de se méfier des ennemis. Vous devrez communiquer beaucoup sur Split, car les ennemis peuvent venir de n’importe quelle direction.

Si vous ne tenez pas compte de la verticalité de Split, il s'agit toujours d'une carte traditionnelle à trois voies et de nombreuses techniques qui fonctionnent sur une carte à trois voies classique fonctionneront sur Split. L'avantage du dénivelé peut être énorme sur cette carte. Tirer parti des angles supérieurs au centre pour éliminer les ennemis qui ne se doutent de rien et qui arrivent des sites A et B peut être une véritable force (ou une faiblesse, si vous êtes du côté de la défense et que vous ne vous en méfiez pas).

En attaque comme en défense, le mid reste une priorité, c’est un point d’appui essentiel que vous ne devez pas négliger, prenez-en le contrôle avec des smokes ou en y positionnant plusieurs agents. Une fois que le mid est pris, vous pouvez pusher sur A ou B avec facilité, de sorte que tout se résume souvent à des jeux stratégiques en début de partie.

La connaissance de la map est primordiale lorsque vous jouez sur Split. Apprenez à quoi sert votre rôle et communiquez constamment, en recueillant des informations et en choisissant les bons agents pour servir votre équipe. En défense, Cypher est essentiel tandis que Sova est efficace pour attaquer. Recueillez des informations et réfléchissez à chacun de vos mouvements, ne vous précipitez pas. Sur cette carte, vous devrez prendre de l’avance sur vos adversaires grâce à votre prise d’informations pour garder le contrôle de la situation.

Les agents les plus picks

Sova

Cypher

Raze

Jett

08

Icebox est une map ayant pour thème une station scientifique abandonnée en plein cœur de l’Antarctique. La carte comporte 2 sites de plant de spike, et peut être considérée comme difficile par les débutants et peut aussi s’avérer compliqué pour les habitués à cause des tyroliennes et des sites en hauteur. Les attaquants auront plus de facilité à y évoluer mais une bonne défense peut tout à fait s’avérer payante.

N’ayez pas peur de lurk sur Icebox, c’est une grande carte et il peut être difficile d’obtenir les informations essentielles concernant la position des ennemis sans cela.

Servez-vous du combat que mène votre équipe à l’autre bout de la map pour vous y infiltrer.

Prenez de la hauteur pour tirer le meilleur parti de la map, afin d’obtenir de meilleurs angles de tir sur vos ennemis et donc obtenir des kills plus facilement.

Jouer en défense ne signifie pas que vous ne pouvez pas être offensif. N’hésitez pas à push pour surprendre vos ennemis et ne pas leur laisser le temps de préparer leurs attaques. Les joueurs prennent souvent leur temps et pensent pouvoir passer inaperçus sur Icebox, mais ils peuvent de cette façon les prendre au dépourvu et tuer tous leurs espoirs dans l’œuf.

Les agents les plus picks

Sage

Viper

Sova

Comment jouer sur Haven

Haven est l’une des premières maps du jeu, mais aussi la plus populaire. Inspirée d’un monastère japonais oublié, elle est plutôt grande avec 3 sites à contrôler, chacun ayant des accès différents. Prévoyez vos bottes de sept-lieux, car si vos ennemis attaquent C pendant que vous êtes sur A, vous allez faire du chemin.

Haven la plus ancienne carte de Valorant © Riot Games

La map favorise les attaquants grâce à ses 3 sites qui sont facilement atteignables, car généralement un des trois ne comporte qu’un défenseur, il suffit de trouver lequel. Alors, si les attaquants ont une stratégie offensive bien rodée, nul doute que le plantage du spike se fera sans difficulté.

Le site A est le plus facile pour l’attaque étant composé de deux accès. Le site B ne comporte lui qu’une seule entrée et les smokes de votre contrôleur sont très efficaces pour gagner du temps côté défense. Le long C, propice aux snipers en défense, est un long couloir étroit qui nécessite un assaut simultané par le mid afin de passer “Garage” et ainsi semer le doute dans la défense ennemie.

Les agents les plus picks :

Jett

Cypher

Brimstone

Phoenix

09

Fracture est la map la plus originale de Valorant, située dans une zone où le désert et la jungle cohabitent, Fracture inverse les rôles d’attaquant et de défenseur.

Elle est extrêmement grande, et contient énormément de qualités spécifiques à d’autres maps. Des tyroliennes similaires à celles de Icebox mais 5x plus grandes, la taille de Breeze, un système de porte ressemblant à celui d’Ascent mais avec une technologie améliorée (elle est automatique).

Oui, Fracture inverse les rôles d’attaquants et de défenseurs car les défenseurs “spawnent” au milieu de la map entre les deux sites A et B, ils se retrouvent automatiquement dominés par les attaquants car ils se font dicter la partie de par ce placement particulier. Les attaquants spawnent en bas de la map et peuvent emprunter une tyrolienne passant sous les défenseurs (sans être visibles ou entendus) et ainsi choisir le côté de la map (nord ou sud) qu’ils souhaitent attaquer.

Chaque site possède 2 entrées, au nord et au sud, les défenseurs sont donc acculés et à la merci d’une surprise. Les sites sont très petits. Si vous êtes attaquant, n'hésitez pas à abuser du fake pour perturber les défenseurs, car sur cette map le danger peut venir de partout et il n’y aura la plupart du temps qu’un défenseur sur le côté de la map que vous souhaitez attaquer.

Les agents les plus picks

Breach

Jett

Killjoy

Brimstone

10

La map s'inspire de la ville portugaise de Lisbonne, revisitée dans un environnement sous-marin. Elle ne dispose pas de particularité spécifique, et reste très classique avec un mid complexe, comme souvent.

On y trouve deux sites avec un accès chacun, après avoir parcouru un sentier en zigzag le site A vous accueille pour planter le spike. Ce dernier se compose d’une box au centre et puis c’est tout. On peut y accéder par le mid, et par deux entrées au niveau du CT spawn. Le site B y est accessible par une grand “long” et par le mid pour les attaquants, puis par une hauteur côté CT spawn. Le site B est beaucoup plus grand et possède plus de reliefs avec des boxs et une “elbow” pour s’y cacher.

Le contrôle du mid est primordial, il vous donne accès à tout, les deux sites, le passage vers le CT spawn par un trou accessible en s'accroupissant. La map est assez grande et les rotations sans un contrôle du mid rendront ces dernières extrêmement lentes et longues. N’hésitez pas à laisser votre Cypher “lurk” et s'infiltrer dans le camp adverse, car cela pourrait s’avérer être le tournant de votre round.

Les agents les plus picks :

Jett

Cypher

Fade

Neon

11

Avec le patch 8.11 sorti ce mercredi 12 juin 2024, une nouvelle map fait son apparition dans le monde de Valorant. Elle se nomme Abyss . On vous explique tout à son sujet.

Abyss se matérialise par une ancienne grotte, et arrive comme une map totalement inédite. Le vide est omniprésent autour de la map, même sur certains sites ainsi qu’au mid,alors méfiez-vous car une chute est vite arrivée.

Un mauvais TP de Yoru, une satchel de Raze mal maîtrisée, un slide de Néon un peu trop proche du vide et c’est une fin de round. Et potentiellement une défaite pour votre équipe, car faire du 4V5 sur un jeu comme Valorant n’est jamais une partie de plaisir, même quand on s’appelle Gotaga.

D’ailleurs, si vous souhaitez avoir un aperçu compétitif de la map, on vous recommande de vous poser devant les streams de Tiffae, pour en savoir plus sur la map et comment bien la jouer pour surprendre tous vos ennemis en ranked.

N'oubliez pas que vous pouvez planifier vos stratégies avec l'application ValoPlant, seul ou en équipe. Vous pourrez également consulter les compositions d'équipe et les agents recommandés pour chaque situation. Et n'oubliez pas de lire notre guide du lexique de Valorant pour profiter au mieux des conseils et astuces des pros.

