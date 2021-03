Voici comment constituer l'équipe Valorant parfaite !

Valorant est différent des autres jeux de tir tactiques parce qu'il offre un système de personnages fondé sur la classe. Plutôt que d'acheter directement toutes sortes d'utilitaires avant le début de la partie, les joueurs achètent des compétences et des armes. Ces compétences sont directement liées au type d'utilitaire que chaque personnage est capable d'utiliser. Pour constituer une équipe parfaite, il faut sélectionner les bons agents avant le début d'un match et s 'assurer que ces agents possèdent toutes les compétences et aptitudes nécessaires pour gagner.

Toutefois, c'est plus facilement dit que fait ... Le jeu comporte actuellement 14 agents , ce qui permet de composer un grand nombre d'équipes différentes . Comment composer une équipe qui fonctionne et qui couvre toutes les capacités dont vous avez besoin pour réussir ? À la veille du tout nouveau tournoi mondial Valorant Red Bull Campus Clutch pour les étudiants, nous avons demandé à Aleksander « zeek » Zygmunt de G2 Esports de nous aider à répondre à cette question !

Tout est une question de capacité

Zeek nous dit qu'il n'y a pas d'agents qui doivent absolument entrer dans la composition de chaque équipe. « Il faut juste que les agents disposent d'une certaine capacité », explique-t-il. « Par exemple, tu aimerais avoir des smokes et ce peut être n'importe quel smoker qui s'intègre le mieux à ton style de jeu. »

L'important, c'est plus les différents types de capacité que chaque agent apporte que l'agent lui-même. Il n'y a pas d'agent « incontournable » qui fonctionne sur toutes les cartes, explique zeek : « Ça dépend toujours de la carte. »

Quant à la méta, la star de G2 déclare qu'il n’y a pas vraiment de méta parfaite à l’heure actuelle : « Chaque équipe est unique dans son approche du jeu et elle joue différents agents qui y correspondent, il n'y a pas de méta du tout. »

Cependant, cela ne signifie pas que les équipes peuvent se contenter de sélectionner au hasard des agents qui leur conviennent particulièrement. Comme l'explique zeek, « choisir cinq duellistes signifie que tu es vraiment faible face à un opérateur, car tu n'as pas de smokes/flash pour franchir les choke points et cela t'oblige à ne jouer tout le temps que dans un seul style, ce qui te rend prévisible ». Il est donc intéressant d'avoir suffisamment de capacité dans votre composition pour pouvoir varier de temps en temps. N'oublie pas : plus de capacité signifie plus d'options.

Utiliser des rôles multiples

Si tu as lu notre article sur le choix du bon agent , tu sais que les agents peuvent remplir un certain nombre de rôles. À ce sujet, zeek dit que, bien que cela varie d'une carte à l'autre, le T side devrait toujours avoir un entry-fragger (premier de ligne) et un lurker (vigie), un joueur d'appui pour les soutenir et un opérateur (le sniper classique). CT est un peu différent ; ici, ont recherche deux ancres (anchors). Ces agents sont utilisés pour verrouiller des sites par eux-mêmes. Cypher et Viper sont de bons exemples d'agents qui peuvent facilement ancrer un site. Les ancres sont rejointes par deux joueurs d'appui et leur propre opérateur.

Toutefois, zeek explique que les agents peuvent remplir plusieurs rôles : « Tu peux jouer Breach Support, ou tu peux jouer Breach Anchor. De nombreuses équipes placent Breach sur le site A de Split et choisissent avec des flash de coude/côté et leur donnent un rôle d'ancre. » Il dit aussi que le changement de composition exige que l'on réfléchisse à sa stratégie avant que le jeu ne commence. Dans quel domaine ta composition excelle-t-elle ? Quelles sont ses faiblesses ? Si tu as les réponses à ces questions, tu auras une meilleure idée de ce qui t'attend une fois que tu seras réellement dans le jeu.

Sois prêt(e) à t'adapter au jeu

Tu as donc soigneusement réfléchi à tacomposition et tu es prêt(e) à te lancer dans le jeu. Une minute de jeu et ton Raze se fait descendre. La composition de ton équipe peut-elle encore faire ce qu'elle est censée faire, même avec un joueur à terre ? Pas toujours, dit Zeek : « Par exemple, il arrive parfois que tu perdes le joueur portant les smokes, ce qui signifie que le plan de créer un full execute vers un site ne fonctionne plus, parce que tu n'as pas la capacité de désenfumer les angles ».

La perte précoce d'un agent signifie que les équipes attaquantes se bousculent souvent et cherchent des kills de l'autre côté de la carte. Perdre un joueur ne te fait pas perdre le round , mais il est impossible de se préparer à chaque situation, donc bien tirer peut compenser le fait que tu ne peux plus exécuter ta stratégie.

Si ta composition ne fonctionne pas et que tu perds la partie, n'aie crainte . Comme nous le dit zeek, les joueurs professionnels repensent sans cesse leurs stratégies. Ils prennent souvent des agents entièrement nouveaux et travaillent à partir de là. Si un style de jeu ne te convient pas, ou si une certaine équipe ne fonctionne pas, change de style et réessaie !

Inscris-toi maintenant au Red Bull Campus Clutch!