La finale mondiale de Red Bull Campus Clutch se déroule du 19 au 24 novembre à l'arène Volkswagen d'Istanbul, en Turquie. Les meilleurs étudiants joueurs de VALORANT au monde s'y affronteront pour avoir la chance de se vanter et de remporter un prix en espèces.

Parmi eux se trouvera Tiffanie 'Tiffae' Hsu , la streamer américaine de Team Liquid, qui non seulement enseigne aux autres comment jouer, mais est également une joueuse de VALORANT de haut niveau.

Situé dans un futur proche, le jeu de tir tactique à la première personne (ou "FPS") free-to-play VALORANT voit des équipes de cinq personnes s'affronter pour remplir une variété d'objectifs rapides et pleins d'entrain. Nous avons déjà partagé les conseils de Tiffae pour débuter en tant que débutant, mais pour ceux qui cherchent à faire passer leur jeu au niveau supérieur, elle partage quelques conseils plus avancés pour vous aider à dominer.

Hsu at the Red Bull Campus Clutch World Final in 2022 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Oublie le camping

Comme le savent tous ceux qui se sont sentis frustrés en jouant à d'autres FPS, il y a toujours une personne qui se blottit avec un fusil de sniper et qui tire de loin. VALORANT n'est pas conçu de cette façon, alors n'essayez pas. "C'est un jeu très stratégique", explique Hsu. "Et tu es aussi limité en termes de temps, puisque chaque round dure environ 90 secondes. Si tu n'atteins pas ton objectif avant la fin du chronomètre, tu as pratiquement perdu pour ton équipe. Tu peux camper, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas." En d'autres termes : pour progresser, tu dois t'impliquer.

02 Sois poli

En jouant aux côtés d'une équipe de quatre joueurs du monde entier, il peut être facile de laisser tes émotions prendre le dessus. Mais n'oublie pas que ce sont aussi des personnes, et que le fait d'être respectueux permettra d'améliorer la dynamique de l'équipe. "C'est un phénomène courant, les gens s'énervent très facilement et se montrent passivement agressifs ou condescendants", explique Hsu. "Les gens ne se rendent pas compte que plus vous agissez comme ça, plus vous avez de chances de perdre. Parfois, il suffit d'un peu de positivité et de renforcement positif pour que l'équipe joue mieux."

03 Choisis ton avatar

Il y a beaucoup d'agents à incarner dans VALORANT et il peut être tentant d'essayer chacun d'entre eux. Cependant, Hsu affirme qu'en procédant ainsi, tu risques de limiter ton succès. "Choisis un agent, fais-en ton meilleur ami et joue avec lui tout le temps. Choisis un seul agent et maîtrise-le au lieu de te débattre avec tous."

Hsu believes building team rapport is vital for success © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

04 Sois prêt à t'adapter

Alors que d'autres jeux FPS encouragent les joueurs à déployer des méthodes éprouvées, chaque manche de VALORANT est différente, ce qui signifie que si tu veux monter en niveau, tu dois savoir t'adapter. "C'est un jeu où vous devez vous adapter à chaque tour, en fonction de ce que font vos ennemis, de ce que font vos coéquipiers et de l'ordre dans lequel vous êtes placé", explique Hsu. "Une stratégie qui aurait pu fonctionner au tour précédent ne fonctionnera peut-être pas au tour suivant. Il s'agit en grande partie de faire preuve d'esprit critique : que peux-tu faire dans ce scénario qui t'aide ?"

05 Sois toujours branché

Comme un bon livre, l'expérience immersive d'un jeu vidéo peut déteindre sur le monde réel. Nous pouvons nous retrouver à y penser tout en vaquant à nos tâches quotidiennes. Hsu affirme que cela peut être utile. "J'ai récemment obtenu mon permis de conduire, car je vais avoir 30 ans, donc assez tard", dit-elle. "Beaucoup de gens m'ont demandé : 'Oh, tu as obtenu ton permis de conduire du premier coup ? Quels sont tes conseils ? Je pense que la sensibilisation à la carte de VALORANT aide !" Cela va dans les deux sens : plus tu seras conscient dans la vie réelle, plus tu le seras aussi dans le jeu.

Hsu suggests teams must be able to adapt their strategy to be successful © Jacek Jabłoński/Red Bull Content Pool

06 Fais toujours passer ton équipe en premier

Tout le monde veut être un héros, mais un vrai héros pense toujours aux autres. Il en va de même dans VALORANT. "L'économie, c'est donc quand tu économises pour que vous puissiez tous avoir des fusils automatiques ensemble, au lieu que tout le monde ait de mauvaises armes et qu'une seule personne ait un bon pistolet", explique Hsu. "Construire ton économie et apprendre à rester dans l'économie de ton équipe est important à n'importe quel rang."

07 Révise tes erreurs

Tout comme dans la vie, dans VALORANT, nous faisons tous des erreurs. Le fait que quelqu'un les révise avec toi peut t'aider à maîtriser tes erreurs pour revenir plus fort la prochaine fois. "Tu peux atteindre un plateau et il est utile d'avoir le point de vue d'une troisième personne", explique Hsu. "Le fait que quelqu'un d'autre qui connaît mieux le jeu examine tes erreurs peut t'aider à franchir cet obstacle et à trouver comment le dépasser."

Hsu offre des conseils pour tous les rangs grâce à son coaching en ligne. Découvre d'autres de ses capacités impressionnantes ici .