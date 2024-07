Améliore ton jeu FPS sur console : plonge dans la bêta de VALORANT

Après avoir été pendant quatre ans l'un des jeux compétitifs les plus populaires, VALORANT a enfin droit à une arrivée sur console. Le FPS 5v5 à succès, sorti sur PC en 2020, a depuis inspiré des hordes de professionnels de l'esport à prendre leur Spike et à s'y plonger. Inspirant d'innombrables tournois - comme

Rejoindre la version bêta de VALORANT sur console nécessite quelques étapes, mais cela vaut la peine d'attendre un peu pour être en tête de file. Si tu as un lien de parrainage de quelqu'un qui participe déjà à la bêta, tu peux l'utiliser pour t'inscrire tout de suite - alors saute cette étape et échange ton code.

Rejoindre la version bêta de VALORANT sur console nécessite quelques étapes, mais cela vaut la peine d'attendre un peu pour être en tête de file. Si tu as un lien de parrainage de quelqu'un qui participe déjà à la bêta, tu peux l'utiliser pour t'inscrire tout de suite - alors saute cette étape et échange ton code.

Rejoindre la version bêta de VALORANT sur console nécessite quelques étapes, mais cela vaut la peine d'attendre un peu pour être en tête de file. Si tu as un lien de parrainage de quelqu'un qui participe déjà à la bêta, tu peux l'utiliser pour t'inscrire tout de suite - alors saute cette étape et échange ton code.

et d'entrer tes coordonnées. Bien qu'il y ait eu des allusions à l'élargissement de ce programme, tu dois actuellement vivre dans les régions NA, EU ou JP pour être éligible. Tu dois également avoir un compte VALORANT préexistant, sans bannissement ni suspension en cours, et bien sûr, une Xbox Series X/S ou une PlayStation 5. Une fois que tu as obtenu une invitation, échange ton code et commence à télécharger. Tu pourras également inviter jusqu'à cinq amis à te rejoindre dans la bêta.

Comme on peut s'y attendre, VALORANT sur console sera un peu différent du VALORANT auquel nous sommes habitués sur PC. Pour commencer, tu pourras jouer en crossplay entre consoles, mais pas avec tes amis sur PC, sans doute parce qu'il est difficile de reproduire la précision d'un FPS avec une manette plutôt qu'une souris. Riot a déclaré qu'il ne lancerait pas le jeu complet avant que ses "serveurs et son code ne soient entièrement verrouillés et chargés", il y a donc encore beaucoup de place pour le changement. Les modes de jeu seront un peu différents au début, car les files d'attente compétitives ne seront pas présentes. Vous pourrez toujours jouer à tous les modes de jeu de base, non compétitifs, mais les files d'attente ne reviendront que lorsque les joueurs seront à l'aise avec le portage sur console. Une fois que ce sera le cas, tu obtiendras un rang distinct pour la console et le PC.

Comme on peut s'y attendre, VALORANT sur console sera un peu différent du VALORANT auquel nous sommes habitués sur PC. Pour commencer, tu pourras jouer en crossplay entre consoles, mais pas avec tes amis sur PC, sans doute parce qu'il est difficile de reproduire la précision d'un FPS avec une manette plutôt qu'une souris. Riot a déclaré qu'il ne lancerait pas le jeu complet avant que ses "serveurs et son code ne soient entièrement verrouillés et chargés", il y a donc encore beaucoup de place pour le changement. Les modes de jeu seront un peu différents au début, car les files d'attente compétitives ne seront pas présentes. Vous pourrez toujours jouer à tous les modes de jeu de base, non compétitifs, mais les files d'attente ne reviendront que lorsque les joueurs seront à l'aise avec le portage sur console. Une fois que ce sera le cas, tu obtiendras un rang distinct pour la console et le PC.

Comme on peut s'y attendre, VALORANT sur console sera un peu différent du VALORANT auquel nous sommes habitués sur PC. Pour commencer, tu pourras jouer en crossplay entre consoles, mais pas avec tes amis sur PC, sans doute parce qu'il est difficile de reproduire la précision d'un FPS avec une manette plutôt qu'une souris. Riot a déclaré qu'il ne lancerait pas le jeu complet avant que ses "serveurs et son code ne soient entièrement verrouillés et chargés", il y a donc encore beaucoup de place pour le changement. Les modes de jeu seront un peu différents au début, car les files d'attente compétitives ne seront pas présentes. Vous pourrez toujours jouer à tous les modes de jeu de base, non compétitifs, mais les files d'attente ne reviendront que lorsque les joueurs seront à l'aise avec le portage sur console. Une fois que ce sera le cas, tu obtiendras un rang distinct pour la console et le PC.

Certaines choses resteront cependant inchangées. Le contenu de ton compte s'appliquera à la fois au PC et à la console, ce qui signifie que tu ne perdras aucun achat, habillage, progression ou passe. Si tu utilises le Xbox Game Pass pour jouer sur PC et que tu possèdes une Xbox, tu conserveras tous tes avantages VALORANT sur ta console. Une chose qui se traduira à coup sûr de l'ordinateur à la console est le vaste jargon de VALORANT que les pros et les amateurs utilisent pour communiquer dans le jeu. Consulte