Les meilleurs joueurs de Valorant de tous les temps

Erick 'aspas' Santos préfère Reyna et Sova, doté d'une habilité exceptionnelle au sniper, son gameplay agressif lui permet de dominer tous ses adversaires. Il est doté de mécaniques impressionnantes. Et il peut faire basculer le cours d'une game à lui tout seul. Tout cela fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de VALORANT.

Il n'est cependant pas la seule force de son équipe, il fait de la place à ses coéquipiers tout aussi brillants et possède un ratio K/D impressionnant de 1,5. Ce talent a aidé LOUD à remporter les Champions de 2022, a quasiment rester invaincu en 2023 lors des VCT America et il a même réussi deux performances rares en réussissant 30 kills contre Fnatic et 100 Thieves.

Actuellement, aspas joue du côté de la Corée du Sud, où se déroule les Champions (le plus gros tournoi de l'année sur VALORANT) et représente l'équipe Leviatán.

TenZ et son équipe Sentinels ont dominé les derniers Masters 2024 à Madrid et font partie des favoris aux Champions 2024 de Séoul qui se déroule actuellement, il pourrait affronter aspas, ce qui nous permettrait d'assister à un choc d'anthologie.

VALORANT : les agents les plus faciles et les plus …

La joueuse canadienne est peut-être jeune, mais Ava 'florescent' Eugene a brillé et s'est fait connaitre lorsqu'elle a rejoint Shopify Rebellion. Elle a mené l'équipe à la victoire lors du VCT: Game Changers Championship 2023 et a établi quelques nouveaux records dans la foulée.

Hsu at the Red Bull Campus Clutch World Final in 2022

Tiffanie 'Tiffae' Hsu, de l'équipe Liquid, est l'une des streameuses les plus établies et les plus connues de VALORANT.

Boaster is ready to drop some knowledge once again at Red Bull Home Ground

Jake 'Boaster' Howlett connaît une chose ou deux sur l'aspect tactique du jeu, c'est son génie qui a aidé son équipe, Fnatic, à remporter de nombreuses victoires, et notamment les VCT Masters 2023 de Tokyo et le VCT Lock//IN 2023 à São Paulo.

Comme TenZ, Boaster est un ancien joueur de CSGO et on le voit souvent dicter le jeu et le diriger. Boaster, c'est un peu ça, un génie de la tactique.

