Atteindre un tel stade d'élite ne vient pas facilement. Jouer contre les meilleures équipes d'étudiants peut demander beaucoup de talent et de dévouement. Avoir le bon état d'esprit est important, mais utiliser le bon équipement l'est tout autant. Chaque personne est différente, et pour de nombreux concurrents Red Bull Campus Clutch, des éléments spécifiques les ont aidés à faire la différence.

On n'arrive pas en finale sans s'être assuré d'être dans le bon état d'esprit. Mohamed 'shalaby' Shalaby, un des vainqueurs du tournoi avec Anubis Gaming, a déclaré qu'entrer dans la zone et oublier tout le reste pour se concentrer sur la victoire était la façon dont il se préparait mentalement.

