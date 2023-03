À l'instar de tout jeu de tir en équipe, Valorant possède ses propres secrets et termes pouvant laisser pantois tout joueur moyen. Qu'est-ce qu'un entry fragger ? Pourquoi l'échange est profitable à certaines équipes et pas à d'autres ? Qu'est-ce que l'économie et pourquoi ne puis-je jamais me permettre un Op ? Qu'est-ce qu'une Op ?

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des termes qu'il faut connaître en tant que joueur Valorant !

Êtes-vous étudiants ? Vous jouez à Valorant ? Êtes-vous prêts pour un défi mondial insensé ? Inscrivez-vous maintenant aux Qualifications belges du Red Bull Campus Clutch , un tournoi mondial sur Valorant pour étudiants !

Ability trading

Une manœuvre de test pour les attaquants et une tactique de blocage pour les défenseurs. Les personnages possédant des capacités aoe (éclairs de fumée et capacités d'infliger des dommages) peuvent initier une percée ou forcer les défenseurs à partir de positions favorables. Il s'agit de jeux réactifs afin d'annuler l'avantage que la capacité de l'ennemi aurait acquis.

Ace

Un joueur reçoit un Ace (All Champions Eliminated) quand il a cinq kills dans une partie. Souvent les autres équipiers se retirent pour lui permettre d'obtenir un ACE, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre obtenir le kill. Un Team Ace désigne la situation dans laquelle tous les joueurs d'une équipe obtiennent un kill durant la partie. Le travail d'équipe est le plus efficace.

Aggro

Un joueur jouant de manière agressive quittera sa position et attirera l'attention de l'ennemi. Parfois, l'objectif est de harceler un ailier pour un jeu dans un angle ou pour changer le résultat d'une fusillade qui s'éternise. Si un joueur joue de manière agressive, la majorité des pointeurs seront dirigés sur lui.

Counterstrafe

Dans Valorant, la première balle tirée par votre arme sera toujours la plus précise, interdisant toute accélération et tous tirs en rafale. Le counter-strafing désigne la situation dans laquelle un joueur interrompt la direction avec A ou D, modifiant immédiatement la direction. Tirer avec l'arme alors que vous vous situez au point central, avant de vous déplacer dans l'autre direction, vous permet de disposer d'une cible plus précise.

Cubby

Une ouverture dans un mur, un petit recoin où vous pouvez attendre le passage d'un ennemi. Généralement, plusieurs cubbies sont disponibles par site et carte.

Dink

Un tir dans la tête. Le bruit généré par un Dink est perceptible. Généralement, il s'agit d'un kill avec un tir, mais les protections et les différents dommages causés par l'arme joueront un rôle.

Double set up/Double up

Quand deux joueurs, généralement des défenseurs, occupent la même position afin d'essayer de ralentir l'infiltration ennemie. La scission de la carte, la zone centrale de la carte, est le lieu habituel où deux joueurs se tiendront conjointement afin de disposer d'une vue dégagée et débuter une partie sans devoirs s'infiltrer.

Souvent, si l'équipe est configurée par pairs, une option de sortie rapide permettra à un joueur de changer d'objectif tout en laissant un joueur afin de tenir le terrain central. Si une équipe charge 4 ou plusieurs joueurs d'un seul côté, cette situation sera désignée par le « stacking » du site.

Double swing

Quand deux joueurs, jouant agressivement, quittent leur couverture afin de participer ou de susciter un combat. Cette situation est souvent observée en défense, dans le cadre d'une première stratégie d'infiltration ou de défense, quand les défenseurs savent qu'ils affrontent un nombre inférieur de joueurs et tentent de gagner dans un raid rapide.

Si deux objectifs sont poursuivis, cela peut conduire certains joueurs à hésiter, s'interrogeant sur la cible à poursuivre, ou peut amener tous les joueurs à se concentrer sur un joueur dans le « double swing », donnant ainsi à leurs coéquipiers le temps de susciter un combat ou d'éliminer tous les joueurs ciblés.

Economy (Econ)

L'argent à la disposition d'un joueur et la manière dont il le distribue. Les kills, plantes, assistances et gains de parties affectent le montant qu'un joueur dépensera au cours d'une partie. S'il le dépense de manière irréfléchie, le joueur sera à court d'argent et ne pourra utiliser le palier supérieur d'armes.

Econ joue un rôle dans de nombreux scénarios. Débuter la partie avec un pistolet et dérober un Operator ou Vandal à l'ennemi peut améliorer spectaculairement les économies de votre équipe et le niveau spécifique d'Econ d'un joueur. Economy peut également résulter d'un effort collaboratif, à savoir quand un joueur passe d'un SMG à un fusil, permettant à un coéquipier de ramasser l'arme abandonnée, plutôt que d'en acheter une, ce qui permet d'économiser des crédits.

Entry fragger

Généralement, un personnage duelliste (Reyna, Jett, Phoenix) dirigeant une équipe dans un combat et étant le premier à y participer. Ils n'afficheront pas toujours les meilleures statistiques, et auront souvent le plus grand nombre de décès, mais un entry fragger (Membre de l'équipe qui passe en premier lors des offensives) a pour objectif d'ouvrir la voie à son équipe et essaiera d'obtenir un ou deux kills avant de s'engager dans le combat.

Fake defuse/Ninja Defuse

Commencer à désamorcer une bombe alors que des ennemis sont toujours en vie, afin de les leurrer et les obliger à sortir de leurs cachettes. Procéder assez longtemps pour déclencher le signal audio ; le joueur devient agressif et assaille les « planters » tentant d'interrompre la tentative de désamorçage.

Une Ninja Defuse désigne la situation dans laquelle le désamorçage est débuté avant que l'équipe défendant le site de la bombe soit informée de l'opération.

Feeding

Jouer de manière trop agressive ou courir vers un point sans avoir procédé à une due vérification ou sans discipline. Généralement, une personne est en « feeding » quand : elle est la première à être tuée, quand elle est tuée à chaque round ou quand elle initie des combats qu'elle ne peut jamais gagner.

Flick

Généralement, une bonne visée tient davantage de la discipline de pointage que du flicking. Mais, parfois, un ennemi apparaît là où vous l'attendez le moins, ce qui nécessite que vous procédiez à un « flick » avec la souris. Les flickshots sont difficiles, mais sont superbes.

Force a rotate

Mettre la pression en nombres sur un des sites de bombe, forçant l'autre équipe à réagir à votre stratégie afin de mettre la pression à partir d'un autre site. Cette manœuvre sera assimilée à une feinte, au début d'un round, avec une équipe éventuellement moins nombreuse stationnée et ayant une vue bientôt dégagée. Cela pourrait également survenir ultérieurement dans le round quand le temps manque et quand la progression vers le premier site de bombe a été minime.

Frag/Pick

Un kill peut également être appelé frag ou pick, selon les préférences du commentateur.

Full buy

Généralement réalisé avec plus de 4500 crédits à la banque ; un full buy signifie que le joueur dispose d'un crédit suffisant pour un fusil tardif dans le round, une protection complète et toutes leurs capacités. Les fusils Op et d'assaut coûtent 5000 et 2900 crédits par unité, ce qui constitue un achat coûteux et risqué quand ils sont abandonnés à l'ennemi. les full buys sont généralement réalisés au terme des trois premiers rounds quand les équipes sont passées des pistolets aux armes à prix moyens, et avant d'opter pour des armes lourdes.

Heaven/Hell

Un terme utilisé afin de différencier les high et low grounds sur des sites où la verticalité joue un rôle. Les maps avec un poste pour sniper ou un endroit permettant à un joueur de se positionner, les termes high et low ground seront utilisés. Les équipes en défense scindent souvent leurs ressources entre le watching heaven et le watching à partir d'un point d'entrée.

De même, les assaillants tenteront d'occuper rapidement le « heaven », s'ils le peuvent, afin d'éliminer l'avantage de l'ennemi et de s'accaparer le high ground. Au fil du round, et si une usine est défendue, des joueurs seront plus créatifs dans leur approche, utilisant les sites heaven et hell à leur avantage.

Hookah

Position du côté court près du site b sur Bind. Il s'agit d'un petit local dans la sortie du téléporteur permettant des attaques high ground sur le site b.

Molly

Une capacité jetable, telle qu'une grenade à détonation rapide ; une molly est une grenade persistante. La nanoswarm de Killjoy est une molly, comme celle de Brimstone. Le feu jetable de Phoenix peut également être considéré comme tel. Il s'agit d'un jeu de mots pour Molotov, étant donné qu'elles génèrent une postcombustion, un effet de nettoyage de l'espace.

Money in the bank

Une équipe qui a remporté plusieurs rounds et ne doit pas dépenser trop pour se réarmer. Il est plafonné à 9000 crédits, de telle sorte que des joueurs plus riches achèteront pour ceux qui sont morts dans les rounds précédents.

Vous pouvez accumuler de l'argent en achetant des armes peu onéreuses, une légère protection et seules les capacités minimales. Face à des défis plus difficiles, vous pouvez parfois sacrifier un round afin de mieux vous équiper ultérieurement, si nécessaire.

One tap

Quand des dommages suffisants ont été causés à un joueur, qui est près d'être renvoyé à l'état de spectateur par un tir/mouvement de souris d'un autre joueur.

Op

L'Operator, abrégé Op, est un fusil de sniper et l'arme la plus chère dans Valorant. Capable de tuer les ennemis par seul tir, même si leur protection est maximale ; il est mortel s'il est correctement utilisé, pouvant être verrouillé sur des longues lignes de visée. Vous entendrez souvent parler de l'Op.

Orb pick up

Des Ultimate orbs sont présents dans toutes les maps. Deux sont disponibles à proximité de chaque « team spawn » et d'autres à proximité des points d'entrée des sites de bombes. Ils augmentent l'Ultimate Meter d'une unité, mais déclenchent un signal sonore et induisent le risque d'être une cible facile durant quelques secondes. De nombreuses raisons justifient que vous preniez un orb. Parfois, certaines équipes chargeront un joueur spécifique de les saisir plus souvent dans l'espoir de constituer un Ultime de plus grande valeur.

Peek/Jiggle peek

Pour passer le coin rapidement et essayer de localiser les positions ennemies, tout en attirant un tir relativement peu dangereux. Jiggle peeking désigne la même opération mais avec des inspections plus rapides et plus fragmentées. Les joueurs se dissimulent au maximum afin d'éviter les tirs ennemis. Souvent quand l'ennemi utilise un Op.

Le Peeking off d'un joueur désigne la situation dans laquelle l'ennemi se concentre sur un autre équipier agressif ou quand vous êtes au milieu d'un double swing. Ce faisant, l'équipier peut progresser en sachant que quelqu'un surveille l'angle mort. La personne protégeant l'autre a pour objectif de nettoyer les kills dans toute situation de combat.

Pistol round

Le premier, et parfois le second, round d'un match. Quand les deux équipes peuvent uniquement acheter une arme de poing et une capacité ou deux. Les stratégies sont très différentes de celles appliquées dans les rounds ultérieurs

Playing off angle

Jouer dans un site ou dans un angle inhabituel dans l'espoir de prendre l'ennemi au dépourvu, étant donné qu'il ne prendra pas la peine de vérifier ce coin ou cet angle. Jett peut utiliser sa mobilité pour accéder au high ground et jouer depuis cet endroit constitue un off angle.

Playing slow

Les rounds peuvent être longs dans Valorant et un jeu au meilleur des 25 matches peut induire de nombreuses variantes dans la stratégie. Parfois, une équipe patientera jusqu'à ce que la défense s'ennuie ou devienne nerveuse et attaquera. Parfois, elle scannera l'intel ou campera sur ses positions arrière, espérant attaquer tardivement et mettre la pression sur l'autre équipe. Jouer lentement permet d'éliminer les capacités réduites de l'autre équipe.

(Insérer A B ou C) Point long and short

Chaque point disposera de deux entrées, soumises à une variation du site de bombe selon la map. Les entrées du côté le plus éloigné de la map, avec des lignes de visée plus longues et des positions défensives favorables, sont appelées « Long ». A Long, B long, et C long. Le chemin intérieur jusqu'au point est court et sera très proche du chemin court, étant parallèle au site opposé. Avec des quartiers plus proches.

Post Plant

La phase dans un round après que la bombe a été installée et que les attaquants défendent le site et les défenseurs passent à l'offensive pour reprendre le site et désamorcent la bombe. Si peu d'actions ont été entreprises durant un round, cela correspond généralement au début du round.

Dans des situations considérées comme étant sans issue, passant à 1 à 5 et 1 à 3, la phase de post plant désigne celle dans laquelle les défenseurs peuvent opter pour des exit frags. Vous attendez à proximité d'un site de bombe alors que l'ennemi tente d'échapper à la détonation. Cela vous permet d'enregistrer un kill ou deux, portant préjudice à son Economy.

Prefire

Le prefire signifie qu'un joueur commence à tirer avant même d'avoir vu un autre joueur. Une tactique privilégiée dans les FPS et particulièrement utilisée dans les jeux tels que Valorant quand le temps restant pour tuer est minime.

Rez

La capacité ultime de Sages est appelée résurrection. Rez for short.

Shift walking

Vous ne connaissez pas la signification de shift walking ? Comme la plupart de nos équipiers. Nous ne sommes pas exposés, vous l'êtes. Marcher en enfonçant (ou relâchant/enfonçant) la touche Maj vous permet d'évoluer tranquillement sans être détecté. Voilà pourquoi de nombreux rounds démarrent lentement. Une équipe procédera de la sorte sauf si elle est découverte ou adopte un jeu agressif.

Le Shift walking est important, car il rend le bruit des pas inaudible. Des pas bruyants désignent un signal sonore informant l'autre équipe sur votre localisation, votre direction et le site que vous attaquez. les joueurs doivent uniquement courir si le shift walking est imprudent, s'ils décident d'une attaque agressive/rapide ou s'ils se trouvent au milieu d'un combat et si leur localisation est déjà connue.

Smoke out

Quand Omen, Brimstone, Jett ou Cypher lancent leurs fumigènes sur la map et quand la zone est obscurcie. Lancer des fumigènes oblige généralement l'équipe les recevant à adopter une stratégie de défense ou à battre en retraite. Enfumer un site permet à l'assaillant de procéder à une progression très sécurisée.

Spending Strategy

La Spending strategy diffère de l'ultimate economy et weapon economy. Parfois, certains joueurs constateront un Jett s'engageant dans un round avec une protection lourde et un Ghost, même s'ils disposent de crédits suffisants pour un Operator. Le même Jett prévoira probablement d'utiliser un bladestorm.

De même, différentes économies affecteront la stratégie et la manière dont les équipes s'arment. Un joueur équipé d'armes lourdes et dépensant ses crédits dans des capacités alors qu'un autre équipier lui achète une arme puissante, alors qu'il consacre peu de dépenses à cette dernière, en est un autre exemple.

Thrifty

Remporter le round lorsque vous aviez moins d'argent à dépenser que l'ennemi.

Trade

Quand une personne de chaque équipe meurt dans une fusillade. Souvent, l'entry fragger participera aux combats. Généralement, cela survient quand le second ennemi est tué par le second coéquipier alors que l'attention se porte sur l'entry fragger.

Ultimate/ Ult

Votre ult ou ultimate désigne la capacité la plus puissante d'un personnage, nécessitant des compétences ou des orb pick ups pour déverrouiller plutôt que pour acheter avec des crédits. Les bons joueurs généreront leurs ults plus rapidement que les bottom fraggers. Chaque ult du personnage est unique et s'ouvrira dans le jeu d'une manière différente.

Soit en tuant de nombreux joueurs, en révélant des informations ou en autorisant des progressions sécurisées dans des lieux dangereux avec le potentiel d'enregistrer des kills ; vous connaître instantanément la différence entre une capacité ordinaire et une capacité ultime.

Wallbang

Tirer au travers d'un mur ou d'une autre couverture et blesser des ennemis. Dans Valorant, des ennemis vous attendent toujours au coin de la rue ; il est donc préférable de tirer dans les murs. Certaines armes ont une capacité de perforation supérieure aux autres, mais cela vaut la peine d'essayer. Des kills par surprise de campeurs avec bombe résultent souvent de wallbangs intelligents et réfléchis.