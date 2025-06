Les rois de VALORANT : découvrez les meilleures équipes de 2025

Le VALORANT Champions Tour 2025 bat son plein après le coup d'envoi international donné en début d'année, qui a culminé avec le VALORANT Masters Bangkok en février, et nous sommes sur le point d'assister au prochain grand événement international du calendrier du VCT : Le VALORANT Masters de Toronto.

Les quatre régions du monde ont terminé leur Stage 1, et les trois meilleures équipes de chaque région, Amériques, Chine, EMEA et Pacifique, se sont qualifiées pour une place dans la ville canadienne. Avec un prize pool de 1 million de dollars à gagner et des points VCT très importants, le VALORANT Masters de Toronto s'annonce comme un moment décisif pour les 16 équipes en lice.

Le coup d'envoi sera donné le 7 juin et la grande finale aura lieu le 22 juin. Il y aura donc beaucoup de VALORANT à suivre tout au long du mois, mais qui est en lice et quelles sont les équipes qui semblent prêtes à prendre la tête du classement ? Voici quelques-unes des meilleures équipes à surveiller.

Qu'est-ce que VALORANT Masters Toronto 2025, et pourquoi est-ce important ?

Le VALORANT Masters Toronto 2025 est le deuxième événement du VALORANT Champions Tour 2025 de Riot Games. Après la victoire de T1 au VALORANT Masters Bangkok en début de saison, les équipes ont une nouvelle chance en juin de se battre pour la gloire internationale et d'obtenir plus de points VCT, tout cela pour se qualifier pour le VALORANT Champions Tour à la fin de la saison.

Le deuxième événement Masters de l’année se déroulera à Toronto, au Canada, où les équipes s’affronteront au Enercare Centre. Le VALORANT Masters Toronto aura lieu du 7 au 22 juin, avec une phase suisse prévue du 7 au 11 juin, suivie des Playoffs du 13 au 22 juin, incluant la grande finale.

L’événement est divisé en deux étapes : une phase suisse et une phase Playoffs. Quatre des douze équipes qualifiées ont déjà décroché leur place directe en Playoffs en remportant leur ligue régionale de la Phase 1, tandis que les autres devront passer par le format suisse pour tenter de rejoindre le tableau à double élimination.

Une cagnotte de 1 million de dollars USD est en jeu, ainsi qu’un grand nombre de points VCT. Voici la répartition des gains et des points VCT :

Place Récompense Points VCT 1ère $350,000 USD 7 points 2ème $200,000 USD 5 points 3ème $125,000 USD 4 points 4ème $75,000 USD 3 points 5ème - 6ème $50,000 USD 2 points 7ème - 8ème $35,000 USD - 9ème - 10ème $25,000 USD - 11ème - 12ème $15,000 USD -

À la découverte des équipes à surveiller

VALORANT arrive à maturité en tant que titre compétitif, marqué par un solide nombre d’équipes partenaires dans chaque ligue à travers le monde. De nombreuses organisations légendaires se sont fait une place durable dans le VCT, tandis que des outsiders ont eu l’occasion de briller grâce aux ligues VALORANT Challengers et au tournoi international VALORANT Ascension.

Si les points VCT permettent de savoir qui domine actuellement la scène, il y a souvent bien plus à découvrir derrière ces équipes en quête de gloire. Jetons un œil à quelques-unes des meilleures formations qui visent la première place.

01 Fnatic

Fnatic are keen to shine on the global stage © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Region: EMEA

Composition de l’équipe :

Jake 'Boaster' Howlett

Emir 'Alfajer' Beder

Timofey 'Chronicle' Khromov

Kajetan 'kaajak' Haremski

Austin 'crashies' Roberts

En arrivant au VALORANT Masters Toronto en tant que meilleure équipe de la région EMEA, Fnatic accède directement aux Playoffs et cherchera à capitaliser sur l’impressionnante forme affichée lors des Playoffs de la ligue EMEA. Menée par l’infatigable Jake "Boaster" Howlett, Fnatic a su canaliser le jeu rapide et frénétique qui fait la réputation de l’organisation sur VALORANT, affichant une cohésion d’équipe solide forgée au plus haut niveau de la compétition.

Si Fnatic a connu une saison régulière 2024 exceptionnelle, l’équipe a toutefois flanché sur la scène internationale, échouant à transformer sa domination régionale en succès mondial. Boaster et ses coéquipiers parviendront-ils à effacer cette déception et retrouver la gloire de 2023, lorsqu’ils avaient décroché la première place au VALORANT Masters Tokyo ?

02 G2 Esports

jawgemo is set to impress © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Région : Amériques

Composition de l’équipe :

Jonah 'JonahP' Pulice

Trent 'trent' Cairns

Jacob 'valyn' Batio

Nathan 'leaf' Orf

Alexander 'jawgemo' Mor

En tant qu’organisation, G2 Esports est surtout connue en Europe, mais depuis quelques années, c’est sur le continent américain qu’elle fait ses preuves sur VALORANT. G2 a récupéré la majeure partie du roster de The Guard, vainqueur du tournoi de promotion VCT 2023 : Ascension Americas, et tout au long de 2024, l’équipe s’est imposée comme une force solide sur laquelle il faut compter. Menée par Jacob "valyn" Batio, G2 a décroché deux deuxièmes places lors des saisons régulières et une 7e-8e place aux Champions en fin d’année.

Mais cette année, le roster de G2 vise clairement le sommet. L’équipe a décroché la première tête de série après un Stage 1 tonitruant. G2 Esports est restée invaincue pendant les 5 semaines de la saison régulière. Bien qu’éjectée dans le Lower Bracket des Playoffs par les Sentinels, ils ont réussi à remonter en battant des équipes comme 100 Thieves, Evil Geniuses et MIBR, pour finalement obtenir une revanche palpitante en grande finale face aux Sentinels. Cette fois, G2 a montré une démonstration de force impressionnante en s’imposant 3-1, validant ainsi sa place pour le VALORANT Masters Toronto. Avec une dynamique clairement favorable, G2 s'affiche comme l'une des équipes les plus excitantes à suivre dans le VCT. Reste à savoir si elle saura transformer ce succès en saison régulière en gloire internationale.

03 Sentinels

Sentinels are here to fly the flag for North America © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Région : Amériques

Composition de l’équipe :

Zachary 'zekken' Patrone

Amine 'johnqt' Ouarid

Jordan 'Zellsis' Montemurro

Sean 'bang' Bezerra

Marshall 'N4RRATE' Massey

Yassin 'reduxx' Aboulalazm (remplaçant)

Sentinels, porte-étendard de la scène nord-américaine, est l’une des équipes les plus anciennes de l’univers VALORANT, fondée en 2020. Depuis, l’équipe évolue constamment au plus haut niveau de la compétition et participe régulièrement aux tournois internationaux.

Avec un roster qui a évolué au fil des années, c’est désormais Amine "johnqt" Ouarid qui prend les commandes de cette formation, laquelle a terminé à la deuxième place de la saison régulière de l’Americas League Stage 1. Son objectif est clair : mener Sentinels vers la gloire sur le sol nord-américain. L’équipe entamera son parcours au Swiss Stage, face à son premier adversaire : les Wolves Esports venus de Chine. 2025 sera-t-elle l’année de la consécration pour Sentinels ?

04 Team Heretics

Can benjyfishy and team rise to the top? © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Région: EMEA

Composition de l’équipe :

Ričardas 'Boo' Lukaševičius

Benjy 'benjyfishy' Fish

Dominykas 'MiniBoo' Lukaševičius

Enes 'RieNs' Ecirli

Mert 'Wo0t' Alkan

Team Heretics fait partie de l'élite européenne de VALORANT depuis les débuts de la scène compétitive. Si la composition de l’équipe a évolué au fil des ans, l'envie de se mesurer aux meilleurs du monde n’a jamais faibli. Et l'année écoulée a prouvé que Team Heretics est bel et bien une formation sur laquelle il faut compter.

Menée par Ričardas "Boo" Lukaševičius et épaulée par son frère Dominykas "MiniBoo" Lukaševičius, ainsi que par l'ancien prodige de Fortnite, Benjy "benjyfishy" Fish, l’équipe a fait preuve d'une régularité et d’un sang-froid impressionnants, ne concédant que deux cartes durant une phase de groupes régulière sans défaite.

Après deux places de finalistes, au VALORANT Masters Shanghai 2024 et au VALORANT Champions 2024, Team Heretics espère bien franchir la dernière marche et décrocher les victoires tant attendues.

05 XLG Esports

Région : Chine

Composition de l’équipe :

Arthur 'Rarga' Churyumov

Teng 'happywei' Min-wei

Colin 'coconut' Chung

Ran 'Viva' Lifan

Les douze derniers mois ont été incroyables pour XLG Esports, l'équipe tête de série du VCT Chine. Il y a un an à peine, ils évoluaient encore dans la VALORANT China National Competition North Division, et les rêves de gloire internationale semblaient bien lointains. Mais leur victoire au VCT Ascension China 2024 leur a permis de décrocher une place en ligue VCT Chine pour 2025, et leur performance lors de la première phase leur a permis de rivaliser d’égal à égal avec les plus grandes structures de la région.

Menée par Ran "Viva" Lifan, l’équipe a terminé deuxième de la phase de groupes avant d’entamer les Playoffs dans le bracket supérieur. Ils ont dominé leurs adversaires, notamment Nova Esports, EDward Gaming et Wolves Esports, avant une grande finale face à Bilibili Gaming. Le Russe Arthur "Rarga" Churyumov a brillé tout au long de la saison en décrochant six titres de MVP de match, y compris lors de leur victoire convaincante 3-1 contre Bilibili Gaming, qui leur a offert leur billet pour le Masters Toronto.

Même si leur cinquième joueur reste à confirmer pour Toronto, XLG Esports, l'équipe numéro une de Chine, ne compte pas faire de la figuration et espère bien rivaliser avec les meilleures formations mondiales.

On espère bientôt voir la Karmine Corp dans cette liste des meilleures équipes au terme de la saison !