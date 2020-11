L’univers de Varnish La Piscine en cinq collaborations artistiques

Leur route s’étant déjà croisée antérieurement pour le film auditif

« Le Regard Qui Tue »

, la chanteuse française et l’artiste helvétique ont remis ça avec

en juin dernier. Le premier single du nouvel album à venir de

Bonnie Banane

se mue en une rythmique groovy dont seul Varnish a le secret, d’autant plus que l’instru est en symbiose avec la voix de Bonnie. Ajoutons à cela un clip signé

Clifto Cream

dont on connait l’amour pour les visuels vintages, et on obtient 3 minutes totalement décalées, avec en prime un

grimé en…lune.