© VCARB/Red Bull Content Pool
F1
Le nouveau look des Racing Bulls au Red Bull Tokyo Drift
Les Visa Cash App Racing Bulls ont dévoilé leur nouveau look saisissant pour le Grand Prix du Japon au Red Bull Tokyo Drift, un festival d'automobile dans le quartier le plus branché de Tokyo.
Les Visa Cash App Racing Bulls étaient l'attraction vedette du Red Bull Tokyo Drift, une célébration de la culture automobile japonaise à Shibuya, célèbre pour ses magasins d'électronique, ses boutiques, ses néons et le plus grand passage piéton du monde.
Red Bull a célébré la culture automobile underground japonaise avec une sélection pointue de 500 voitures customisées, accompagnée de démonstrations spectaculaires. Parmi elles, la légende du drift Mad" Mike Whiddett - notamment au volant d’une Mini Red Bull convertie pour le drift – et la jeune étoile montante Hiroya Minowa, seulement 16 ans.
Sur le devant de la scène, les pilotes de Formule 1 Liam Lawson et Arvid Lindblad ont dévoilé leur nouveau kit d’équipe, inspiré de la canette Red Bull Spring Edition. Un hommage visuel à Sakura, cette spectaculaire floraison de cerisiers et d’amandiers qui colore le Japon chaque printemps.
Conçue en collaboration avec le célèbre calligraphe japonais Bisen Aoyagi, la livrée revisite les codes iconiques de l’équipe dans une palette audacieuse de blanc, rouge et argent. Le kit assorti arbore l’inscription “Give You Wiiings”, réalisée en calligraphie expressive au pinceau shodō, renforçant le lien entre performance, culture et esthétique japonaise.
"La calligraphie capture le mouvement en un seul trait, tout comme la course capture la vitesse dans un moment décisif", a déclaré le calligraphe Bisen Aoyagi, qui stylisera également le garage de l'équipe à Suzuka et sera présent pour rencontrer les fans lors du Grand Prix du Japon.
"Je me suis inspirée des fleurs de cerisier et de la culture du Japon pour créer un design qui donne l'impression d'être puissant, élégant et vivant sur la voiture", a-t-elle ajouté.
Outre la chance d'approcher Lawson et Lindblad, Red Bull Tokyo Drift a également accueilli les pilotes de réserve de la F1 Yuki Tsunoda et Ayumu Iwasa - le champion en titre de Super Formula. Minowa, "Mad" Mike et le pilote WRC Takamoto Katsuta, qui venait de remporter sa première victoire WRC au Safari Rally au Kenya, étaient également présents.
Peter Bayer, PDG de Visa Cash App Racing Bulls, a célébré le "design audacieux" avant ses débuts. "En tant qu'équipe, nous cherchons toujours des moyens de nous connecter avec les jeunes fans et les cultures qui façonnent notre sport", a-t-il déclaré. "Dévoiler cette livrée spéciale et ce kit à Tokyo, devant les fans passionnés du Red Bull Tokyo Drift, rend ce moment encore plus spécial pour notre équipe."
La prochaine étape pour Visa Cash App Racing Bulls sera Suzuka et le Grand Prix du Japon. Avant cela, la voiture aux couleurs de la Red Bull Spring Edition sillonnera les rues de Tokyo, visitant certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment la rivière Meguro et la tour de Tokyo, avec les célèbres cerisiers en fleurs du Japon en guise de toile de fond saisonnière.
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