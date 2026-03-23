Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix.
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

Le nouveau look des Racing Bulls au Red Bull Tokyo Drift

Les Visa Cash App Racing Bulls ont dévoilé leur nouveau look saisissant pour le Grand Prix du Japon au Red Bull Tokyo Drift, un festival d'automobile dans le quartier le plus branché de Tokyo.
Écrit par Paul Keith
Temps de lecture estimé : 3 minutesPublished on

Dans cet article

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Takamoto Katsuta

A product of the Toyota Gazoo Racing development program, Takamoto Katsuta became the first Japanese driver in 34 years to win a WRC round with his maiden triumph in Kenya.

JapanJapan

Yuki Tsunoda

Japan's latest F1 hero, Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing, all the way to Formula One.

JapanJapan

Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

JapanJapan
Les Visa Cash App Racing Bulls étaient l'attraction vedette du Red Bull Tokyo Drift, une célébration de la culture automobile japonaise à Shibuya, célèbre pour ses magasins d'électronique, ses boutiques, ses néons et le plus grand passage piéton du monde.
Mad Mike se produit lors du Red Bull Tokyo Drift au Japon, le 21 mars 2026.

Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull a célébré la culture automobile underground japonaise avec une sélection pointue de 500 voitures customisées, accompagnée de démonstrations spectaculaires. Parmi elles, la légende du drift Mad" Mike Whiddett - notamment au volant d’une Mini Red Bull convertie pour le drift – et la jeune étoile montante Hiroya Minowa, seulement 16 ans.
Sur le devant de la scène, les pilotes de Formule 1 Liam Lawson et Arvid Lindblad ont dévoilé leur nouveau kit d’équipe, inspiré de la canette Red Bull Spring Edition. Un hommage visuel à Sakura, cette spectaculaire floraison de cerisiers et d’amandiers qui colore le Japon chaque printemps.
Liam Lawson et Arvid Lindblad prennent la pose dans le kit de l'équipe japonaise de VCARB avant le Grand Prix du Japon 2026.

Liam Lawson et Arvid Lindblad prennent la pose

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Conçue en collaboration avec le célèbre calligraphe japonais Bisen Aoyagi, la livrée revisite les codes iconiques de l’équipe dans une palette audacieuse de blanc, rouge et argent. Le kit assorti arbore l’inscription “Give You Wiiings”, réalisée en calligraphie expressive au pinceau shodō, renforçant le lien entre performance, culture et esthétique japonaise.
"La calligraphie capture le mouvement en un seul trait, tout comme la course capture la vitesse dans un moment décisif", a déclaré le calligraphe Bisen Aoyagi, qui stylisera également le garage de l'équipe à Suzuka et sera présent pour rencontrer les fans lors du Grand Prix du Japon.
"Je me suis inspirée des fleurs de cerisier et de la culture du Japon pour créer un design qui donne l'impression d'être puissant, élégant et vivant sur la voiture", a-t-elle ajouté.
Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Regarde de plus près l'avant de la voiture

© VCARB/Red Bull Content Pool

Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Les deux voitures qui seront pilotées par Liam Lawson et Arvid Lindblad.

© VCARB / Red Bull Content Pool

Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Des détails subtiles sont visibles sur l'ensemble de la voiture

© VCARB/Red Bull Content Pool

Rendu numérique du VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Un exemple détaillé de la calligraphie japonaise shodo exposée.

© VCARB/Red Bull Content Pool

La VCARB 03 qui illuminera la piste de Suzuka

© VCARB/Red Bull Content Pool

Le calligraphe japonais Bisen Aoyagi a participé à la création du look

© VCARB/Red Bull Content Pool

Outre la chance d'approcher Lawson et Lindblad, Red Bull Tokyo Drift a également accueilli les pilotes de réserve de la F1 Yuki Tsunoda et Ayumu Iwasa - le champion en titre de Super Formula. Minowa, "Mad" Mike et le pilote WRC Takamoto Katsuta, qui venait de remporter sa première victoire WRC au Safari Rally au Kenya, étaient également présents.
Hiroya Minowa, Ayumu Iwasa, Mad Mike, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda, Katsuta Takamoto, Tomoki Nojiri, Ukyo Sasahara posent pour une photo au Red Bull Tokyo Drift au Japon le 21 mars 2026.

Lawson et Lindblad rejoignent les pilotes de Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Peter Bayer, PDG de Visa Cash App Racing Bulls, a célébré le "design audacieux" avant ses débuts. "En tant qu'équipe, nous cherchons toujours des moyens de nous connecter avec les jeunes fans et les cultures qui façonnent notre sport", a-t-il déclaré. "Dévoiler cette livrée spéciale et ce kit à Tokyo, devant les fans passionnés du Red Bull Tokyo Drift, rend ce moment encore plus spécial pour notre équipe."
La prochaine étape pour Visa Cash App Racing Bulls sera Suzuka et le Grand Prix du Japon. Avant cela, la voiture aux couleurs de la Red Bull Spring Edition sillonnera les rues de Tokyo, visitant certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment la rivière Meguro et la tour de Tokyo, avec les célèbres cerisiers en fleurs du Japon en guise de toile de fond saisonnière.

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Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

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Ayumu Iwasa

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