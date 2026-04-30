© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1
Visa Cash App Racing Bulls inaugure une livrée F1 édition spéciale Miami
Visa Cash App Racing Bulls a fait monter la température pour l'été alors que l'équipe a dévoilé une nouvelle livrée audacieuse pour le Grand Prix de Miami 2026.
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) a dévoilé un nouveau look audacieux pour le Grand Prix de Miami 2026, en présentant une saisissante livrée "jaune soleil d'été". Conçue pour capturer l'énergie de Miami, la VCARB 03 s'élancera sur la grille avec une identité vibrante qui mêle la performance du sport automobile à la culture saisonnière.
S'inspirant de la Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrée offre un look résolument estival - audacieux, vibrant et conçu pour se démarquer.
La révélation s'est appuyée sur la culture des sports nautiques de Miami, avec le wakeboarder Guenther Oka qui s'est élancé d'une rampe, a fait un saut périlleux arrière au-dessus de la voiture tout en retirant sa housse en plein vol. Lorsque la housse s'est détachée, la nouvelle livrée a été révélée pour la toute première fois. Les pilotes Liam Lawson et Arvid Lindblad étaient également à Miami pour le dévoilement.
Suivant le thème de Miami, l'équipe a prolongé la révélation dans la ville avec une arrivée au bord de l'eau en yacht. La livrée a fait son chemin jusqu'à un lieu au bord de la rivière, où les athlètes, les créateurs, les médias et les fans se sont rassemblés pour la présentation officielle. Le moment s'est prolongé par une célébration nocturne, mêlant la Formule 1 à la vie nocturne et à la culture de Miami.
La livrée Red Bull Summer Edition apporte une énergie vibrante qui reflète ce que nous sommes en tant qu'équipe.
Miami est un endroit spécial pour les Racing Bulls, sa toute première livrée ayant été révélée dans la ville en 2024. L'année dernière, l'équipe a également fait rouler une livrée personnalisée tout au long du week-end de course. Peter Bayer, PDG de VCARB, partage : " Miami est devenu un endroit spécial pour les Visa Cash App Racing Bulls, où ils peuvent exprimer ce qu'ils sont en tant qu'équipe. Ces deux dernières années, nous avons utilisé cette course pour présenter quelque chose d'audacieux et d'unique, et cette dernière livrée ne fait pas exception. La livrée Red Bull Summer Edition apporte une énergie vibrante, qui reflète ce que nous sommes en tant qu'équipe créative et désireuse de repousser les limites. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner des aiiiles à la nouvelle saveur saisonnière et d'apporter ce design distinctif sur la piste ce week-end."
La VCARB 03 roulera dans sa livrée Miami personnalisée tout au long du week-end de course à l'autodrome international de Miami, en commençant par les séances de piste du 1er mai 2026. Au-delà du circuit, le design apparaîtra également à travers la ville, notamment lors d'activations face aux fans liées au Grand Prix de Miami.
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