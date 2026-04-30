Liam Lawson, Arvid Lindblad and wakeboarder Guenther Oka unveil VCARB's livery for the Miami GP 2026 in Miami, Florida, USA on April 29, 2026
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1

Visa Cash App Racing Bulls inaugure une livrée F1 édition spéciale Miami

Visa Cash App Racing Bulls a fait monter la température pour l'été alors que l'équipe a dévoilé une nouvelle livrée audacieuse pour le Grand Prix de Miami 2026.
Écrit par Alyah Ryder
Temps de lecture estimé : 3 minutesPublished on

Dans cet article

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) a dévoilé un nouveau look audacieux pour le Grand Prix de Miami 2026, en présentant une saisissante livrée "jaune soleil d'été". Conçue pour capturer l'énergie de Miami, la VCARB 03 s'élancera sur la grille avec une identité vibrante qui mêle la performance du sport automobile à la culture saisonnière.
S'inspirant de la Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrée offre un look résolument estival - audacieux, vibrant et conçu pour se démarquer.
Les pilotes de F1 Liam Lawson et Arvid Lindbla regardent le wakeboarder Guenther Oka dévoiler la livrée de VCARB pour le Miami GP 2026 à Miami, Floride, États-Unis, le 29 avril 2026.

Le wakeboarder Guenther Oka dévoile la nouvelle livrée

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

La révélation s'est appuyée sur la culture des sports nautiques de Miami, avec le wakeboarder Guenther Oka qui s'est élancé d'une rampe, a fait un saut périlleux arrière au-dessus de la voiture tout en retirant sa housse en plein vol. Lorsque la housse s'est détachée, la nouvelle livrée a été révélée pour la toute première fois. Les pilotes Liam Lawson et Arvid Lindblad étaient également à Miami pour le dévoilement.
Suivant le thème de Miami, l'équipe a prolongé la révélation dans la ville avec une arrivée au bord de l'eau en yacht. La livrée a fait son chemin jusqu'à un lieu au bord de la rivière, où les athlètes, les créateurs, les médias et les fans se sont rassemblés pour la présentation officielle. Le moment s'est prolongé par une célébration nocturne, mêlant la Formule 1 à la vie nocturne et à la culture de Miami.
Les pilotes de F1 Liam Lawson et Arvid Lindblad dévoilent la livrée de VCARB à Miami, Floride, États-Unis, le 29 avril 2026.

La VCARB 03 inaugure sa livrée personnalisée à Miami

© Chris Tedesco

DJ Khaled avec la voiture de course Visa Cash App Racing Bulls personnalisée pour le Miami GP 2026 à Miami, Floride, États-Unis, le 28 avril 2026.

DJ Khaled adore la livrée jaune soleil d'été de VCARB pour le GP de Miami

© Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

Quotation
La livrée Red Bull Summer Edition apporte une énergie vibrante qui reflète ce que nous sommes en tant qu'équipe.
Peter Bayer, PDG de VCARB
Miami est un endroit spécial pour les Racing Bulls, sa toute première livrée ayant été révélée dans la ville en 2024. L'année dernière, l'équipe a également fait rouler une livrée personnalisée tout au long du week-end de course. Peter Bayer, PDG de VCARB, partage : " Miami est devenu un endroit spécial pour les Visa Cash App Racing Bulls, où ils peuvent exprimer ce qu'ils sont en tant qu'équipe. Ces deux dernières années, nous avons utilisé cette course pour présenter quelque chose d'audacieux et d'unique, et cette dernière livrée ne fait pas exception. La livrée Red Bull Summer Edition apporte une énergie vibrante, qui reflète ce que nous sommes en tant qu'équipe créative et désireuse de repousser les limites. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner des aiiiles à la nouvelle saveur saisonnière et d'apporter ce design distinctif sur la piste ce week-end."
La VCARB 03 roulera dans sa livrée Miami personnalisée tout au long du week-end de course à l'autodrome international de Miami, en commençant par les séances de piste du 1er mai 2026. Au-delà du circuit, le design apparaîtra également à travers la ville, notamment lors d'activations face aux fans liées au Grand Prix de Miami.

Dans cet article

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom
F1
Formula Racing

Acheter la Collection