Visa Cash App Racing Bulls inaugure une livrée F1 édition spéciale Miami

La révélation s'est appuyée sur la culture des sports nautiques de Miami, avec le wakeboarder

qui s'est élancé d'une rampe, a fait un saut périlleux arrière au-dessus de la voiture tout en retirant sa housse en plein vol. Lorsque la housse s'est détachée, la nouvelle livrée a été révélée pour la toute première fois. Les pilotes

et

étaient également à Miami pour le dévoilement.