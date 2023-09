Grande Canarie : autour de l'île avec ces 7 tours de vélo

Dès janvier, lorsque le thermomètre dépasse constamment les 20 degrés, nous pouvons pédaler pendant des heures autour de la troisième plus grande des sept îles Canaries. Plus de 300 ( !) jours de soleil tout au long de l'année attirent autant les rookies que les professionnels du vélo.

sur Grande Canarie pour maîtriser plus tard son deuxième Grand Tour. Si tes prochaines vacances à vélo de course te mènent à Gran Canaria, n'hésite pas à tester l'un des tours suivants :

First things first : La Soria Climb est la montagne à intervalles par excellence sur l'île. Elle est idéale pour des sessions de trois, cinq ou vingt minutes. Listée comme montagne de deuxième catégorie, Strava propose ici un segment de 5,6 kilomètres. "Si tu veux voir des grimpeurs rapides, tu dois absolument y monter. La pente est relativement régulière", décrit Toni Palzer.

Certains connaissent aussi ce tour sous le nom de "tour du parc Palmitos". Le parc en question, avec son jardin botanique et ses divers parcs animaliers, saute inévitablement aux yeux. Le vent arrière t'aide généralement à monter. Seuls les derniers 250 mètres de dénivelé jusqu'au point le plus haut sont un peu plus difficiles, mais toujours adaptés aux débutants en vélo.

La règle générale pour les cyclistes à Gran Canaria est la suivante : 1000 mètres de dénivelé toutes les trois heures. Même sur la route côtière, il faut prévoir des hauts et des bas. Seule la vallée de Soria, quasiment l'autoroute à faible trafic vers Soria Climb (voir tour 1), offre la possibilité de rouler à plat sur presque neuf kilomètres. Ainsi, les débutants peuvent mieux s'habituer au climat et aux routes de l'île les premiers jours.

Celui qui prend la route côtière en direction du sud-ouest depuis Maspalomas peut atteindre la plage d'El Pajar après un peu plus de huit kilomètres. Que ce soit avec le vent de face ou le vent arrière reste un facteur aléatoire. Prolonger l'excursion jusqu'à la pittoresque ville portuaire de Puerto de Mogan n'est actuellement pas possible. "En raison d'un éboulement, la route est fermée et sur le chemin du retour, il faut en outre s'attendre à un peu plus de circulation", explique Toni Palzer.

La cinquième recommandation de randonnée à vélo ouvre la porte sur le vaste monde montagneux de Gran Canaria. La route en direction de San Bartolome comprend une montée de six pour cent. En grimpant près de 400 mètres de dénivelé, tu auras non seulement toujours la mer en vue, mais tu seras aussi récompensé en haut du Mirador de Fataga par une vue panoramique magnifique.

Tu as réussi le tour précédent du Mirador de Fataga et tu veux aller encore plus loin dans l'intérieur des terres ? C'est là que tu vas : Par une petite descente, tu passes devant le parc de safari à dos de chameau, puis tu continues vers la ville de San Bartolome, qui compte 53 000 habitants et qui invite les touristes en deux roues à faire un coffee stop.

