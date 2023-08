Combien pèse un vélo de course professionnel ?

Pour que des professionnels comme Toni Palzer ou des amateurs puissent participer à des courses officielles sous licence, leurs vélos ne doivent pas être inférieurs à une limite de poids de 6,8 kilos. Heureusement que la réglementation de l'UCI ne s'applique pas à tous les cyclistes - de nombreux fabricants ont en effet des modèles beaucoup plus légers dans leur gamme. Aujourd'hui, ils proposent même des freins à disque, plus lourds que les freins sur jante. Tu es ainsi parfaitement équipé pour les parcours montagneux ou les événements avec beaucoup de dénivelé comme le Red Bull Hill Chasers. Portrait de sept modèles haut de gamme sacrément légers.

01 Specialized Aethos - 6,00 kilos

Le Specialized Aethos © Georg Lindacher / Specialized

585 grammes : c'est le poids du cadre du Specialized Aethos. Il fait ainsi partie des modèles les plus légers du marché pour les freins à disque. Mais ce n'est pas seulement le faible poids qui distingue l'Aethos, mais aussi sa finition et sa forme. Le design des tubes a été créé après plusieurs centaines de milliers de simulations informatiques. Il en résulte des formes coniques allongées qui assurent un énorme rapport entre la rigidité et le poids. Comparé au S-Works Tarmac SL7 que Toni Palzer utilise en compétition et à l'entraînement, le Aethos utilise 11% de couches de fibres de carbone en moins. Le vélo complet pèse environ 6 kilos en taille de cadre 56 et avec la peinture la plus légère, Satin Carbon-Jetfuel. Cela est également dû à l'équipement haut de gamme avec Sram Red eTap AXS sans fil et les roues Alpinist de Roval qui pèsent 1 284 grammes. La combinaison du guidon et de la potence Alpinist a été spécialement conçue pour l'Aethos et complète élégamment la liste des équipements.

02 Giant TCR Advanced SL 0 - 6,68 kilogrammes

La neuvième génération du modèle à succès TCR de Giant a tout pour plaire. L'ensemble de cadres est censé être plus de 10 pour cent plus léger que son prédécesseur direct, perte de rigidité : aucune. Le Giant TCR Advanced SL 0 se compose de 150 pièces en carbone et pèse 6,68 kilos en taille L. La tige de selle intégrée, ISP (Integrated Seatpost), permet d'économiser du poids sur le cadre, car il faut moins de matériel que pour un système avec une tige de selle traditionnelle. En comparaison directe avec son prédécesseur, le nouveau TCR devrait, selon Giant, être plus rapide de 34 secondes sur une distance de 40 kilomètres et avec une puissance moyenne d'environ 200 watts. Cela est principalement dû aux améliorations aérodynamiques que Giant a apportées au TCR Advanced SL 0. Les tubes sont optimisés, offrent moins de surface d'attaque au vent et sont en plus très minces - à l'endroit le plus fin, la circonférence du tube supérieur est d'à peine neuf centimètres. Le Sram Red eTap AXS sans fil et le Cadex Disc WheelSystem léger contribuent également à la légèreté du Giant.

Léger, léger, Giant TCR Advanced SL. © Giant

03 Canyon Ultimate CFR Disc Di2 - 6,16 kilos

L'Ultimate a toujours été très léger. En 2004, Canyon a présenté un concept de modèle pesant à peine 3,7 kilos, suivi en 2006 par l'étude d'un vélo à disque pesant 6,8 kilos et en 2019, les habitants de Coblence ont lancé le premier vélo de course prêt pour la production avec des freins à disque et pesant à peine 6 kilos. L'Ultimate CFR Disc Di2 pèse 6,16 kilogrammes en taille M, le cœur du vélo est le cadre en carbone qui pèse 641 grammes. Cela est possible grâce aux techniques de traitement modernes et aux différents types de fibres de carbone qui minimisent le poids tout en garantissant une grande rigidité et une longue durabilité. L'Ultimate comprend le cockpit EPS CP20, qui est fabriqué avec les mêmes fibres high-tech. Avec ses 270 grammes, sa forme ergonomique et aérodynamique, il est léger et innovant. Au niveau professionnel absolu, il y a le système électronique Shimano Dura Ace Di2 et les roues DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral extrêmement légères - avec 1266 grammes, la paire de roues fait partie des plus légères de sa catégorie.

Plus léger que ne l'autorise l'UCI : le Canyon Ultimate CFR © Canyon

04 Trek Émonda SLR 9 eTap - 6,75 kilogrammes

Trek a développé le carbone 800 Series OCLV pour son nouveau modèle Émonda SLR 9 - grâce au nouveau layup, moins de matériau est nécessaire pour une meilleure performance. Le cadre pèse à peine 700 grammes, la fourche 365 grammes - au total, l'ensemble des cadres ne pèse donc que 1063 grammes. La particularité de l'Émonda SLR 9 eTap, qui pèse 6,75 kilos, n'est pas seulement son poids, mais aussi son aérodynamisme. C'est un vélo polyvalent qui se distingue aussi positivement dans la soufflerie. Sur un parcours plat, il est 60 secondes plus rapide par heure de conduite par rapport à son prédécesseur. Tous les câbles et la tuyauterie sont intégrés, les formes des tubes sont optimisées, l'équipement est haut de gamme. Les roues Bontrager Aeolus RSL 37 ont été développées en même temps que l'Émonda. Une paire de roues de haute qualité pour les grimpeurs qui ne veulent pas renoncer à l'aérodynamisme. Le changement de vitesse se fait avec la Sram Red eTap AXS, sans fil et donc légère.

Un vélo pour la montagne : le Trek Émonda SLR 9 eTap. © Trek

Il n'y a presque pas de poids plus léger © Benotti Poids mouche de classe supérieure : avec 5,6 kilos, le Benotti Vial Evo dans la Climbers Edition pousse le poids au maximum.

05 BMC Teammachine SLR01 - 6,80 kilogrammes

Le cadre en carbone premium de la BMC Teammachine SLR01 est créé à l'aide de la technologie Accelerated Composites Evolution+ (ACE+), qui consiste à sélectionner le meilleur prototype parmi une multitude de prototypes virtuels et à le transférer ensuite dans le monde réel. Le résultat de ce processus est la Teammachine SLR01, qui pèse 6,80 kilos et qui, en plus de sa légèreté, se distingue par une multitude de détails bien pensés. Le design Aerocore assure un excellent aérodynamisme : deux porte-bouteilles en carbone sont intégrés optiquement dans le tube diagonal et réduisent ainsi la résistance à l'air. Il en va de même pour le cockpit intégré - aucun câble n'est visible, le guidon et la potence forment un seul élément. La tige de selle avec D-Shape et le layup en carbone de haute qualité augmentent le confort. L'équipement est également de haute qualité : le Sram Red eTap AXS et le Enve SES 3.4 Disc garantissent un large sourire.

Top-Material: das BMC Teammachine SLR01 © BMC

06 Scott Addict RC Ultimate - 6,70 kilogrammes

Sur l'Addict RC Ultimate, Scott a économisé du poids jusque dans les moindres détails. L'ensemble du cadre est creux à l'intérieur, les tubes sont finement poncés pour maximiser la réduction de poids. De l'extérieur, le Scott a également l'air propre - et rapide. Tout le passage des câbles est intégré, tous les composants forment une unité avec le kit cadre. Tout d'abord : l'unité de guidon à potence aérodynamique. Les formes des tubes sont conçues selon le design Kammtail. Cela signifie que la section des tubes a une arête de rupture qui assure une résistance à l'air plus faible et un poids plus faible. Le cadre HMX-SL de l'Ultimate est encore plus léger de 60 grammes que le cadre HMX légèrement moins cher.

Top-Modell: Scott Addict RC Ultimate © Scott

07 Rose X-Lite Six Disc Red eTap AXS - 6,7 kilogrammes

Faible poids, très bonne aérodynamique, performances de conduite convaincantes - le Rose X-Lite Six Disc avec le Red eTap AXS réunit toutes ces caractéristiques. Le cadre légèrement slopé a une géométrie sportive, tout est donc orienté vers la vitesse. En plus du cadre de haute qualité, on remarque l'équipement haut de gamme du Rose : le Sram Red eTap radiocommandé, les roues Rose RC-Forty/Fifty Disc en carbone réglées à la main et les pièces Ritchey WCS en carbone portent le poids total du X-Lite Six à 6,7 kilos. La particularité : on ne doit pas pour autant renoncer au confort sur le Rose. Grâce à la tige de selle qui absorbe les chocs et à l'espace généreux sur le cadre arrière et la fourche, des pneus jusqu'à 30 millimètres de large peuvent être placés dans l'ensemble cadre-fourche.

Rapide, léger et confortable : le Rose X-Lite Six Disc Red eTap. © Rose

Ces vélos de course sont toujours trop lourds pour toi ? Alors consulte notre article sur le tuning des vélos de course et découvre comment tu peux rendre ton vélo de course encore plus léger.