"Tout s’est bien passé, on a bien géré les pneus et c’était d’autant plus facile que l’on était devant toute la course" expliquait le pilote

une fois descendu de sa monoplace. "J’ai pu adapter mon rythme également car j’ai vu que derrière moi, les deux Mercedes souffraient aussi un peu avec leurs gommes." L’autre pilote de l’écurie autrichienne

a quant à lui assuré une belle quatrième place qui lui permet de terminer septième au classement général.