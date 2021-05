En quatre courses cette saison, Max Verstappen n’a jamais fait moins bien que deuxième. Pourtant, le pilote Red Bull Racing Honda pointe en deuxième position du championnat à 14 points du leader). Un classement dominé par Lewis Hamilton qui a remporté une troisième victoire cette saison à Barcelone. Parti en pole position, l’Anglais a dû céder face à l’attaque féroce de Verstappen au premier virage. Le Néerlandais a pris la tête de la course et tenté de faire l’écart avec son rival. Mais le pilote Mercedes s’est bien accroché à ses basques et la voiture de sécurité intervenue au neuvième tour (pour retirer l’Alpha Tauri de

Verstappen s’est arrêté en premier au 24ème tour alors qu’Hamilton a pris son temps pour changer ses pneus au 28ème tour. Incapable de doubler son rival sur la piste, l’Anglais a alors tenté une autre stratégie en rentrant à nouveau aux stands au 42ème tour alors que Verstappen est resté sur sa stratégie de base à un arrêt et a progressivement souffert de l’usure de ses gommes. Malgré la vingtaine de secondes d’avance que le pilote Red Bull Racing Honda avait sur Hamilton au 44ème tour, Verstappen n’a rien pu faire face au retour de l’Anglais, équipé de pneus neufs. Le pilote Mercedes a dépassé son coéquipier Valtteri Bottas au 52ème tour avant de faire de même sur Verstappen à six tours de l’arrivée. Deuxième, Verstappen récupère le point du meilleur tour en course, signée après être passé aux stands au 61ème tour.

Verstappen : "Après le deuxième arrêt de Lewis, je savais que la victoire n’était plus possible"