. Après la course de ce dimanche, le Néerlandais en compte désormais le double, grâce à sa victoire autoritaire sur le circuit des Amériques. Le duel entre les deux hommes se poursuit alors qu’il ne reste plus que cinq Grand Prix à disputer.

était arrivé aux Etats-Unis avec six points d’avance sur son plus proche poursuivant au championnat

Samedi, Max Verstappen avait fait un premier pas important vers la victoire en signant la pole position devant Lewis Hamilton. Mais le pilote néerlandais a cédé sa place dès l’extinction des feux rouges, après avoir pourtant tenté de résister au pilote Mercedes. Mieux parti, ce dernier a donc pris les commandes de la course, sans pour autant s’échapper en tête. Comme souvent, les deux hommes n’ont pas laissé grand-chose aux autres, s’échappant progressivement devant et s’expliquant en tête à tête pour la victoire.

