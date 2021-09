est reparti de son Grand Prix à domicile avec le même nombre d’unités d’avance cette fois. Sur un circuit tracé entre les dunes néerlandaises près de la mer du Nord, le Néerlandais a tout d’abord signé la pole position samedi devant un public en délire et venu nombreux dans les tribunes orange du circuit hollandais. Une première étape essentiel vers un succès dimanche quand on sait les difficultés de dépasser sur ce tracé.

Au départ de la course dimanche, Verstappen a parfaitement réussi son envol, prenant rapidement deux secondes d’avance sur Lewis Hamilton, incapable de tenter un dépassement sur le pilote Aston Martin Red Bull Racing. Si l’Anglais a essayé de se rapprocher au fil des tours, et a même tenté le coup de l’undercut au 40ème tour, rien n’a fonctionné pour le pilote anglais et l’écurie allemande qui ont été impuissants face à la vitesse de Verstappen et de sa monoplace autrichienne. Le Néerlandais s’impose donc à