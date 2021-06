de lui contester ce succès. En tête au premier virage, Verstappen a accru son avance au fil des tours, laissant son rival britannique à bonne distance et gérant parfaitement les 71 tours de course pour aller chercher 25 points et accentuer son avance au championnat du monde.

C’est le genre de course qu’affectionne tout pilote vainqueur même si le suspens n’est pas toujours au rendez-vous pour les spectateurs. Sur le circuit du Red Bull Ring, Max Verstappen a été tout simplement impérial ce dimanche menant la course de bout en bout. Auteur de la pole position samedi, le Néerlandais a réussi son envol à l’extinction des feux rouges et a tenu à distance un Hamilton qui n’a rien pu faire face à la vitesse de son rival. Après 12 tours de course, le pilote Red Bull Racing Honda avait trois secondes d’avance sur l’Anglais.

