. Tout tenter et tout réussir. Un état de grâce que certains sportifs ont eu la chance de connaître. Là où l’échec et le doute n’ont plus de prise, là où tout s’imbrique parfaitement et mène vers la gloire, ne serait-ce que pour quelques minutes, quelques secondes… En

Rémi Thirion devant un quatuor de folie en Andorre

quand on lui demande d’évoquer sa victoire surprise en Andorre. "Je savais que c’était une piste qui me convenait parfaitement. Je me sentais en confiance et mon sponsor Bos Suspension, qui était basé tout près à Toulouse, avait fait venir plusieurs ingénieurs sur place. On avait beaucoup bossé sur l’acquisition des données tout au long du week-end. À l’époque, le team avait peu de moyens et ça nous avait permis de passer un gap en termes de performances."

Cinquième en qualifications, le Français sait qu’il a la pointe de vitesse pour viser un podium en finale. "C’était mon objectif" confirme-t-il. "Dans l’aire d’arrivée, je vois que je suis premier alors qu’il en reste encore quatre à passer. Ça veut dire que mon podium était assuré. La victoire n’a été que du bonus ensuite car c’était vraiment inattendu, même si j’avais fait quelques top 10 la saison d’avant et que j’étais de plus en plus régulier. Ça reste le meilleur moment de ma carrière, même par rapport à ma troisième place aux mondiaux l’an dernier car au moins en Andorre, on avait pu fêter ça avec tout le monde."

. Passé cet hiver de chez Commencal (son sponsor historique depuis huit ans) au Giant Factory Off Road Team, il vise cette saison "le top 10, quelques podiums et le titre mondial à

un an plus tard (4ème) avant de terminer 2020 en beauté avec sa

Martin Maes, l'enduriste qui a maté les descendeurs

C’est probablement la victoire la plus inattendue de l’histoire de la discipline. En août 2018, la Coupe du Monde fait étape à La Bresse. Sur les pentes de la station vosgienne, on attend

"Je me suis engagé sur l’épreuve pour défendre l’esprit de l’enduro. Alors battre les descendeurs, c’était juste énorme. C’était une course bien physique avec la boue, il fallait savoir relancer et je savais que mes qualités physiques allaient m’aider pour ça sur le troisième secteur." Suffisant pour aller chercher la victoire ce jour-là et pour surmotiver Loïc Bruni un mois plus tard lors des

Miranda Miller, l’arc-en-ciel qu’on n’attendait plus

a tardé à concrétiser les espoirs placés en elle. Championne nationale de DH en 2015, 2016 et 2017, la Canadienne n’est jamais parvenue à se mêler à la lutte pour le podium en Coupe du Monde. Pourtant, la rideuse de 31 ans a quitté il y a deux ans la DH avec la plus belle ligne possible à son palmarès. Et c’est peu dire qu’on ne l’attendait pas vraiment à ce niveau cette année-là. Sacrée championne du monde en 2017 alors qu’elle évoluait aux côtés de Loïc Bruni au sein du Team Specialized Gravity, la Canadienne a devancé à

, blessée à la clavicule à l’entraînement. "J’ai eu de la chance" avait-elle d’ailleurs reconnu après sa victoire sur cette piste de 1,9 km tracée à travers la forêt tropicale du Smithfield Park. "Mais je ne vais pas m’en plaindre. Le Canada n’avait plus obtenu de médaille en descente depuis Steve Smith en 2013 et Claire Buchar en 2011." Désormais engagée en Enduro World Series, Miller a retrouvé le plaisir du ride, elle qui n’avait jamais pu confirmer son titre mondial l’année suivante, terminant 14ème du général de la Coupe du Monde.

Nina Hoffman, petite structure, gros talent

et montant trois fois sur le podium. "Gagner en Coupe du Monde, je ne pensais pas y arriver un jour" reconnaissait-elle sur son compte Instagram quelques heures après sa victoire et les larmes versées au pied du podium.

Un véritable exploit quand on sait que l’Allemande ne fait pas partie d’un team officiel, mais court sous ses propres couleurs et sur un vélo Santa Cruz au sein du