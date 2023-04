Vincent Matheron : « Le skate, c’est dans le cœur »

Oui. Aux US, en juin 2020, juste un mois après le report des Jeux. Triple fracture malléolaire. Une grosse blessure assez rare. J’ai dû être rapatrié en France pour me faire opérer. On m’a mis quinze vis, trois broches et deux plaques dans la cheville. J’ai été alité trois mois. Le docteur pensait que je n’allais pas pouvoir reprendre avant les Jeux, mais je me suis donné à fond pour revenir au plus vite. Ensuite, j’ai participé à la dernière qualif olympique du Dew Tour et j’ai fait 14ème. Ça m’a motivé. Je suis donc allé à Tokyo et j’ai serré les dents parce que je devais encore me faire retirer les vis. Mais j’ai attendu que les Jeux passent.