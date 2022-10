Escalade: Les meilleures voies extérieures artificielles en Suisse

Sur les voies les plus difficiles de ce pont, les grimpeurs sont suspendus verticalement dans les airs. 70 mètres en dessous d'eux, tout au sol semble petit. Ici, sous les arches du pont, les voies atteignent un niveau de difficulté de 7b+. Mais le Pont de Pérolles offre aussi beaucoup pour les débutants. Les 35 voies commencent à la difficulté 4a.

Sur les voies les plus difficiles de ce pont, les grimpeurs sont suspendus verticalement dans les airs. 70 mètres en dessous d'eux, tout au sol semble petit. Ici, sous les arches du pont, les voies atteignent un niveau de difficulté de 7b+. Mais le Pont de Pérolles offre aussi beaucoup pour les débutants. Les 35 voies commencent à la difficulté 4a.

Sur les voies les plus difficiles de ce pont, les grimpeurs sont suspendus verticalement dans les airs. 70 mètres en dessous d'eux, tout au sol semble petit. Ici, sous les arches du pont, les voies atteignent un niveau de difficulté de 7b+. Mais le Pont de Pérolles offre aussi beaucoup pour les débutants. Les 35 voies commencent à la difficulté 4a.

Lorsque le poseur travaille sur le mur, il emporte avec lui diverses machines : avec un flex, il meule le socle ; avec le marteau perforateur, il martèle au moins deux trous dans le béton avec chaque prise ; et avec le tournevis électrique il attache les prises au mur.

Lorsque le poseur travaille sur le mur, il emporte avec lui diverses machines : avec un flex, il meule le socle ; avec le marteau perforateur, il martèle au moins deux trous dans le béton avec chaque prise ; et avec le tournevis électrique il attache les prises au mur.

Lorsque le poseur travaille sur le mur, il emporte avec lui diverses machines : avec un flex, il meule le socle ; avec le marteau perforateur, il martèle au moins deux trous dans le béton avec chaque prise ; et avec le tournevis électrique il attache les prises au mur.

Lowie est suspendu à la corde. Tout le temps. Il déclare : « Le travail est dur comparé à celui des salles d'escalade. Dans les halls, vous travaillez sur un ascenseur. Quand on construit un itinéraire sur un pont comme celui de Pérolles, on part de zéro.

Lowie est suspendu à la corde. Tout le temps. Il déclare : « Le travail est dur comparé à celui des salles d'escalade. Dans les halls, vous travaillez sur un ascenseur. Quand on construit un itinéraire sur un pont comme celui de Pérolles, on part de zéro.

Lowie est suspendu à la corde. Tout le temps. Il déclare : « Le travail est dur comparé à celui des salles d'escalade. Dans les halls, vous travaillez sur un ascenseur. Quand on construit un itinéraire sur un pont comme celui de Pérolles, on part de zéro.

Même si les voies sont légèrement déversantes sur les derniers mètres sous la crête du mur : Par rapport aux arches de pont, les voies d'escalade sur barrages ont peu de dévers. Ici, au barrage de Sambuco dans la vallée de la Maggia, on peut faire face à des niveaux de difficulté de 4a à 5c. 1 100 poignées assurent le soutien et un piton est installé tous les deux mètres dans le mur de 102 mètres de haut.

Même si les voies sont légèrement déversantes sur les derniers mètres sous la crête du mur : Par rapport aux arches de pont, les voies d'escalade sur barrages ont peu de dévers. Ici, au barrage de Sambuco dans la vallée de la Maggia, on peut faire face à des niveaux de difficulté de 4a à 5c. 1 100 poignées assurent le soutien et un piton est installé tous les deux mètres dans le mur de 102 mètres de haut.

Même si les voies sont légèrement déversantes sur les derniers mètres sous la crête du mur : Par rapport aux arches de pont, les voies d'escalade sur barrages ont peu de dévers. Ici, au barrage de Sambuco dans la vallée de la Maggia, on peut faire face à des niveaux de difficulté de 4a à 5c. 1 100 poignées assurent le soutien et un piton est installé tous les deux mètres dans le mur de 102 mètres de haut.

Les voies d'escalade sur les murs artificiels peuvent restreindre l'expérience de la nature. Mais la nature est également présente ici. Pour que les gens dérangent le moins possible, le mur d'escalade du barrage de Sambuco ferme pendant deux semaines à la fin de l'été : alors le mur appartient aux hirondelles, qui l'utilisent pour leur couvée.

Les voies d'escalade sur les murs artificiels peuvent restreindre l'expérience de la nature. Mais la nature est également présente ici. Pour que les gens dérangent le moins possible, le mur d'escalade du barrage de Sambuco ferme pendant deux semaines à la fin de l'été : alors le mur appartient aux hirondelles, qui l'utilisent pour leur couvée.

Les voies d'escalade sur les murs artificiels peuvent restreindre l'expérience de la nature. Mais la nature est également présente ici. Pour que les gens dérangent le moins possible, le mur d'escalade du barrage de Sambuco ferme pendant deux semaines à la fin de l'été : alors le mur appartient aux hirondelles, qui l'utilisent pour leur couvée.

Les voies du barrage de Luzzone sont moins exigeantes que les voies du barrage de Sambuco. Le premier des cinq passage commence à 5b, le dernier se termine à 6+/7−. Le barrage de Luzzone est la plus longue voie d'escalade artificielle permanente au monde. 650 anses mènent à 165 mètres de hauteur. Du pied du mur, ils ressemblent à une migration de fourmis sur le dos d'un éléphant.

Les voies du barrage de Luzzone sont moins exigeantes que les voies du barrage de Sambuco. Le premier des cinq passage commence à 5b, le dernier se termine à 6+/7−. Le barrage de Luzzone est la plus longue voie d'escalade artificielle permanente au monde. 650 anses mènent à 165 mètres de hauteur. Du pied du mur, ils ressemblent à une migration de fourmis sur le dos d'un éléphant.

Les voies du barrage de Luzzone sont moins exigeantes que les voies du barrage de Sambuco. Le premier des cinq passage commence à 5b, le dernier se termine à 6+/7−. Le barrage de Luzzone est la plus longue voie d'escalade artificielle permanente au monde. 650 anses mènent à 165 mètres de hauteur. Du pied du mur, ils ressemblent à une migration de fourmis sur le dos d'un éléphant.