Comment mieux encaisser les chocs en VTT descente ?

Le VTT descente est un sport traumatisant pour le corps. Alors quand il s’agit d’affronter les milliers de chocs que vous et votre bike allez encaisser sur une descente, autant le faire bien armé. Pour vous aider dans cette quête, on a sollicité les conseils de Nicolas Arschoot entraîneur de l’Equipe de France olympique de BMX et coach physique de Loïc Bruni (depuis 2017) et de Myriam Nicole (depuis 2018).

Avant toute chose, ce dernier rappelle que même les riders professionnels ont mal quand ils en finissent avec leur run dans la raquette d’arrivée : "Ça travaille et c’est normal car l’effort est intense. Mais évidemment, si on est fatigué au bout de 30 secondes de course, il va falloir s’interroger et bosser certaines choses." Voici les bases sur lesquelles débuter votre nouvelle préparation physique pour mieux encaisser une descente VTT.

01 Quelles parties du corps faut-il renforcer ?

En descente, toutes les parties du corps sont à développer. Evidemment, on va plus insister sur les jambes au niveau des quadriceps et des fessiers. Mais dans les phases de non-pédalage, on travaille autant le haut du corps que le bas. Sur le haut du corps, ce sont les épaules et les trapèzes qui sont très sollicités, mais il ne faut pas oublier de travailler les triceps, les biceps et le grand dorsal. Enfin, il ne faut pas oublier de faire un gros renforcement au niveau des cervicales, ce qui est un peu mon cheval de bataille en ce moment. Il y a de plus en plus de commotions dans la discipline. Ce n’est pas négligeable de bosser sur cette zone du corps.

02 Quels exercices privilégier ?

Pour mieux affronter l’exigence physique que représente une descente, il n’y a pas une seule méthode. Cela dépend des pilotes, de leur façon de travailler en dehors du vélo. Pour certains athlètes, il faudra travailler une partie du corps qui ne sera peut-être pas celle que l’on voudra bosser avec d’autres riders. Pour les jambes, les exercices de bases que sont les squats ou les fessiers sont efficaces. Sur les contractions musculaires, ça peut être de l’isométrique, de l’excentrique ou du concentrique. Au niveau du haut du corps, on va privilégier le développé couché ou des exercices de tirage.

Like Laurie Greenland, athletes spent time to strength train in lockdown © Trail Creatives/Red Bull Content Pool

03 Quelles machines utiliser à la salle ?

Je suis davantage partisan des exercices avec charges libres. Ils obligent à contrôler la direction du poids pendant que vous le déplacez. Ça sollicite donc davantage de muscles stabilisateurs en profondeur que tu travaillerais moins sur une charge guidée qui mobilisera uniquement une partie précise du corps. Sur un squat avec charge libre, tu vas par exemple aussi travailler ton gainage de façon inconsciente. Être bien gainé en descente est important car c’est ça qui va t’aider à mieux encaisser les vibrations et les chocs de haut en bas.

04

Quand on parle de chocs en VTT, il y a ceux que l’on encaisse sur le vélo et ceux que l’on subit quand on tombe. Or, là aussi une partie de la préparation physique sert à encaisser ces chocs. En cas de chute, on est tout simplement mieux protéger si l’on est plus musclé. L’avantage également, c’est que ça apporte un gain de confiance en soi. Et qui dit plus de confiance, dit possibilité de pousser un peu plus sur le vélo et donc d’être encore plus rapide.

05 Combien de séances par semaine ?

Chez les professionnels comme Loïc Bruni, il y a évidemment une habitude à se rendre à la salle régulièrement. Les athlètes de Coupe du Monde s’y rendent deux à trois fois par semaine. Mais tous ne travaillent pas de la même façon, ce qui sera aussi le cas des amateurs. Pour quelqu’un qui voudrait se renforcer globalement et être mieux préparer physiquement au défi d’une descente, on peut imaginer que deux séances de musculation par semaine d’une durée de 1h à 1h30 chacun sera déjà un bon programme. Mais le plus important, c’est la régularité. Si on n’a pas le temps d’aller à la salle pendant 1h30, on peut aussi faire 30 minutes de renforcement musculaire quotidien chez soi. Ce sera toujours mieux que deux heures par semaine

Loïc Bruni s'échauffe avant son run à Lourdes en 2022 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Quels exercices sur le terrain ?

Au-delà du travail à la salle, on peut faire ce que j’appelle de la préparation physique intégrée. Par exemple, avant une descente, on va demander au rider de faire un exercice de pré-fatigue comme celui de la chaise. Il faut rester 20 secondes en position de la chaise, puis prendre le vélo et partir sur la descente. L’idée est d’attaquer le run avec une fatigue musculaire. Au milieu de la descente, le rider peut faire la même chose en s’arrêtant à nouveau et en faisant 10 pompes pour avoir un exercice de haut du corps. À ce moment-là, on remet une pré-fatigue au milieu du run et on enchaine sur la fin de la descente. Il ne faut pas se priver d’être créatif dans les exercices, c’est très ouvert. Il faut surtout s’interroger sur ce que veut l’athlète et ce qu’il cherche à développer.

07 Des sports de combats complémentaires ?

Ça peut être une idée de compléter son entrainement avec des sports qui vont solliciter les prises et la poigne. Je pense notamment à l’escalade. Ça peut faire travailler les avant-bras. Et pourquoi pas également le judo qui peut aussi être une discipline complémentaire à la descente.

Loïc Bruni sur le Crankworx de Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

