VTT : comment devenir un maître de la descente urbaine

Pedro Burns participe à l'Enduro World Series depuis 2018 et a réussi à se positionner dans le top 20 des coureurs les mieux classés au monde. Double vainqueur de l'enduro Andes Pacifico, Pedro Burns est habile sur n'importe quelle surface, comme on peut le constater dans sa vidéo MTB Raw, tourné dans son Chili natal.

Il a également participé aux deux dernières éditions de la Red Bull Monserrate Cerro Abajo , ce qui fait de lui l'homme idéal pour vous aider à devenir un as de la descente urbaine et peut-être rivaliser avec des pilotes comme Tomáš Slavík ou Adrien Loren, vainqueur du Monserrate l'année dernière. Voici ses conseils .

01 Chasser le doute

Avant de vous lancer, vous devez être sur à 100% de ce que vous êtes sur le point de faire. "Vous devez être sûr et certain que vous pouvez y arriver", explique-t-il. "Il n'y a pas de place ni de temps pour le doute. Mais ce n'est pas une facile, et il faut avoir beaucoup d'expérience pour vous attaquer à une descente comme Valparaiso."

La descente urbaine demande des tripes © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool

02 Soyez conscient de votre environnement

Le pilotage dans un environnement urbain est totalement différent de la descente d'une montagne. En pleine nature, vous pouvez rouler sur tous les types de terrains. De la terre, des racines, des rochers, et dont les caractéristiques varient selon le temps qu'il fait. En ville, tout cela est remplacé par du béton, des pavés, des escaliers et toute une série de surfaces artificielles, y compris le bois. Il est primordial de savoir comment les prendre, tout comme il est important de connaître par coeur l'itinéraire à suivre."

"Dans un environnement urbain, vous pouvez connaître le parcours à l'avance et planifier votre ligne un peu plus facilement qu'en forêt. Vous devez prendre en compte tous les différentes surfaces que vous allez rencontrer, comme les pavés, le goudron, le bois et les dalles."

Faites attention à votre environnement © Camilo Rozo/Red Bull Content Pool En DH urbaine, les décisions se prennent vite © Nicolas Gantz/Red Bull Content Pool

Vous devez également adapter votre état d'esprit à votre environnement. "Vous devez savoir que les bois seront plus abrupts qu'un parcours urbain. Vous devez donc vous adapter et adapter votre réflexion en fonction de l'environnement général", indique Pedro Burns.

Pour vous faire une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur le parcours de la Red Bull Monserrate Cerro Abajo de cette année, regardez ci-dessous le run d'Adrien Loren en POV lors de la course de 2021 :

5 min Le run gagnant d'Adrien Loron Revivez le run gagnant d'Adrien Loron lors de la compétition de VTT DH urbain Red Bull Monserrate Cerro Abajo à Bogota en Colombie.

03 Ressentez la pression

On ne parle pas seulement du stress, mais aussi de la façon dont vous devez configurez votre vélo .

"Pour les descentes urbaines, il faut beaucoup de pression dans les pneus. Il faut des pneus qui roulent vite dans les rues, mais il faut aussi comprendre que l'on va perdre de l'adhérence à certains endroits, donc il faut être prudent."

La configuration du vélo doit tenir compte de toutes les surfaces © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Vous l'aurez compris, la descente est diamétralement différente quand elle est urbaine ou la nature. "Par exemple, s'il y a un virage dans les bois, et que vous voyez qu'il pourrait être raide, vous devez être prudent", explique Burns.

"Rendre le vélo plus rigide peu être intéressant'", suggère-t-il. "Il y a beaucoup de sauts et vous aurez besoin qu'il soit réactif, surtout à cette vitesse et sur des surfaces aussi dures que le béton."

La descente urbaine est tout sauf facile © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

04 Attention aux chiens (oui, vraiment)

Certes, ce conseil ne s'applique peut-être pas partout, mais dans le Chili natal de Pedro Burns, c'est peut-être le plus important.

"Quand vous faites la course, vous savez que personne ne va traverser la rue", explique Pedro Burns. "Mais il faut faire attention. Au Chili, il y a beaucoup de chiens. Il faut faire donc être particulièrement attentif et être très concentré. Les organisateurs disent que les chiens font partie de la course. Si un chien traverse devant vous, vous ne pouvez pas recommencer votre course. Ça fait partie du jeu, il faut faire avec."

Attendez-vous à l'inattendu © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Dans le même genre, "il faut aussi être conscient des voitures et des gens, car on ne peut pas les contrôler, il faut donc être très attentif pour rester en sécurité", conseille-t-il.

05 Foncez

C'est un conseil simple. Le plaisir devrait être au cœur de chaque discipline. Si ça peut être difficile, il faut parvenir à surmonter ses doutes comme l'explique Burns. "C'est toujours mieux de profiter de la course. Ne réfléchissez pas trop et ne stressez pas. Roulez, profitez, foncez."

Amusez-vous avant tout © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Pedro Burns participera à l'édition 2022 de la Red Bull Monserrate Cerro Abajo, en Colombie, le samedi 5 février. La course sera à suivre en direct sur Red Bull TV à partir de 14h50 UTC.