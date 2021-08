. La plus simple est évidemment de le croiser sur son vélo. Sans sa machine, c’est avec son équipement vestimentaire, son t-shirt Fox ou ses chaussures usées Five Ten que vous pourrez le repérer. Vous pouvez aussi le démasquer si vous entendez «

Un wall ride est une structure en bois inclinée presque verticalement par rapport à la piste et qui forme une courbe. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un virage relevé, mais qui a été fabriqué avec des planches de bois. Le rider va venir prendre appui sur le wall ride en penchant son vélo. Il faut avoir suffisamment de vitesse pour le prendre.

Définition : Un wall ride est une structure en bois inclinée presque verticalement par rapport à la piste et qui forme une courbe. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un virage relevé, mais qui a été fabriqué avec des planches de bois. Le rider va venir prendre appui sur le wall ride en penchant son vélo. Il faut avoir suffisamment de vitesse pour le prendre.

Définition : Un wall ride est une structure en bois inclinée presque verticalement par rapport à la piste et qui forme une courbe. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un virage relevé, mais qui a été fabriqué avec des planches de bois. Le rider va venir prendre appui sur le wall ride en penchant son vélo. Il faut avoir suffisamment de vitesse pour le prendre.

En anglais, OTB veut dire "over the bars". Un rider fait donc un OTB quand il passe au-dessus de son guidon. Un bon gros soleil que l’on est nombreux à avoir déjà expérimenté. Malheureusement…

Définition : En anglais, OTB veut dire "over the bars". Un rider fait donc un OTB quand il passe au-dessus de son guidon. Un bon gros soleil que l’on est nombreux à avoir déjà expérimenté. Malheureusement…

Définition : En anglais, OTB veut dire "over the bars". Un rider fait donc un OTB quand il passe au-dessus de son guidon. Un bon gros soleil que l’on est nombreux à avoir déjà expérimenté. Malheureusement…

"Je me suis fait une clavicule sur un OTB l’année dernière."

"Je me suis fait une clavicule sur un OTB l’année dernière."

"Je me suis fait une clavicule sur un OTB l’année dernière."

Un pif paf est un enchaînement de virages serrés qui se prennent généralement à haute vitesse. C’est en enchaînant les pif paf que vous trouverez progressivement la technique pour les prendre le plus rapidement possible.

Définition : Un pif paf est un enchaînement de virages serrés qui se prennent généralement à haute vitesse. C’est en enchaînant les pif paf que vous trouverez progressivement la technique pour les prendre le plus rapidement possible.

Définition : Un pif paf est un enchaînement de virages serrés qui se prennent généralement à haute vitesse. C’est en enchaînant les pif paf que vous trouverez progressivement la technique pour les prendre le plus rapidement possible.

S’il ressemble à un dérapage, le drift implique cependant de ne pas toucher aux freins. Pas toujours facile… Rob Warner et Tom Oehler vous aidaient dans la série "How to" à

Double stoppie pour Tom Oehler et Rob Warner

VTT : How to... Pump