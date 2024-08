Reconnu comme l’un des riders les plus élégants de la scène VTT , Martin Söderström a participé à de multiples compétitions de slopestyle à travers le monde. Devenu un incontournable des Crankworx , il participe aussi régulièrement aux Speed & Style et autres Red Bull Pumptrack .

1 min Söderström en version pumptrack à Järvsö en Suède Regardez le pilote suédois Martin Söderström rider en VTT sur le pumptrack de Järvsö en Suède.

Difficile, donc, de trouver un meilleur guide que Martin pour vous montrer le chemin sur vos débuts en pumptrack. Observez-le sur la piste de Järvsö en Suède dans la vidéo ci-dessus et lisez ses conseils sur l’équipement à privilégier dans la discipline.

Le 24 août, la deuxième étape du Pumpking Challenge 2024 aura lieu dans le Muotathal ! Le PumpKing Challenge est un événement pour toute la famille, pour les amis et les connaissances de la scène freestyle et de l'extérieur. Tu t'es déjà inscrit ? Si ce n'est pas le cas, tu as encore la possibilité de t'assurer une place de départ ICI .

Quel type de vélo utilises-tu sur une piste de pumptrack ?

Le point intéressant d’une piste de pumptrack est qu’elle reste praticable avec presque n’importe quel vélo. Que ce soit un enduro ou un BMX. Bien sûr, il faudra tout de même privilégier un vélo plus petit avec moins de suspension comme un hardtail. C’est idéal pour du pumptrack. Mais cela ne veut pas dire qu’il est impossible d’utiliser un enduro sur ce genre de pistes, car quoi qu’il arrive, cette discipline reste amusante à pratiquer sur n’importe quel vélo.

Une discipline qui réunie VTT et BMX © Emrik Jansson

Il est d’ailleurs difficile de dire quel type de vélo est le plus rapide pour une piste de pumptrack. Les riders utilisent différents réglages en fonction des manches du championnat du Mmonde.

Pour ma part, je ride un petit vélo de dirt : un Specialized P3 avec des roues de 26 pouces et une suspension de 100 mm à l'avant et rien à l'arrière.

Quel type de pneus dois-je utiliser en pumptrack ?

Il faut choisir des pneus à haute pression et à roulement rapide qui restent fixes dans les virages. Il faut avoir au moins 3 à 4kg de pression dans vos pneus. En ce qui concerne la structure des gommes, elle peut varier en fonction de la piste, si elle est en asphalte ou en terre.

Privilégiez des pneus avec beaucoup de pression © David Häuser / Red Bull Content Pool

Pour la terre, il faut une structure qui adhère plus à la piste afin que les crampons vous maintiennent dans les virages. Pour le béton, il faut au contraire une structure la plus plate possible. Plus vous avez de surface de pneu en contact avec le sol dans les virages, plus vous serez stable. Mes pneus sont presque slicks le jour de la course.

Dois-je utiliser des pédales plates ou automatiques sur une piste de pumptrack ?

J’aurais tendance à dire que c’est une question de feeling. Mais lors d’un événement comme le Red Bull Pumptrack, tu n’as de toute façon le droit qu’aux pédales plates.

De nombreux riders préfèrent les pédales plates © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

Je pense qu’il y a du pour et du contre à privilégier des pédales plates ou des automatiques en pumptrack. Si vos optez pour des pédales automatiques, ça peut être difficile de clipser au moment du départ. Mais vous gagnerez peut-être du temps en bénéficiant de plus de puissance en pompant sur le vélo et sur les sauts. Avec des pédales plates, vous ne vous inquiétez pas de devoir les clipser au départ.

Comment ajuster ma suspension en pumptrack ?

Etant donné que votre vélo n’encaissera pas de gros chocs sur la piste et que vous voulez conserver le plus de vitesse possible, il faut opter pour une suspension bien rigide. Lorsque vous pompez sur votre vélo, veillez à ce que vos suspensions absorbent le moins d’énergie possible.

La fourche requiert un set up particulier © Konstantin Trubavin/Red Bull Content Pool

Quel type de protections utiliser sur une piste de pumptrack ?

Aucun problème si vous optez pour un casque jet ou de dirt, mais je conseille vivement de privilégier un casque intégral. La piste est étroite et rapide, et si quelque chose tourne mal, vous vous féliciterez toujours d’avoir choisi un casque intégral pour vous protéger la tête et le visage. Sinon, en plus du casque, j’enfile des genouillères et des gants.

Tomas Slavik avec son casque intégral © Saskia Dugon / Red Bull Content Pool

Quel type de rider a le plus gros avantage sur une piste de pumptrack ?

C’est difficile à dire. Je ne pense pas qu’il y ait des riders faits pour le pumptrack. Ceux qui viennent du BMX sont par exemple très performants dans cette discipline quand il s’agit de maintenir une bonne vitesse en ligne droite. Mais étant donné qu’ils ont l’habitude d’évoluer sur des pistes bien plus larges, ils ont moins de capacité à garder leur vitesse que les riders VTT dans les virages. Je dirais donc que les riders BMX sont plus rapides en ligne droite et que les vététistes ont l’avantage dans les virages serrés.