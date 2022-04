Une nouvelle année commence et apporte avec elle son lot de bonnes résolutions. Vous n'êtes pas inspiré ou n'y avez tout simplement pas encore réfléchi ? Alors laissez-nous vous aider avec ces quelques idées qui concernent le VTT . Pour le reste, on vous laisse cogiter.

Si l’expérience de passer tout un week-end sur une montagne peut vous sembler trop éloignée de vos habitudes, c’est finalement beaucoup moins difficile qu’il n’y paraît. Aujourd’hui, vous avez le choix entre de nombreux équipements spécialement conçus pour le bikepacking et informations à trouver en ligne. Alors faites vos recherches, équipez-vous et sortez rouler. Un voyage en entraînera probablement un autre.

Si vous savez déjà comment vous y prendre pour réparer un pneu crevé, rouler à la bonne pression et nettoyer (et sécher) correctement votre vélo après chaque sortie, sachez que vous avez déjà des connaissances de base que 75% des vététistes ne maîtrisent pas.

, comment elle s’articule avec la suivante, comment garder votre vélo en parfait état et comment réparer une pièce en cas de problème ? Ces connaissances vous aideront non seulement à rider plus efficacement, mais cela vous fera faire de belles économies sur le long terme. Et pourquoi ne pas faire de ce montage de vélo une nouvelle passion ?

se résume à sortir depuis chez soi pour aller rouler dans la nature et profiter des grands espaces et du calme. Mais ne renoncez pas trop vite.

Lutter contre le chronomètre est quelque chose que tous les vététistes devraient avoir essayé au moins une fois. Si ce n’est pas votre truc, vous ne retenterez pas l’expérience. À l’inverse, si le virus vous prend, vous aurez alors trouvé une nouvelle source de motivation dans votre discipline favorite. Et cela ne vous empêchera pas de continuer à rouler pour le plaisir. Pas besoin d’être un pilote talentueux pour s’engager dans une compétition. La plupart des événements organisés localement se déroulent dans une bonne ambiance. Tout le monde est là pour rire et pour se faire des amis plutôt que pour aller chercher le chrono et monter sur le podium.

du vieux continent. Cela ne vous coûtera pas forcément beaucoup plus d’argent et vous pourrez profiter de nouveaux sentiers inconnus pour une journée de ride à l’étranger.

Rouler dans un autre pays est une aventure en soi, mais cela peut également vous permettre de rider des sentiers différents de ceux que vous connaissez bien. C’est l’occasion parfaite pour voir ce que vous valez sur ces spots et découvrir vos points forts et vos points faibles afin de devenir un meilleur rider. Et si vous envisagez d’aller encore plus loin,

Non seulement, le rôle de shaper vous aide à mieux comprendre les caractéristiques d’un sentier, mais cela vous permet de mieux savoir ce que vous préférez sur un trail afin de connaître les types de sentiers que vous affectionnez le mieux. Enfin, ce sera aussi l’occasion de se faire des amis et de rouler par la suite avec eux.

