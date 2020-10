Votre dernier live d’une compétition de slopestyle sur Red Bull TV vous a régalé. Regarder les riders envoyer les plus grosses figures faire tourner leur bike dans tous les sens. Oui, ça c’était génial, mais vous avez peut-être buggé quand vous avez entendu le commentateur s’enthousiasmer sur ce magnifique "backflip double barspin to tuck no hander" ou cette première mondial du "cash roll tailwhip".