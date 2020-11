Il n'y a encore pas si longtemps, faire une sortie de VTT en plein hiver était synonyme de deux choses : soit mourir de froid, soit suer à grosses gouttes dans un manteau large et moche. Mais les temps ont changé. Et il est maintenant possible d'adapter sa tenue sans se ruiner et rester au chaud.

Au niveau des pieds

Partons du bas de votre tenue et donc des chaussures. Quand vous pédalez, vos orteils sont assez peu mis à contribution. En tout cas, vous ne leur demandez pas de bouger (sauf si votre technique de pédalage est vraiment étrange). Bref, le sang circule assez peu à l'intérieur. Et donc cette partie de vos pieds devient rapidement sensible au froid.

Au niveau des jambes

En sous-couche