Coupe du monde VTT à Albstadt et Nové Město : résultats chez les hommes

Rangez-vous les anciens ! Place aux jeunes ! Lors des deux courses d’ouverture de la saison VTT à Albstadt et Nové Město , les favoris ont été éclipsés par des candidats surprises. Ainsi, les athlètes de cross-country ont annoncé la couleur d’une saison 2021 qui promet d’être riche en rebondissements. A ce stade, un Français s’est enflammé au sprint final, un athlète chevronné s’est cassé le bassin et un jeune talentueux de 21 ans a mis tout le monde d’accord.

Tom Pidcock est passé de la centième à la première place en 2 courses © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Tom Pidcock : le roi du spectacle

Le jeune Britannique Tom Pidcock aime apparemment rouler en solo. Avec une minute (!!!) d’avance, il a remporté l’épreuve de cross-country à Nové Město. Aux côtés de Mathieu Van der Poel , qui l’a battu de peu en short track, il s’est très vite détaché du peloton. Mais au troisième tour, Pidcock a pris de l’avance sur le Néerlandais et s’est ainsi assuré la victoire en solo avec la plus grande avance jamais connue à Nové Město. Il s’agit également de la première victoire britannique en Coupe du monde cross-country chez les hommes depuis Gary Ford en 1994.

La première victoire de Tom Pidcock à Nové Město

À 21 ans, le jeune Britannique a déjà un palmarès incroyable sur deux roues : En Junior, Champion du monde en cyclo-cross et sur route. Chez les moins de 23 ans, Champion de Grande-Bretagne en cross-country et vainqueur des deux seules courses de la Coupe du monde organisées en VTT cross-country, et Champion du monde de cross-country à assistance électrique. À Albstadt, il avait terminé à la 5e place avec le dossard numéro 100. Mais à Nové Město, il a remporté la course... avec une minute d’avance !

Mathieu van der Poel : forte chaleur et départ difficile ?

Lorsque Mathieu Van der Poel est sur la ligne de départ d’une course cycliste, quelle que soit la discipline, il est considéré comme le favori. Lors des deux premières courses short track de la saison, il a signé de belles performances. Mais cela n’a pas été le cas en cross-country olympique. À Albstadt, tandis qu’il a attaqué tôt dans la course, la chaleur de la Forêt-Noire a ensuite eu raison de lui. Il avait très certainement espéré mieux que la septième place. Et à Nové Město, il s’est fait dépasser par le jeune Britannique. Mais Mathieu est un gagnant et il est sans aucun doute déjà en train d’élaborer un plan pour figurer parmi les meilleurs la prochaine fois.

XCC : le sprint final des hommes à Nové Město 2021

Victor Koretzky : l’impassible

Depuis qu’il a décroché le titre de Champion du monde chez les juniors, Victor Koretzky est considéré comme le grand talent de l’équipe française. Mais le véritable espoir n’a jusqu’à présent pas encore fait ses preuves dans la catégorie élite. À Albstadt, il a néanmoins montré qu’il était non seulement talentueux, mais tout aussi impassible. Son style de conduite intelligent lui a permis d’économiser beaucoup d’énergie pendant la course et de tout donner dans le sprint final pour franchir la ligne en tête devant Nino Schurter. Et même si la chance n’était pas avec lui à Nové Město, Victor nous réserve sans doute d’autres belles surprises cette saison.

Albstadt 2021 – Sprint XCO

Filippo Colombo : le malchanceux

Il était considéré comme le favori suisse pour cette saison. Après avoir terminé 7e au Championnat du monde 2020, le Tessinois Filippo Colombo était même pressenti pour se qualifier pour Tokyo. Mais un accident à pleine vitesse à Albstadt a brisé ses ambitions. Après s’être cassé le bassin, le jeune homme de 23 ans est désormais contraint à une pause de trois mois. Bon rétablissement, Filippo !

Nino Schurter : le dinosaure

Nino Schurter a longtemps été considéré comme le favori. Mais aujourd’hui, les jeunes lui mettent des bâtons dans les roues. À Albstadt, il a été battu par Koretzky dans le sprint final. À Nové Město, Pidcock et son poursuivant Van der Poel ne lui ont laissé aucune chance : il a dû se contenter d’une maigre 7e place. Pour retrouver le chemin de la victoire, Nino devra adapter sa tactique de course et se préparer pour bien affronter ses nouveaux adversaires.

Nino Schurter se fixe toujours des objectifs ambitieux © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Mathias Flückiger : le constant

On a d’abord cru que c’était un refroidissement qui avait ralenti Mathias Flückiger à Albstadt. Mais c’est finalement une tige de selle défectueuse au dernier tour qui l’a privé de la victoire et qui lui a valu une troisième place. À Nové Město aussi, Flückiger a fini sur la dernière marche du podium. Le 3 était décidément son chiffre ce jour-là : au troisième tour, il a réalisé le meilleur temps. Mathias fait preuve de constance et de persévérance, et ce sur tous les parcours et dans toutes les conditions. Il doit désormais ménager ses efforts avant de prendre le départ de Leogang en juin. C’est là qu’il est devenu vice-Champion du monde en 2020.

La pochette-surprise

À 32 ans, Thomas Litscher est à la hauteur de sa réputation et s’est, une fois de plus, révélé être la surprise de l’équipe suisse. Après des efforts sans relâche, il a terminé 10e à Albstadt et 22e à Nové Město. Mais ces résultats lui suffiront-ils pour se qualifier pour Tokyo ?

