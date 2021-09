Coupe du Monde XCO : les favoris suisses pour Lenzerheide

a prouvé à Tokyo qu’elle était tout à fait capable de remonter en flèche pour atteindre les sommets. Malgré s’être cassé la main à la Coupe du Monde de Leogang, Jolo est tout de même parvenue à se hisser à la 4e place. Puis à peine six semaines plus tard, elle remportait l’or olympique. Après avoir renoncé aux Championnats d’Europe, elle a manqué de peu deux podiums aux Championnats du Monde. À

Au Japon, le podium des JO était entièrement suisse en cross-country féminin ! Parmi les médaillées, Sina Frei qui après plusieurs podiums durant la saison, a confirmé sa grande forme en décrochant l’argent sur le parcours exigeant de Tokyo. L’an dernier, les belles places lui étaient passées sous le nez lors des grandes compétitions : elle avait terminé 4e aux Championnats du Monde et 5e aux Championnats d’Europe. Mais cette année, Sina, du haut de ses 151 cm, est devenue Championne du Monde en short track (la première de l’histoire, d'ailleurs) et troisième en cross-country ! Quand Sina a un plan, elle le met tout simplement en pratique. Il ne serait donc pas étonnant qu’elle continue à surfer sur la vague du succès à Lenzerheide.

Troisième médaillée suisse à Tokyo, Linda est une technicienne douée. Elle nous l’a encore prouvé sur le tracé difficile et boueux du Japon. Après sa médaille de bronze, elle a loupé de peu le podium aux Championnats du Monde pour finalement se glisser à la 4e place en short track. Aux Championnats d’Europe, elle a terminé 5e sous le soleil de Serbie. Ce week-end, elle donnera à nouveau tout sur ce parcours rapide et bosselé de Lenzerheide qu’elle apprécie beaucoup.

Championne du Monde U23 en 2018, Alessandra rêve de remonter sur les podiums. Après avoir manqué la qualification olympique, elle a surmonté sa déception grâce au soutien de son mentor et directeur d’équipe Ralph Näf. Aux Championnats du Monde, elle s’est hissée à la 10e place en short track et en cross-country. Puis à la 9e place aux Championnats d’Europe. Il ne lui manque donc pas grand-chose pour goûter à nouveau à la joie des podiums.

Une chose est sûre : celui qui compte remporter le cross-country en 2021 devra battre Mathias Flückiger. L’athlète originaire de l’Emmental est un véritable titan qui résiste parfaitement à la pression. Bien qu’il ait décroché l’argent à Tokyo, sa deuxième place aux Championnats du Monde lui a laissé un goût amer alors qu’il avait mené une bonne partie de la course devant