What‘s New In Your Playlist, Fabian Bösch?

Hill Size , c’est le nom avec lequel le skieur freestyle Fabian Bösch a ouvert l’année 2021 : depuis le tremplin de saut à ski d’Engelberg (le plus raide de la Coupe du monde), il plaque un double front flip dans la vallée à plus de 90 km/h.

À voir ici, comment s’est produit ce saut époustouflant :

Hill Size - Behind The Scenes

Et pour le Suisse, tout s’est également très bien passé aux X Games d’Aspen : deuxième place à la Knuckle Huck Competition. Mais comment le natif d’Engelberg fait-il donc ? Le bon soundtrack y est probablement aussi pour quelque chose. Il nous a été donné de jeter un œil sur ses chansons préférées pour "What’s New In Your Playlist".

1. The Rolling Stones - Beast of Burden

La chanson que je préfère par dessus tout depuis des années et pour toujours ! Fabian Bösch

Difficile de faire plus classique : en 1978, avec « Beast of Burden », les Rolling Stones signent l’un de leurs innombrables hits sur le marché de la musique. La guitare fluide de Keith Richards et la profondeur du chant de Mick Jagger, associés à des paroles aussi captivantes qu’ambiguës, tout cela et des centaines d’autres choses rendent ce titre tout simplement unique.

2. Fleetwood Mac - Isn‘t it Midgnight

C’est une chanson qui me fera toujours penser à ma médaille d’or aux Championnats du monde parce que je l’ai mise sur repeat pour l’écouter avant et entre mes runs. Fabian Bösch

Fleetwood Mac, le groupe légendaire autour de la chanteuse Stevie Nicks, célèbre un retour en force grâce à TikTok : 43 ans après sa sortie, la chanson « Dreams » entre à nouveau dans les charts. En 1988, 11 ans après ce hit, sort « Isn’t it Midnight ». Comme il faut s’y attendre, le titre dégage des vibes nettement plus années 80 qu’années 70 et n’a rien à voir avec les anciens succès du groupe.

3. Al Green - The Letter

Ce que je conseille : une ligne flowy dans la neige épaisse ou bien un tour en VTT en écoutant cette chanson ! Fabian Bösch

En 1967, « The Letter » des Box Tops connaît un succès mondial. Depuis, la chanson a été reprise un nombre incalculable de fois. L’une des versions les plus réussies est celle du chanteur de soul américain Al Green.

4. Kid Cudi - Man on the Moon

Comme, personnellement, j’ai choisi un chemin un peu différent de la plupart des autres et que je voyage beaucoup, je m’identifie facilement avec le Man On The Moon. Fabian Bösch

En 2008, « Day’n’Night », le premier single du rappeur américain Kid Cudi, de Cleveland, a fait de lui une star du jour au lendemain. Et l’album « Man on the Moon » dont il est tiré est lui aussi monté dans les charts jusqu’aux premières places. La chanson du même titre quant à elle n’est sortie que plus tard et parle justement du succès du premier album et de comment il peut faire naître un sentiment de solitude.

5. Eric Clapton - It‘s in the Way That You Use It

J’ai entendu cette chanson pour la première fois dans un épisode de « Rick and Morty ». Elle est dans ma playlist depuis. Fabian Bösch

19 albums studio, 14 albums live, 58 singles, 17 Grammys : quelques statistiques sur l’un des artistes les plus populaires de tous les temps. Quand « It’s in the Way That You Use It » sort en 1986, Eric Clapton est sur le point d’atteindre le sommet de sa carrière, du moins en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Même si cette chanson avec ses sonorités de guitare pop des années 80 n’entre pas au hit-parade, l’album dont elle vient, « August », a quand même tenu 7 semaines dans le top suisse.

6. Pashanim - Airwaves

J’ai trouvé cette chanson récemment dans mon historique Shazam mais aujourd’hui encore, je ne sais pas d’où ni de quand elle vient. Fabian Bösch

Attention, changement de style ! En 2019, le rappeur berlinois Pashanim, nouveau venu sur la scène hip-hop allemande, y fait effraction avec le titre « Shababs botten » et la met sens dessus dessous. Un an plus tard arrive « Airwaves » : de manière nettement plus mainstream, il rappe d’une voix sonore et sur un beat summer house pour parler de la vie quotidienne à Kreuzberg, son quartier de la capitale. La chanson vaut à Pashamin sa première apparition dans les charts suisses.

7. Jacques Dutronc - Hippie Hippie Hourrah

Ce qui me fascine, c’est comment on peut faire quelque chose de si beau à partir d’un truc qui sonne tellement ringard. Un coup de génie. Fabian Bösch

Jacques Dutronc, chanteur et acteur parisien, commence en 1966 sa carrière émaillée de succès avec l’album « Et moi, et moi, et moi ». C’est de ce temps que date aussi « Hippie Hippie Hourrah », une sorte de chanson anti-pop. Une manière de chanter ringarde associée à un riff de guitare encore plus ringard, et en plus la chanson s’interrompt sans arrêt. Mais comme le dit Fabian : malgré ou peut-être justement à cause de ce grand n’importe quoi, la chanson n’est rien de moins que géniale.

8. Kavinsky - Nightcall

Le meilleur moment pour écouter cette chanson c’est en pleine nuit, à 140 sur l’autoroute Fabian Bösch

Le succès planétaire du film « Drive » a fait connaître le DJ français Kavinsky dans le monde entier. Le réalisateur Nicolas Winding Refn a pris « Nightcall » pour le soundtrack du film culte d’Hollywood avec Ryan Gosling – et a donc fait une star de Kavinsky, qui assurait déjà les premières parties des tournées des légendaire Daft Punk. Si on cherchait une définition pour « électro cool », « Nightcall » en serait l’illustration.

9. Patent Ochsner - Scharlachrot

Ce qui m’a plu ? Le solo de saxophone à la fin, clairement. Fabian Bösch

Tout a commencé en 1991 avec « Scharlachrot ». Depuis, les Bernois de Patent Ochsner peuvent en fait faire ce qu’ils veulent : leurs albums sont abonnés à la place de choix dans les charts. Et en live aussi, le groupe est toujours l’un des meilleurs de la scène dialectale suisse.

10. Wiz Khalifa - The Race

Ce n’est pas mon artiste préféré, mais comment il est allé de mixtapes low budget à un soundtrack de film pour Hollywood, ça m’inspire.

Wiz Khalifa perce sur le plan international en 2011 avec le single « Black and Yellow » de son album « Rolling Papers » où se trouve aussi « The Race ». Depuis, les albums du rappeur de Pittsburgh arrivent en haut des charts avec une impressionnante régularité.

11. Molly Nilsson - I Hope You Die

Le titre… don’t judge a book by its cover ! Fabian Bösch