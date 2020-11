What‘s New In Your Playlist, Loïc Meillard?

Cinquième place à Sölden et une saison de ski alpin passionnante et tout sauf ordinaire en perspective : 2020/21 a déjà beaucoup dans sa manche pour le Valaisan Loïc Meillard. Même s’il est encore jeune, beaucoup voient en Loïc, avec son collègue Marco Odermatt, l’un des chefs de file de l’équipe suisse actuellement tellement forte.

Loïc Meillard © Erich Spiess / ASP / Red Bull Content Pool

Il est donc d’autant plus important d’avoir la bonne bande-son pour tout ça. Le skieur suisse jette avec nous un coup d’œil sur ses chansons préférées pour la série « What‘s New In Your Playlist? ».

1. Seinabo Sey - Younger (Kygo Remix)

C'est la première chanson que ma copine m'a fait découvrir de cet artiste norvégien et j'ai tout de suite accroché. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Avec son remix de « Younger » , une chanson de la chanteuse soul suédoise Seinabo Sey , le DJ Kygo s’est payé sa première apparition dans les charts : dans son pays, en Norvège, il s’est directement propulsé à la 1ère place en 2014. Il s’invite depuis régulièrement dans les charts du monde entier. Le DJ connaît en ce moment à nouveau le succès avec son album « Golden Hour ».

2. The Lumineers - Ho Hey

Dur à dire exactement ce que cette chanson me fait, mais cette musique m'a toujours touchée et c'est d'ailleurs ma sonnerie de téléphone depuis 4-5 ans. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Après le succès de leur premier single « Ho Hey » en 2012, The Lumineers n’ont malheureusement pas pu renouveler l’exploit. Les fans ont chanté avec entrain partout dans le monde la chanson du groupe folk américain. Depuis, les choses se sont beaucoup calmées pour le groupe.

3. Band of Horses - The Funeral

C'était lors d'un moment où j'étais triste et perdu dans mes souvenirs. Désormais, à chaque fois que j'écoute cette musique, cela me fait sourire et penser à ces moments passés. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

N’ayons pas peur des mots : « The Funeral » du groupe indie américain Band of Horses n’est pas vraiment ce qui va mettre de l’ambiance dans une soirée. Mais en 2006, le titre a touché des millions de gens par sa mélancolie et sa puissance. Et puis, Danny MacAskill a même utilisé la chanson pour sa vidéo « Inspired Bicycles » .

4. Passenger - Anywhere

Ce titre me permet de m'évader dans mes rêves lors d'un long voyage en voiture ou en avion. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Adolescent, le chanteur britannique Michael David Rosenberg, alias « Passenger » , commence déjà à écrire ses chansons. La grande percée lui est venue avec le tube « Let Her Go » et la tournée avec la superstar Ed Sheeran. C’était en 2012. Quatre ans plus tard, il sort la chanson « Anywhere » , un titre uptempo qui met parfaitement en valeur sa voix très particulière.

5. Kygo - Hot Stuff (ft. Donna Summer)

J'ai regardé la série Outer Banks il y a quelques temps, et c'est en attendant la Saison 2 que je suis tombé sur ce remix de Kygo où les acteurs dansaient dans sa vidéo. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Pour son tout dernier tube, le producteur Kygo s’est offert la voix de nulle autre que Donna Summer , légende soul/disco disparue en 2012. Avec la chanson « Hot Stuff » , elle crée un succès mondial en 1979 qui a aussi été numéro 1 des hit-parades en Suisse et s’est retrouvée à la 103e place du « Rolling Stone Top 500 », classement des meilleurs à jamais.

6. Houndmouth - Sedona

J'ai entendu ce morceau pour la première fois en faisant des jeux de sociétés avec mon équipe. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

En 2015, le groupe folk américain Houndmouth sort son album « Little Neon Limelight » où figure la ballade « Sedona » . Une chanson mélancolique qui fait revivre des souvenirs de longues soirées sur la plage et le goût de la mer.

7. Ram Jam - Black Betty

J'adore le début de cette chanson, cela me donne toujours un boost d'énérgie ! Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Un « one hit wonder » classique : en 1977, le groupe américain Ram Jam met le feu au public avec leur mégahit « Black Betty » . Mais il faut bien dire que la version des hard rockers n’a pas été sans susciter la critique, le titre étant après tout à l’origine une chanson d’ouvriers afro-américains du début du XXe siècle. Cela n’en reste pas moins l’un des riffs de guitare les plus mémorables de tous les temps.

8. Ofenbach & Quarterhead - Head Shoulder Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine)

Ce morceau est parfait pour se motiver pour aller faire un entraînement physique. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Si, avec « Head Shoulders Knees & Toes » , on pense à la chanson pour enfants américaine classique, on est complètement à côté de la plaque : le duo deep house parisien Ofenbach a accouché d’un classique électro à forte charge rythmique qui n’a rien à voir avec la musique pour les petits, hormis le titre.

9. Kaleo - I Want More

J'aime beaucoup de chansons de cet artiste. Loïc Meillard Alpine Skiing Combined

Le groupe Kaleo s’est pour la première fois produit devant un large public en 2012 à l’occasion du festival Iceland Airwaves. Les Islandais ont fait leur percée internationale 4 ans plus tard avec le single « Way Down We Go » . Ils sont depuis bien installés dans la scène rock scandinave.

10. Imagine Dragons - Believer

J'aime le mélange du rythme, la mélodie et les paroles de ce morceau. Le tout m'emporte et me donne envie de danser et de chanter (même si je ne sais faire aucun des deux) Loïc Meillard Alpine Skiing Combined