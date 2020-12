What‘s New In Your Playlist, Marco Odermatt?

1. Liquido - Narcotic

« Da dap dadada dap da da... le classique des classiques modernes. En 1998, le groupe de rock allemand Liquido enregistre son premier – et pour l’heure unique – gros tube. Mais vraiment gros : « Narcotic » fait l’effet d’une bombe, avec un riff de clavier des plus légendaires dans l’histoire de la pop, reconnu encore aujourd’hui autant que « Seven Nation Army » ou « Hey Jude ».

Musique What’s New In Your Playlist, Mathilde Gremaud?

2. Die Toten Hosen - An Tagen wie diesen

On va prendre un risque et affirmer qu’au moins la moitié de tous ceux qui lisent cette histoire se sont déjà époumonés à chanter l’hymne euphorique des héros punk de Düsseldorf en se jetant dans les bras de quelqu’un. Une chanson qui célèbre les bons moments et nous rappelle que « des jours comme celui-ci » nous attendent encore.

Musique What‘s New In Your Playlist, Loïc Meillard?

3. Kontra K - Erfolg ist kein Glück

Ça fait des années que j’écoute cette chanson pour me motiver et me pousser à l’entraînement et autrefois juste avant une compétition.

4. Daryl Hall & John Oates - You Make My Dreams