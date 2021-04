What‘s New In Your Playlist, Nicolas Hojac?

Aucun autre groupe n’a produit ces dernières années de la musique aussi complexe et aussi acceptable au grand public que les britanniques alt-J . « Breezeblocks » en est l’exemple : alt-J mêle avec virtuosité d’étonnants changements rythmiques, toute une variété de motifs sonores et des paroles sombres et ambiguës dans une chanson qui, pour finir, sonne presque allègre et fait oublier le grave message qu’elle contient.