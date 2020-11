What‘s New In Your Playlist, Stalamuerte?

1. Usher - U remind me

2. Rufus & Chaka Khan - Ain‘t Nobody

3. Freeway - Flipside (ft. Peedi Crakk)

4. Ab-Soul - Turn Me Up (ft. Kendrick Lamar)

5. Wizkid - No Stress

Le rappeur nigérian Wizkid issu de la mouvance de Superstar Drake atteint la célébrité mondiale grâce à sa collaboration au titre « One Dance » du musicien canadien. Son nouvel album « Made in Lagos » vient de sortir et a permis à l’homme de Lagos de faire son entrée dans les charts suisses. On y trouve la chanson « No Stress ».

6. Komaï - Meuss 3

7. Captaine Roshi - Journal de Bord

8. Tyler l‘As ft. Grand Petit - La Muerte (prod. by NappyNoise)

9. Akua Naru - Poetry, How Does It Feel?