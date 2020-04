Ça faisait quelques années que je pensais lui demander s’il ne connaissait pas du monde qui avait une parcelle de bois que j’aurais pu louer à l’année pour y construire mon terrain et m’entraîner. Un jour il m’en a montré une qui lui appartenait et qui me convenait. Il m’a dit que tant que je ne coupais pas trop d’arbres, j’étais libre de faire ce que je voulais.

