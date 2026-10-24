Willis sacré champion du monde du Red Bull Dance Your Style 2026 à Zurich

Pour sa toute première édition en Suisse, la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style a tenu toutes ses promesses. Après Paris, Johannesburg, Francfort, Mumbai et Los Angeles, c’est Zurich qui accueillait la communauté internationale du street dance. Samedi 24 octobre, 16 des meilleur·e·s danseur·euse·s de la planète se sont affronté·e·s au Hallenstadion, dans une ambiance électrique portée par 6'000 fans.

Willis © Little Shao / Red Bull Content Pool Capjay © Little Shao / Red Bull Content Pool Xelyna © Romina Amato / Red Bull Content Pool Yoon Ji © Little Shao / Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style 2026 World Final Switzerland Zurich © Little Shao / Red Bull Content Pool Willis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Une finale décidée par le public présent et en ligne

Comme toujours au Red Bull Dance Your Style, pas de jury : c’est le public qui tranche. Grande nouveauté cette année, dès les quarts de finale, les fans qui suivaient le livestream sur YouTube ont pu voter en direct via le chat. Leurs votes comptaient pour 20 % du résultat, ceux des 6'000 spectateur·rice·s du Hallenstadion pour 80 %.

Red Bull Dance Your Style 2026 World Final Switzerland Zurich © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Willis s’impose face à Yoon Ji

Au terme d’une soirée de battles spectaculaires, la finale a opposé Willis, représentant la France, à Yoon Ji, représentant la Corée du Sud et spécialiste du waacking. Dans un ultime affrontement mémorable, Willis a su convaincre le public et a décroché le prestigieux titre mondial.

Willis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

À tout juste 16 ans, le jeune Français s’impose ainsi sur la scène internationale, après avoir déjà conquis la scène française. Une performance remarquable pour une toute première participation. Ce sacre vient couronner un parcours entamé plus tôt dans la semaine lors des Pre-Finals.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Stalamuerte en demi-finale

Invité parmi les huit wildcards internationales, le Veveysan Stalamuerte a atteint les demi-finales. En quart de finale, il a livré face au Britannique Slayer, spécialiste du popping et de la danse contemporaine, ce qui fut probablement le battle de la soirée.

Découvre la demi-finale entre Salamuerte et Slayer :

Un showcase signé Sadeck

La soirée a aussi été marquée par le showcase du danseur et chorégraphe français Sadeck, créé spécialement pour l’événement. Connu pour ses chorégraphies collectives spectaculaires avec des parapluies, devenues virales sur les réseaux sociaux, l’artiste a offert au public un moment visuel fort, à la croisée du street dance et de la mise en scène.

Découvre le show de Sadeck :

Une semaine de battles à Zurich

Avant la grande finale, la semaine avait déjà fait vibrer Zurich. Les 21 et 22 octobre, 60 danseur·euse·s venu·e·s du monde entier se sont affronté·e·s lors de deux Pre-Finals au Schiffbau pour décrocher l’une des huit dernières places en finale mondiale. Le Romand Zax a manqué de peu sa qualification.

Les huit qualifié·e·s :

Sharay – Colombie – Freestyle

Happyfeet – Nouvelle-Zélande – Hip-hop / Freestyle

Yoon Ji – Corée du Sud – Waacking

Slayer – Royaume-Uni – Popping / Danse contemporaine

Lil Syd – Autriche – Hip-hop

Hector – Danemark – Hip-hop

Willis – France – Hip-hop

Ringo Winbee – Japon – Popping

Ils et elles ont rejoint les huit wildcards internationales : Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa et Chaa.

Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Red Bull

Revivez la finale et rendez-vous en 2027

Et la suite est déjà connue. Comme chaque année, le lieu de la prochaine finale mondiale a été dévoilé juste avant l’ultime battle de la soirée, devant un Hallenstadion comble. Après Zurich, c’est Londres qui prendra le relais : la Red Bull Dance Your Style World Final 2027 se tiendra le 6 novembre 2027 dans la capitale britannique, pour la première fois au Royaume-Uni.

Un choix qui s’impose presque naturellement, tant Londres compte parmi les places fortes du street dance en Europe, avec une scène riche, créative et en constante évolution. Le Britannique Slayer, auteur de l’un des battles les plus marquants de la soirée zurichoise, pourrait bien y vivre une finale à domicile s’il décroche à nouveau son ticket.

La finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026 est disponible en replay sur Red Bull TV.

Red Bull Dance Your Style World Final – Replay Les meilleurs danseurs du monde s'affrontent dans une ultime battle, et c'est le public qui désigne le grand vainqueur.