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Danse
Willis sacré champion du monde du Red Bull Dance Your Style 2026 à Zurich
Devant un Hallenstadion à guichets fermés, Willis, originaire de France et spécialiste du hip-hop, a remporté samedi soir la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026.
Pour sa toute première édition en Suisse, la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style a tenu toutes ses promesses. Après Paris, Johannesburg, Francfort, Mumbai et Los Angeles, c’est Zurich qui accueillait la communauté internationale du street dance. Samedi 24 octobre, 16 des meilleur·e·s danseur·euse·s de la planète se sont affronté·e·s au Hallenstadion, dans une ambiance électrique portée par 6'000 fans.
Une finale décidée par le public présent et en ligne
Comme toujours au Red Bull Dance Your Style, pas de jury : c’est le public qui tranche. Grande nouveauté cette année, dès les quarts de finale, les fans qui suivaient le livestream sur YouTube ont pu voter en direct via le chat. Leurs votes comptaient pour 20 % du résultat, ceux des 6'000 spectateur·rice·s du Hallenstadion pour 80 %.
Willis s’impose face à Yoon Ji
Au terme d’une soirée de battles spectaculaires, la finale a opposé Willis, représentant la France, à Yoon Ji, représentant la Corée du Sud et spécialiste du waacking. Dans un ultime affrontement mémorable, Willis a su convaincre le public et a décroché le prestigieux titre mondial.
À tout juste 16 ans, le jeune Français s’impose ainsi sur la scène internationale, après avoir déjà conquis la scène française. Une performance remarquable pour une toute première participation. Ce sacre vient couronner un parcours entamé plus tôt dans la semaine lors des Pre-Finals.
Stalamuerte en demi-finale
Invité parmi les huit wildcards internationales, le Veveysan Stalamuerte a atteint les demi-finales. En quart de finale, il a livré face au Britannique Slayer, spécialiste du popping et de la danse contemporaine, ce qui fut probablement le battle de la soirée.
Découvre la demi-finale entre Salamuerte et Slayer :
Un showcase signé Sadeck
La soirée a aussi été marquée par le showcase du danseur et chorégraphe français Sadeck, créé spécialement pour l’événement. Connu pour ses chorégraphies collectives spectaculaires avec des parapluies, devenues virales sur les réseaux sociaux, l’artiste a offert au public un moment visuel fort, à la croisée du street dance et de la mise en scène.
Découvre le show de Sadeck :
Une semaine de battles à Zurich
Avant la grande finale, la semaine avait déjà fait vibrer Zurich. Les 21 et 22 octobre, 60 danseur·euse·s venu·e·s du monde entier se sont affronté·e·s lors de deux Pre-Finals au Schiffbau pour décrocher l’une des huit dernières places en finale mondiale. Le Romand Zax a manqué de peu sa qualification.
Les huit qualifié·e·s :
- Sharay – Colombie – Freestyle
- Happyfeet – Nouvelle-Zélande – Hip-hop / Freestyle
- Yoon Ji – Corée du Sud – Waacking
- Slayer – Royaume-Uni – Popping / Danse contemporaine
- Lil Syd – Autriche – Hip-hop
- Hector – Danemark – Hip-hop
- Willis – France – Hip-hop
- Ringo Winbee – Japon – Popping
Ils et elles ont rejoint les huit wildcards internationales : Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa et Chaa.
Revivez la finale et rendez-vous en 2027
Et la suite est déjà connue. Comme chaque année, le lieu de la prochaine finale mondiale a été dévoilé juste avant l’ultime battle de la soirée, devant un Hallenstadion comble. Après Zurich, c’est Londres qui prendra le relais : la Red Bull Dance Your Style World Final 2027 se tiendra le 6 novembre 2027 dans la capitale britannique, pour la première fois au Royaume-Uni.
Un choix qui s’impose presque naturellement, tant Londres compte parmi les places fortes du street dance en Europe, avec une scène riche, créative et en constante évolution. Le Britannique Slayer, auteur de l’un des battles les plus marquants de la soirée zurichoise, pourrait bien y vivre une finale à domicile s’il décroche à nouveau son ticket.
La finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026 est disponible en replay sur Red Bull TV.
Red Bull Dance Your Style World Final – Replay
Les meilleurs danseurs du monde s'affrontent dans une ultime battle, et c'est le public qui désigne le grand vainqueur.