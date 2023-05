Wings for Life World Run 2024, let’s go!

Après le run, c'est avant le run : Giuliano Carnovali, 24 ans, vient de participer pour la troisième fois à la Wings for Life World Run à Zoug. Il a pris le départ en tant qu'ambassadeur et a terminé en tant que vainqueur de la catégorie fauteuil roulant. Et il sait déjà qu'il veut participer à la prochaine édition.

192 nationalités, 158 pays, sept courses phares, un seul objectif commun : c'est la force symbolique, mais aussi la raison d'être, que certains politiciens et chefs d'État souhaiteraient certainement.

7500 coureurs ont participé rien qu'en Suisse © Phil Gale

Sans parler de l'énergie positive. Le simple fait de penser que dans une course, la ligne d'arrivée se trouve derrière les participants revêt un caractère utopique. Une demi-heure après le signal de départ, qui est donné à la même heure dans le monde entier, les Catcher Cars s'élancent, d'abord à 14 km/h, puis augmentent d'un kilomètre par heure toutes les 30 minutes. Les performances sportives sont impressionnantes : A Zoug, le coureur Niklas Sjöblom a remporté la course en parcourant 60,70 kilomètres, soit un écart assez faible par rapport au Japonais Jo Fukeda , premier au classement mondial, qui a parcouru 69 kilomètres. La femme la plus rapide était Kasia Szkoda , et à Zoug, c'est Patrycja Talar qui s'est imposée avec 48,7 kilomètres.

A cela s'ajoute la participation éminente de nombreux sportifs qui savent sans doute mieux que quiconque à quel point la ligne est mince entre un corps qui fonctionne parfaitement et un corps qui ne peut pas tout supporter. La skieuse de cross Fanny Smith était là, tout comme la coureuse de trail Judith Wyder , l'escrimeur Max Heinzer , le décathlonien Simon Ehammer et le skieur Marco Odermatt . Le champion olympique a tout de même couru pendant 18 kilomètres derrière le Catcher Car, piloté par le kitesurfeur et freeskieur Maxime Chabloz .

Max Heinzer, Marco Odermatt et Simon Ehammer © Romina Amato

Giuliano Carnovali est allé encore plus loin : le Zurichois, paraplégique depuis plus de quatre ans, a parcouru 29,7 kilomètres par des températures printanières et un ciel légèrement nuageux.

Les moments les plus agréables étaient toujours lorsque le parcours montait : à chaque fois, on me poussait et on m'encourageait. Giuliano Carnovali

Selon Carnovali, c'est "un honneur" pour lui de pouvoir participer à la Wings for Life World Run en tant qu'ambassadeur : "Comme je suis moi-même concerné, je me sens dans ces moments-là comme un leader, comme un combattant pour la cause de toutes les personnes handicapées. Si nous sommes soutenus dans cette démarche par des personnes sans handicap, c'est d'autant plus beau".

Giuliano Carnovali vainqueur dans la catégorie fauteuil roulant © Dean Treml

La participation de Michel Roccati, devenu paraplégique en 2017 suite à un accident de moto, n'était pas seulement belle, mais impressionnante et porteuse d'espoir. Grâce au projet de recherche de l'EPFL "Stimo", soutenu depuis dix ans par Wings for Life, l'homme aujourd'hui âgé de 31 ans peut à nouveau bouger ses jambes. Il a parcouru près d'un demi-kilomètre avec son déambulateur et sans fauteuil roulant avant d'être rattrapé. Des petits pas proverbiaux pour un seul homme - et des sauts quantiques pour tous ceux qui n'abandonnent pas l'espoir de guérir de la paraplégie.

C'est pourquoi Carnovali, qui fait partie de l'équipe nationale suisse en tant que joueur de tennis en fauteuil roulant et qui compte près d'un demi-million de followers sur sa chaîne TikTok, déclare : "Je serai également présent lors de la prochaine édition de la Wings for Life World Run. Wings for Life World Run Zug 2024, let's go !" Car après la course du 7 mai 2023, c'est avant la course du 5 mai 2024.

