La plus grande course à pied au monde !

Dans le monde, des millions de personnes se déplacent en fauteuil roulant à cause d’une lésion de la moelle épinière, généralement à la suite d’un accident de la route ou d’une chute. Wings for Life est une fondation à but non lucratif dont les recherches visent à trouver un remède aux lésions de la moelle épinière. Depuis 2004, Wings for Life finance des projets de recherche et des essais cliniques qui changent des vies dans le monde entier. Même si un remède n’a pas encore été trouvé, la recherche continue à progresser. Chaque étape de la Wings for Life World Run est un pas dans la bonne direction, car 100 % des frais d’inscription et des dons sont reversés à la recherche sur la moelle épinière :