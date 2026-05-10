Wings for Life World Run 2026 : 12’657 raisons de courir en Suisse

Résumé 1 Toutes les photos de la Wings for Life World Run 2026

Sous une météo presque parfaite à Zoug, ni trop chaude ni trop froide, avec du soleil et quelques nuages, les participants se sont élancés avant l’arrivée de la pluie, tombée juste après que le dernier coureur a été rattrapé.

En effet, le principe de la Wings for Life World Run reste unique : il n’y a pas de ligne d’arrivée. Tous les participants, quel que soit leur fuseau horaire, prennent le départ exactement au même moment dans le monde entier, soit à 13h00 en Suisse.

Le départ de la Wings for Life World Run Zug 2026 © Fabiano Mancesti for Wings for Life World Run

Trente minutes plus tard, une Catcher Car commence à rouler pour rattraper les coureurs, éliminant chacun au fur et à mesure qu’ils sont dépassés. Le dernier à être rattrapé est déclaré vainqueur.

À Zoug, la Catcher Car était conduite par les sœurs et stars du beach-volley Anouk et Zoé Vergé-Dépré , qui ont accompagné les participants sur les derniers kilomètres dans une ambiance festive, avant que la pluie ne fasse finalement son apparition.

Les pilotes de la catcher car : Anouk et Zoé Vergé Dépré © Fabiano Mancesti for Wings for Life World Run

Ce format permet à tout le monde de participer, qu’on soit coureur de longue distance, joggeur occasionnel ou simplement marcheur. Chacun fixe son propre objectif, sans pression de chrono ni ligne d’arrivée à franchir, avec un point commun : courir pour ceux qui ne le peuvent pas.

Depuis sa création en 2014, la Wings for Life World Run collecte des fonds pour soutenir la recherche sur les lésions de la moelle épinière. 100 % des frais d’inscription et des dons sont reversés à la fondation Wings for Life, qui finance des projets de recherche prometteurs partout dans le monde.

David Mzee était au départ à Zoug © Fabiano Mancesti for Wings for Life World Run

Des chiffres records en Suisse et dans le monde

En 2026, la Wings for Life World Run a franchi un nouveau cap en Suisse :

12’657 participants au total

dont 8’000 au Flagship Run de Zoug

et 4’657 via l’App Run dans tout le pays

Les sourires étaient au départ © Dean Treml for Wings for Life World Run Simon Ehammer, Marco Odermatt et Daniela Ryf. © Dean Treml for Wings for Life World Run La course s'est déroulée à guichets fermés. © Dean Treml for Wings for Life World Run Daniela Ryf a pu prendre quelques selfies en cours de route. © Dean Treml for Wings for Life World Run

À l’échelle mondiale, l’événement a rassemblé :

346'527 participants dans 173 pays

7 Flagship Runs en Europe

648 App Runs organisés dans 73 pays

192 nations représentées

et une collecte globale de 9,2 millions d’euros pour la recherche sur la moelle épinière

L'App Run de Zurich © Eduard Meltzer for Wings for Life World Run

Un plateau de stars du sport suisse

Les athlètes lors de la Wings for Life World Run © Romina Amato for Wings for Life World Run

Des vainqueurs suisses solides face à la Catcher-Car

Côté performance, les résultats suisses ont une nouvelle fois été impressionnants.

Dans la catégorie course à pied hommes, Raphael Josef (SUI) a été le dernier à se faire dépasser par la Catcher Car après 61,68 km à Zoug.

Chez les femmes en course à pied, Seraina Stettler (SUI) a remporté la course avec 49,08 km , ce qui lui vaut une superbe 6e place au classement mondial.

En fauteuil roulant, Witold Misztela (PL) s’est une nouvelle fois montré intraitable en parcourant 56,93 km avant d’être rattrapé.

Seraina Stettler © Romina Amato for Wings for Life World Run Raphael Joseph © Fabiano Mancesti for Wings for Life World Run

Sur le plan mondial, la bataille pour le titre s’est jouée jusqu’aux derniers kilomètres :

Le vainqueur global chez les hommes est Jo Fukuda (Japon) , avec une distance incroyable de 78,95 km .

Chez les femmes, c’est Mikky Keetels (Pays-Bas) qui s’est imposée avec 62,24 km .

Witold Misztela © Dean Treml for Wings for Life World Run

Rendez-vous en 2027

La Wings for Life World Run sera de retour le 9 mai 2027. Que tu sois coureur expérimenté, marcheur, en fauteuil roulant ou simplement curieux de vivre une expérience sportive et solidaire unique, tu peux d’ores et déjà noter la date dans ton agenda.

Les inscriptions pour les prochains Flagship Runs et pour l’App Run ouvriront le 4 novembre 2026 à midi sur le site officiel de la course .

01 Toutes les photos de la Wings for Life World Run 2026

Pour trouver tes photos, tu peux saisir ton numéro de dossard dans le champ de recherche. Si le numéro de dossard n'est pas clairement visible sur la photo, il est possible de les trouver manuellement.

Si tu publies les photos, ce serait super si tu pouvais indiquer les crédits des photographes qui sont inclus dans le nom du fichier : @rominaamatophoto (Romina Amato), @ondrej_kolacek (Ondrej Kolacek), @deantreml (Dean Treml) & @fabxplore (Fabiano Mancesti) et aussi ajouter #redbullswitzerland #wingsforlifeworldrun @redbullswitzerland.

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