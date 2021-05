Appel à tous les runners: inscrivez votre nom dans l’histoire!

Ce dimanche, un nouveau record sera sans doute établi: plus de 120 000 coureurs et personnes en fauteuil roulant provenant de 134 nations prendront le départ de la Wings for Life World Run . Ce sera la première fois qu’une course à pied rassemble autant de participants. Cerise sur le gâteau: l’intégralité des frais d’inscription et des dons sera reversée à la recherche sur la moelle épinière.

Quel que soit votre fuseau horaire, le départ sera donné ce dimanche 9 mai, à 11 heures UTC. Pour participer à la course, vous pouvez vous inscrire jusqu’à 30 minutes avant le coup d’envoi.

«Pour moi, les facteurs qui contribuent à la bonne ambiance et aux bons souvenirs d’une course, ce sont le lieu, le public et mon objectif personnel», explique l’ultrarunner sud-africain Ryan Sandes , qui prendra part pour la première fois à la Wings for Life World Run. «Ce qui rend la Wings for Life World Run unique, c’est le fait de courir aux côtés de milliers de personnes du monde entier que l’on ne rencontrera probablement jamais – c’est ce qui m’enchante le plus.»

La légende de l’ultrarunning Ryan Sandes participera à cette année © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Alors que de nombreux événements sportifs sont annulés en raison de la pandémie, la course Wings for Life World Run est bel et bien maintenue. Comme les années précédentes, l’édition 2021 est ouverte à tout le monde: des coureurs débutants aux spécialistes de la longue distance. Le format unique de la course permet à des participants ayant des niveaux d’entraînement et de condition physique complètement différents d'y prendre part.

30 minutes après le départ, une «Catcher Car» virtuelle se lance à la poursuite des participants, prenant progressivement de la vitesse pour les dépasser, et donc les éliminer, les uns après les autres jusqu’à ce que les gagnants soient déterminés. Mais que vous atteigniez ou non la distance que vous vous êtes fixée, vous êtes sûr d'être finisher. Quant aux meilleurs coureurs, ils peuvent défier la «Catcher Car» pendant tout au plus quatre heures et demie.

Quelle que soit la distance que vous parcourez, l'application vous informera, vous motivera et vous divertira du début à la fin grâce à la nouvelle option audio qui propose des voix de sportifs et animateurs célèbres. De plus, votre famille et vos amis, qui vous encouragent habituellement depuis le bord de la route, pourront toujours vous donner un coup de pouce durant l'événement virtuel de dimanche grâce à une option qui leur permet de faire un don pour chaque kilomètre ou mile parcouru. Dans le film ci-dessous, découvrez les différentes raisons qui poussent les participants à prendre le départ de la Wings For Life World Run:

7 ans Wings for Life World Run

«Je suis vraiment émue par cet engouement aux quatre coins du monde. Savoir que des milliers de personnes seront sur la ligne de départ dimanche pour notre fondation me touche profondément. Cela me donne des frissons», se réjouit Anita Gerhardter, présidente de la fondation caritative Wings for Life. «Notre objectif premier est de guérir les lésions de la moelle épinière. Je suis tellement fière de voir que tant de personnes nous soutiennent dans cette cause.»

Depuis 2014, la communauté Wings for Life World Run court pour ceux qui n’en sont plus capables. Les sept éditions organisées jusqu’à présent ont attiré 700 000 participants de 195 nations. Au total, ceux-ci ont parcouru sept millions de kilomètres et collecté près de 30 000 000 € pour Wings for Life. Comme toujours, la totalité des dons et des frais d’inscription de cette année sera consacrée à la recherche d’un traitement pour les lésions de la moelle épinière.

Pour vous inscrire à l’édition 2021 et trouver toutes les informations nécessaires, rendez-vous sur www.wingsforlifeworldrun.com .