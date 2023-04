Wings for Life World Run : une décennie et 10 temps forts marquants

En 2004, Dietrich Mateschitz (cofondateur de Red Bull) et Heinz Knigadner (ancien coureur de motocross) décident de s’unir contre les lésions de la moelle épinière, une affection critique qui touche non seulement de malchanceux athlètes de l'extrème, mais aussi des millions d’enfants et d’adultes partout dans le monde. La Wings for Life Foundation est née. Son objectif : soutenir des projets de recherche et d’études cliniques à l’international pour lutter contre ce mal.

Dix ans plus tard, en 2014, Dietrich et Heinz décident de passer à la vitesse supérieure et lancent la Wings for Life World Run une course unique en son genre qui célèbre la compassion de toute la communauté sportive internationale. L’intégralité des frais d’inscription et des dons est versée à la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

2 min Pourquoi courir la Wings for Life World Run ? Qu’est-ce qui pousse les gens à participer à la Wings for Life World Run ? La principale raison d'être de la course est de trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière.

Au lieu de courir d’un point A à un point B, la Wings for Life World Run n’a pas de ligne d’arrivée. Les participants et participantes du monde entier se lancent [à 11 h UTC], puis courent aussi loin et aussi vite que possible. Après 30 minutes de course, les « Catcher Cars » entrent en scène. Si la voiture vous dépasse, la course est terminée pour vous. L’événement accueille des personnes de tous les âges, valides ou non. La Wings for Life World Run est la seule course où tout le monde est sur le podium.

Le 7 mai 2023, la Wings for Life World Run fête ses 10 ans, un anniversaire très spécial que nous avons hâte de célébrer. Alors que l'ampleur de l’événement gagne en importance, nous souhaitons revenir sur certains temps forts de cette aventure - ce qui nous donne une idée de ce qui pourrait bien arriver lors des prochaines éditions.

01 Les progrès des financements

La Wings for Life Foundation a été créée dans l’objectif de guérir les lésions de la moelle épinière. Jusqu’à présent, un total de 38,3 millions d’euros ont été récoltés pour cette cause.

À ce jour, 276 projets différents ont été financés, dont 16 nouveaux depuis 2022. « Ces projets se concentrent principalement sur la régénération, la reconstruction et les lésions secondaires », explique Dre Verena May, coordinatrice scientifique de Wings for Life.

La course devient également de plus en plus populaire : l’édition 2022 de la Wings for Life World Run a permis de récolter 4,7 millions d’euros de dons. Comme l’explique Anita Gerhardter, PDG de Wings for Life, « plus on collecte d’argent, plus le nombre d'études que nous pouvons financer est important et plus vite on pourra atteindre notre but ultime ».

Une collecte de fonds est toujours une bonne raison de faire la fête © Joerg Mitter for Wings for Life World Run

02 Une compétition dans toute sa diversité

La Wings for Life World Run ne serait pas ce qu’elle est sans vous, les compétiteurs et compétitrices. Tout le monde est accueilli à bras ouverts à la Wings for Life World Run. En une décennie, nous avons vu des participants de 80 à 18 ans courir ensemble. Ce beau mélange éclectique regroupe des athlètes de haut niveau, des novices et des personnes en fauteuil roulant.

Nous avons vu déjà plus d’un million de coureurs et coureuses se faire rattraper par la « Catcher Car ». Dès le début, l’engouement pour la course était bien présent : en 2014, ce ne sont pas moins de 35 397 personnes qui ont répondu présentes sur la ligne de départ. L’année dernière, l’événement a rassemblé 161 892 personnes dans 192 pays.

Et, si vous vous posiez la question, on compte 119 milliards de foulées réalisées depuis le début de la compétition.

Tout le monde peut participer à la course © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

03 Des visages connus

Tout au long de notre parcours, nous avons convaincu de nombreux visages connus à participer aux Wings for Life World Runs. Parmi eux, on compte (prenez votre souffle) : Marco Odermatt, Fanny Smith, le président de la Slovénie Borut Pahor, la légende danoise du windsurf Bjørn Dunkerbeck, l’ultrarunner Ryan Sandes, l’ancien champion du monde australien de ski alpin Marcel Hirscher, le champion du monde de rallycross FIA Timmy Hansen, ainsi que le détenteur norvégien du record du monde en 400 m haies Karsten Warholm.

Même l’équipe de Formule 1 Oracle Red Bull Racing s’est impliquée dans l’événement. « Tout le monde peut s’impliquer dans la Wings for Life World Run », confirme Christian Horner, team principal et PDG de l’Oracle Red Bull Racing. « J’ai participé grâce à l’application, et je suis pourtant loin d’être un coureur aguerri. »

Vous voulez encore le nom d'autres vedettes ? En voici quelques-uns : le joueur de football brésilien, superstar internationale Neymar, les joueurs de tennis professionnels Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas, la célèbre skieuse Lindsey Vonn, la légende du rallye Dakar Cyril Despres et l’icône des sports nautiques Robby Naish. Tous et toutes ont couru et adoré la Wings for Life World Run.

Marco Odermatt, ambassadeur de la Wings for Life World Run 2022 © Romina Amato

04 Des lieux à couper le souffle

L’un des atouts de la Wings For Life World Run ? C’est un événement international, qui se déroule en même temps pour tout le monde, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez même participer à votre propre course depuis l’application, pourquoi pas en pyjama si ça vous tente !

Si vous voulez vous plonger dans l’ambiance officielle de la course, il existe sept événements Flagship d’envergure avec une véritable « Catcher Car » sur place. Ils se déroulent à Vienne (Autriche), Munich (Allemagne), Zoug (Suisse), Ljubljana (Slovénie), Zadar (Croatie), Poznan (Pologne) et Kakheti (Géorgie).

Nous comptons aussi des compétiteurs et compétitrices aux quatre coins du monde. En 10 ans, nous avons accueilli des personnes participant depuis des sommets enneigés, sur les côtes océaniques, sous la pluie irlandaise, dans les plaines froides de Norvège ou sur les plages grecques ensoleillées. Une femme a même couru dans les herbes hautes de la savane africaine avec quelques girafes dans le paysage.

3 min Les meilleurs moments de Wings for Life World Run 2022 161 892 participants dans 165 pays se sont réunis pour Wings for Life World Run 2022.

05 Des athlètes inspirants

Puisque nous représentons une œuvre caritative pour guérir les lésions de la moelle épinière, il est important pour Wings for Life de célébrer l’ensemble des athlètes prenant part à la Wings for Life World Run, quel que soit leur degré de mobilité. Au fil des ans, la course a rassemblé bon nombre des visages inspirants, et des histoires qui le sont tout autant.

En 2018 par exemple, David Mzee, paralysé depuis de nombreuses années, a réalisé un record personnel en se levant de son fauteuil pour parcourir 390 mètres à Zug, en Suisse. La même année, la présentatrice Tiphany Adams a terminé sa première Wings for Life World Run, une réussite inespérée quand on sait qu’elle a été déclarée morte après un accident de voiture à 17 ans.

Découvrez les histoires inspirantes qui font de la Wings for Life World Run un événement si particulier dans la vidéo ci-dessous.

52 min A Run Like No Other Découvrez quelques-unes des histoires inspirantes qui rendent la Wings for Life World Run si spéciale.

L’événement a également été le théâtre à ciel ouvert de belles histoires d’amour. En 2018, Rey Maiz a demandé à Jessika Kattah de l’épouser devant des milliers de personnes. Heureusement, elle a dit « Oui » ! En 2019, Fabian et Victoria Lauda, jeunes mariés, s’échauffaient pour leur première Wings for Life World Run en couple.

« C’est un événement très spécial pour nous deux », a expliqué Fabian. « J’ai eu un accident de wakeboard et une maladie auto-immune qui a attaqué les terminaisons nerveuses de ma moelle épinière. Heureusement, je m’en suis remis et je peux participer à la course sans douleur cette année. »

06 L’évolution de la « Catcher Car »

Le lancement de la première Wings for Life World Run en 2014 a introduit le concept inédit d’une ligne d’arrivée « mobile » grâce aux « Catcher Cars ». La plupart des participants et participantes parviennent à la tenir à distance pendant au moins 30 minutes, mais certaines personnes poussent toujours plus loin. C’est le cas de Giorgio Calcaterra, recordman global de la Wings for Life World Run avec une distance parcourue de 88,44 km en 2016. Il aura fallu 5h30 à la Catcher Car pour le rattraper !

Pour donner une chance à tout le monde, les Catcher Cars s’élancent d’abord à 15 km/h, puis passent à 16 km/h au bout d’une heure et demie, pour finir à 17 km/h une heure plus tard. Depuis 2019, de nouvelles règles autorisent la voiture à accélérer passé un certain point, pour ajouter un nouveau défi à celles et ceux qui visent la distance d'un ultramarathon.

Attention à la Catcher Car ! © Fabiano Mancesti/Red Bull Content Pool

Pendant que les Catcher Cars poursuivent leur course, vous voudrez sûrement ralentir pour observer qui les conduit. Au fil des ans, ces voitures ont été notamment pilotées par Henrik Kristoffersen, le plus jeune médaillé olympique de l’histoire du ski alpin, ainsi que l’ancien navigateur olympique Adil Khalid.

Nous avons également vu derrière le volant d’autres visages qui vous sont peut-être plus familiers, comme celui de Carlos Sainz ou de David Coulthard. Pas d’inquiétude : nous leur avons bien précisé qu’il s’agissait d’une course à pied et que la vitesse des voitures était bridée !

07 Des supporters célèbres...

En plus des visages célèbres dans la course et dans les Catcher Cars, nous avons également reçu un soutien incroyable d’illustres fans au fil des ans.

En 2021, les joueurs du RB Leipzig ont porté des maillots avec un badge spécial Wings for Life sur la manche, pendant la troisième manche de la DFB Pokal contre les Vfl Bochum à la Red Bull Arena.

Le logo de la Wings for Life Foundation pour la recherche contre les lésions de la moelle épinière a été porté par tous les joueurs, y compris Tyler Adams, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen et Amadou Haidara, pour renouveler l’engagement du RB Leipzig envers la fondation et sensibilisation le public sur ce sujet si important.

Sam Bloom, ancienne surfeuse professionnelle, a apporté son soutien à la course en devenant ambassadrice Wings for Life après l'accident qui l'a paralysée. La planche de salut de Sam provient d’une histoire incroyable : après son accident, elle a dû s’occuper d’une pie nommée Penguin (pingouin). Ce récit a été adapté en film, « Penguin Bloom », dans lequel Naomi Watts joue le rôle de Sam. « Nous avons besoin d’une avancée scientifique et médicale pour guérir les lésions de la moelle épinière », affirme Sam.

08 ... même dans l’espace

Les supporters de Wings for Life ne se trouvent pas uniquement sur Terre, avec un grand T. En 2020, l’ancienne psychologue de l’Agence spatiale européenne (ASE) Dre Rebecca Forth a mis en avant l’importance du running, ainsi que d’événements comme la Wings for Life World Run. Il s’avère que bouger est excellent aussi pour les astronautes.

« Tout le monde sait que le running libère les hormones du bonheur, améliore le sommeil, réduit l’anxiété, augmente la force physique, booste le métabolisme et développe la condition physique générale », a-t-elle évoqué. « Mais en étudiant les astronautes dans l’espace, les scientifiques ont découvert d’autres bénéfices insoupçonnés du running ».

09 Des réussites incroyables

Grâce à la nature unique (et addictive !) de Wings for Life World Run, nous accueillons chaque année de nouveau un grand nombre de personnes ayant déjà participé à une ou plusieurs courses. On pourrait citer par exemple Nina Zarina, championne chez les femmes de quatre de ses neuf participations (chiffres d’avril 2023). De son côté, Aron Anderson (Suède) a gagné la compétition masculine pas moins de trois fois dans son fauteuil, devant des milliers de participants et participantes valides.

En 2021, les personnes valides et celles en fauteuil roulant ont pu parcourir en moyenne 12,3 km avant de se faire rattraper par la Catcher Car, cette ligne d’arrivée mobile.

Aaron Anderson, une légende de la Wings for Life World Run © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

10 Un dévouement extraordinaire

Aucune de ces réussites n’aurait été possible sans l’incroyable travail fourni par l’équipe Wings for Life et l’entraînement suivi par les compétiteurs et compétitrices. La Wings for Life World Run est une course à laquelle tout le monde peut participer : vous pouvez tout à fait arriver le jour de la course, sans préparation et profitez de l’ambiance sportive !

Il est vrai cependant que certains et certaines prennent la compétition plus à cœur. Et, comme le savent les athlètes, il faut travailler dur à l’entraînement. Pour Blaine Penny, coureur canadien, cela signifie six jours d’entraînement par semaine avec deux sessions clés (montées, tempo ou long runs) et trois courses plus faciles, pour un total de 90 à 130 km par semaine et jusqu’à 65 km de course par jour.

Pour Aron Anderson, en fauteuil roulant, l’entraînement peut inclure plein d’activités, allant du surfski au ski de fond. « Réussir dans le sport, ça tient autant du mental que du physique. Il faut voir toutes ces séances d’entraînement intense comme une façon de brancher son cerveau sur l’amélioration de notre condition physique », conseille-t-il.

La Wings for Life World Run rentre dans l’histoire ! © Romina Amato / Red Bull Content Pool

L’avenir de l'événement

Fort de ses 10 ans d’existence, la Wings For Life World Run n’a pas l’intention de ralentir la cadence. Plus d’un million de personnes ont déjà participé aux neuf événements précédents (chiffres au 7 mai 2023).

Alors que Wings for Life continue de financier des projets de recherche essentiels contre les lésions de la moelle épinière, l’objectif est de rassembler un million de participants et participantes au cours d’un unique événement. Restez à l’affût...