C'était la Wings for Life World Run 2024 : Résumé en cinq chiffres

Wings for Life World Run La Wings for Life World Run, le plus grand événement de course au monde, est de retour en 2024. Découvre comment des centaines de milliers de personnes courent pour ceux qui ne le peuvent pas.

À l'échelle mondiale, plus d'un quart de million de coureurs et de participants en fauteuil roulant se sont rassemblés simultanément dans 158 pays , manifestant ainsi leur solidarité envers la recherche sur la moelle épinière. Que ce soit dans les Flagship Runs dans sept pays ou via l'application, les participants du monde entier se sont unis pour une cause commune, courir pour ceux qui ne le peuvent pas.