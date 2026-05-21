World Climbing Series Berne 2026 : L'élite du bloc en visite à la Festhalle

Du 22 au 24 mai 2026, Berne sera le point de rencontre international de la scène du bloc. Lors des World Climbing Series Bern, les meilleurs athlètes du monde s'affronteront dans la Festhalle de Berne. Dans une ambiance folle, la précision, la force et la nervosité rencontrent des mouvements spectaculaires, des duels dramatiques et une atmosphère captivante.

Le lieu de la compétition est l'aire de BERNEXPO, où se déroule en même temps le festival MUV. Les fans de sport, les personnes avides de mouvement et les passionnés de plein air y trouveront en un week-end tout ce qui fait un événement moderne : des compétitions de classe mondiale, une ambiance de festival et un point de rencontre pour toute la scène de l'escalade.

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Les World Climbing Series Bern se concentrent sur le bouldering - l'escalade sans corde sur des voies courtes, extrêmement exigeantes sur le plan technique et physique. Les athlètes n'ont qu'un nombre limité d'essais pour faire mieux que les blocs. Chaque prise et chaque seconde de concentration peuvent être décisives pour la suite. La proximité de la paroi rend la tension directement perceptible pour les spectateurs.

World Climbing Series Bern 2025 © Vladek Zumr

Aperçu du programme de la compétition

Vendredi 22 mai 2026 - Qualifications femmes et hommes

08:00 : Ouverture des portes

09:00-13:30 : Qualifications femmes

15:30-21:00 : Qualifications hommes

Le vendredi, les jalons seront posés : Lors des qualifications, les athlètes montrent tout leur répertoire pour s'assurer une place en demi-finale.

Samedi 23 mai 2026 - Demi-finales & Finales femmes

09:00 : Ouverture des portes

10:00-12:30 : Demi-finales femmes

18:00 : Finale femmes

Le samedi appartient aux femmes. Après une demi-finale intense le matin, la décision pour la victoire tombera le soir lors de la finale - avec, comme l'expérience le prouve, de nombreux tops de dernière minute et des frissons.

Dimanche 24 mai 2026 - Demi-finales & Finale hommes

09:00 : Ouverture des portes

10:00-12:30 : Demi-finales hommes

18:00 : Finale hommes

Pour finir, les hommes prennent la scène. Lors de la finale du dimanche soir, les blocs les plus difficiles du week-end seront présentés - un moment fort pour tous ceux qui aiment les sauts dynamiques, les surplombs puissants et la précision technique.

Infos & billets

Les World Climbing Series Bern et le festival MUV auront lieu du 22 au 24 mai 2026 sur le site de BERNEXPO.

Pour plus d'informations sur les billets, le voyage et le programme cadre, consulte le site officiel.

World Climbing Series Bern 2025 © Vladek Zumr