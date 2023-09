Comment fonctionne le mode World Tour dans Street Fighter 6 ?

Street Fighter V proposait déjà un mode histoire (ajouté). Mais il était loin d'être aussi complet que celui de Street Fighter 6. En principe, il n'y avait que des combats réguliers entrecoupés de séquences intermédiaires.

C'était en tout cas une amélioration par rapport aux jeux Street Fighter précédents qui ne comportaient même pas de séquences intermédiaires. Avec la sortie de Street Fighter 6, Capcom a introduit le mode World Tour, qui établit de nouveaux standards pour les joueurs en solo dans les jeux de combat.

Welcome to Metro City © Capcom

Qu'est-ce que le mode World Tour ?

Le mode World Tour est la partie solo de Street Fighter 6 et sert à améliorer l'avatar que tu utilises également Battle Hub. En plus d'une histoire, il offre la possibilité d'en apprendre plus sur les mécaniques de jeu, d'améliorer ton personnage avec de l'équipement et d'apprendre de nouveaux mouvements.

Le mode rappelle un peu les parties orientées action de la série Like a Dragon (anciennement Yakuza). Dans la rue, tu peux défier les PNJ au combat. Ici, le jeu passe en vue 2D normale. Presque tous les personnages du monde ouvert peuvent être défiés dans un combat de rue.

Tu peux aussi rencontrer les personnages emblématiques du jeu dans le monde du World Tour. Ils agissent alors comme tes maîtres. Tu peux apprendre leurs mouvements et même les combiner avec ceux d'autres maîtres.

Tu pourrais faire l'avatar parfait de SF6 © Capcom

Ton avatar

Ton personnage peut être personnalisé dans un éditeur étendu. Au cours de l'histoire, tu peux ajouter une touche personnelle en utilisant des pièces d'équipement et un ensemble de mouvements individuels.

Lors de la création, tu peux le définir librement à l'aide de nombreux curseurs. Que tu veuilles t'intégrer au jeu, représenter un autre personnage ou créer un monstre absolu, la possibilité est là. C'est ainsi que l'on rencontre des personnages très différents dans le Battle Hub. Outre Hans-Dieter, tu y trouveras des tortues avec des ailes, Nicolas Cage et Naruto Uzumaki.

Au cours du World Tour, ton avatar n'apprend pas seulement de nouveaux mouvements des différents maîtres, mais il gagne aussi en niveau. Cela permet d'obtenir plus de points de vie et d'accéder à un arbre de talents. C'est là que tu décides si tu veux augmenter les dégâts des coups de poing ou de pied, par exemple. Tu peux ainsi accentuer ton style de jeu personnel.

49 min The Art of Street Fighting Les meilleurs joueurs mondiaux de Street Fighter V se préparent pour le combat de leur vie au Red Bull Kumite.

L'histoire proprement dite

Le premier maître que tu rencontres est Luke, le lien entre Street Fighter V et Street Fighter 6. Il t'apprend les bases et tes premiers mouvements. Tu rencontreras aussi ton rival dès le début : Bosch.

Ensuite, Luke te montre Metro City, comment utiliser le monde ouvert, comment se battre et comment s'orienter en général.

Plus tard, tu voyageras aussi dans d'autres endroits. Cependant, seuls Metro City et Old Nayshall sont suffisamment grands pour être explorés. Mais il y a des choses à découvrir partout. On se sent vraiment comme dans Like a Dragon : Tu achètes de la nourriture, tu fouilles dans les magasins et tu joues à des mini-jeux.

Après le tutoriel, Luke te libère dans le monde du jeu et c'est à toi de devenir plus fort et de t'impliquer lentement mais sûrement dans l'intrigue d'une sombre organisation.

Changements de gameplay

Les combats dans le World Tour sont légèrement différents de ceux dans les Fighting Grounds. Les combats contre les nombreux Finde ne se déroulent pas toujours en un contre un. Parfois, des groupes entiers t'attaquent et tu dois te défendre contre eux. Il est également possible d'infliger des dégâts aux adversaires avant le combat en les touchant dans le monde du jeu avec une attaque.

Comme dans les jeux Like a Dragon, tu peux aussi mettre l'action en pause pour consommer un objet de soin. Et ce n'est pas la seule aide que tu peux obtenir. Dans certaines situations, il est même possible de demander l'aide d'un maître.

Qui ne voudrait pas acquérir quelques compétences auprès de Manon ? © Capcom

Les maîtres du World Tour

Luke n'est que le début. Au cours de ton voyage, tu rencontreras bien plus de héros (et de méchants) de Street Fighter, dont tu pourras apprendre les mouvements.

Bien que tu ne puisses t'équiper que du style de combat d'un maître (qui détermine tes mouvements normaux et tes options de déplacement), tu peux combiner librement leurs mouvements spéciaux. Tu peux ainsi combiner les coups de commande de Zangief avec les téléportations de Kimberly.

Tu peux utiliser ces mouvements spéciaux non seulement dans les combats, mais aussi dans le monde du jeu. Cela permet de découvrir de nouvelles zones et de nouveaux secrets. Par exemple, le Spinning Bird Kick permet de franchir des précipices et le Shoryuken de détruire des objets. Expérimente ces attaques et découvre ce que tu peux débloquer avec elles.

Pour obtenir plus de mouvements d'un maître, tu dois renforcer ton lien avec eux. Tu le fais en interagissant avec eux : Tu leur apportes des cadeaux, tu écris avec eux dans les chats ou tu effectues de petites tâches. Au fur et à mesure que ton lien grandit, tu n'obtiens pas seulement de nouvelles attaques : A la fin, tu auras aussi accès à leur deuxième costume dans les Fighting Grounds.

Il y a bien d'autres choses à faire que de se battre © Capcom

Petites distractions

Le World Tour est conçu de manière à ce qu'il ressemble à ton aventure personnelle dans le monde de Street Fighter. Un tel voyage nécessite bien sûr de nombreuses attractions. C'est pourquoi le monde est rempli de magasins, d'adversaires, de quêtes et de mini-jeux. Bien sûr, il est possible de se contenter de suivre l'histoire. Mais tu passeras à côté d'un tas de contenus secondaires amusants.

Les mini-jeux qui te permettent de découvrir certains aspects du jeu sont un bon complément. Tu apprendras par exemple à saisir des hadoks en garnissant des pizzas ou à parer correctement avec des ballons de basket.