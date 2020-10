LoL Worlds 2020 : qui sont Suning et DAMWON, les deux finalistes ?

Si vous avez peu suivi la saison régulière des ligues asiatiques cette année, il est possible que les deux équipes finalistes du mondial ne vous parle pas cette année. C’est compréhensible : Suning , créée il y a seulement 3 ans, est entrée dans son premier mondial alors que DAMWON comptabilise sa seconde participation seulement. Quant aux joueurs, une grande partie n’a pas passé leurs 21 ans et certains sont même à leur première saison de carrière professionnelle. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les grands finalistes de 2020.

Les favoris : DAMWON Gaming, champions de Corée du Sud

. Et jusqu’ici, les joueurs ont été à la hauteur de leur réputation. L’équipe n’a concédé que deux points à ses adversaires tout au long du mondial : une fois dans la phase de groupes, et en demi-finale contre les européens de

Même si cette équipe est presque entièrement au complet depuis presque deux ans, les joueurs sont très jeunes : leur moyenne d’âge n’est que de 20,8 ans et le plus jeune n’a que 19 ans, le jungler Canyon. Ce dernier a vécu une ascension phénoménale en 2020 : très convoité avant-même d’atteindre sa majorité, il a été recruté par DWG en attendant qu’il soit assez âgé pour se lancer dans la ligue pro régionale. Il est donc passé de son arrivée en LCK en 2019 aux Worlds, puis au sommet de la ligue en août dernier avec le titre régional, et enfin, une finale mondiale pour sa seconde année. Il a aussi raté de peu le titre de MVP (Most Valuable Player), qui a été remporté par le midlaner de l’équipe, ShowMaker (avec le KDA moyen monstrueux de 16 points).

Les underdogs : Suning, les rookies inattendus de Chine