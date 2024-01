LoL : T1 et Faker remportent les Worlds 2023 !

Faker avait soulevé le trophée il y a dix ans, et c’est encore lui qui était là, hier, sur le toit du monde de l’esport. Déjà considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, il entre encore un peu plus dans la légende. Celui qui, a 27 ans, pensait à la retraite il y a quelques mois, semble avoir changé d’avis. En conférence de presse, il déclarait : « puisque je suis encore sous contrat, je pense que je vais continuer à travailler avec T1. J’ai eu beaucoup de bonnes expériences au cours de ma carrière et je continue à apprendre et à grandir. Ce n’est pas donné à tout le monde. C’est pour ça que je pense que je vais continuer à travailler dur pendant un moment et que je penserai à ma retraite plus tard ».