Stephanie Leung: Tout commence immédiatement après les Worlds. Nous discutons avec les vainqueurs une fois qu'ils ont terminé leurs conférences de presse et autres. C'est à ce moment-là que nous commençons à leur demander pour quels champions ils souhaiteraient avoir un skin. Nous avons généralement deux ou trois options, en fonction de ce qu'ils ont joué.

Nous commençons par les champions, puis nous demandons aux joueurs quelle est l'ambiance générale qui les intéresse ? Avez-vous des préférences thématiques ? Y a-t-il des choses que vous voulez mettre en avant ? Un sentiment ? Une histoire à raconter ? Pour T1 l'année dernière, ils voulaient vraiment mettre en valeur la culture coréenne et le fait qu'ils se sont élevés au fil du temps. Ils se sont inspirés les uns des autres et c'est là-dessus que nous sommes partis.

Je pense que l'une des choses que nous avons faites l'année dernière et que j'ai vraiment hâte de refaire, c'est de laisser chaque joueur dicter ce qu’il veut pour son skin. Et même quand l’idée générale n'est pas particulièrement cohérente entre les cinq joueurs, on essaye de voir si on peut faire fonctionner tout ça visuellement. C’est comme ça qu’on peut le plus faire ressortir la personnalité de chacun, et on veut le répliquer.

Je pense que les années précédentes, nous jouions davantage avec l'idée de cohésion thématique, de faire en sorte que les skins soient comme un ensemble assorti. Aujourd'hui, je pense que nous avons trouvé un moyen vraiment sympa de conserver l'ambiance de l'équipe tout en laissant transparaître la personnalité de chacun.

Après les entretiens, nous nous mettons immédiatement au travail, nous dessinons des concepts et des maquettes, puis, en janvier ou février, nous passons à nouveau du temps avec l'équipe pour leur montrer virtuellement où nous en sommes avec les concepts et leur demander ce qu’ils en pensent, et les retours qu’ils ont.

Nous leur demandons aussi s'ils peuvent se filmer pour nous montrer ce qu'ils veulent faire au niveau de l’animation de leur rappel, afin que nous puissions ensuite la recréer en jeu.