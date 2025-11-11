Worlds de LoL : T1 et Faker réalisent un triplé historique

Après plus d’un mois de compétition,

ont rendu leur verdict ! Ce dimanche 9 novembre 2025, plus de 6 millions de fans étaient devant leurs écrans pour suivre la finale du plus grand événement d’

de l’année.

KT Rolster

, équipe surprise du tournoi, avait rendez-vous avec

. Un duel entre deux structures sud-coréennes historiques qui a tenu toutes ses promesses.