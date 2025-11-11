Worlds de LoL : T1 et Faker réalisent un triplé historique

Gaming
Après plus d’un mois de compétition, les Worlds ont rendu leur verdict ! Ce dimanche 9 novembre 2025, plus de 6 millions de fans étaient devant leurs écrans pour suivre la finale du plus grand événement d’esport de l’année. KT Rolster, équipe surprise du tournoi, avait rendez-vous avec T1. Un duel entre deux structures sud-coréennes historiques qui a tenu toutes ses promesses.
Les fans attendaient Gen.G, Hanwha Life ou BiliBili ? C’est T1, 4e équipe de LCK et passée par les barrages face à iG, a (une nouvelle fois) répondu présent. Comme souvent, Faker et ses coéquipiers sont montés en puissance au fil de la compétition, et sont donc les premiers à réaliser un three-peat historique avec des victoires en 2023, 2024 et 2025.
Si certains osaient encore remettre en question le statut de Faker il y a quelques heures, on leur souhaite de se trouver une belle cachette dans un bush en attendant l’année prochaine. Aujourd’hui, Lee Sang-hyeok a six Worlds dans la poche (2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025), deux titres au Mid-Season Invitational (2016 et 2017) et une dizaine de victoires en LCK, la ligue régionale la plus compétitive au monde. Même s’il est désormais un peu plus en retrait, complément parfait de ses jeunes coéquipiers, on ne peut plus contester son statut de légende et de meilleur joueur de l’histoire de League of Legends.
À ses côtés, Keria et Oner ont continué de faire montre de toute l’étendue de leur talent. Si Oner est très clairement dans le top 3 des junglers, Keria s’invite toujours plus dans la conversation du meilleur support de tous les temps. Gumayusi, un peu en dessous pendant une partie de la finale (et notamment deux flashs douteux), a été étincelant lors de la game 5 décisive sur Miss Fortune. En toplane, Doran, très critiqué en début d’année, s’est affirmé pour finir en beauté sur Camille et Ambessa.
Face à eux, KT Rolster a offert un duel de haut vol. Parvenant même à mener 2-1 dans ce BO5 à haute intensité, les chouchous de Laure Valée n’ont pas à rougir de leur performance.
Désormais, les regards se tournent vers le mercato, et notamment celui de la Karmine Corp. Avant la reprise de la LEC (à laquelle participeront Los Ratones et KCB) et des autres ligues régionales en janvier, LoL (et T1) sera de retour pour le Red Bull League of its Own, le 29 novembre à Munich.